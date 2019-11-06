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06.11.2019 05:22
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Бывший дипломат США заявил о необходимости признания Крыма российским

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Экс-сотрудник американской дипломатической службы Деннис Ортблад заявил в статье журнала National Interest, что признание Вашингтоном российского статуса Крыма является одним из ключевых шагов на пути к улучшению отношений с Москвой. Он добавил, что Крым и Россия имеют историческую общность.

Фото: iStock
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Ортблад отметил, что большинство населения полуострова всегда было русскоязычным. Жители Крыма, по его словам, "отождествляют себя с исторической борьбой России против вторжения с Запада".

Американский экс-дипломат подчеркнул, что Соединенные Штаты всегда используют санкции, чтобы заставить противника искать компромиссы. Однако экономические санкции против России не возымели желаемого результата.

Ранее сообщалось, что сербская радикальная партия намерена призвать правительство Сербии признать российский статус Крымского полуострова. Об этом во время видеомоста Москва - Симферополь заявил член партии, депутаты Народной скупщины Республики Сербии Александр Шешель.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире США Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Присоединение Крыма к России
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