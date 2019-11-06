В марте этого года глава Крыма Сергей Аксенов в очередной раз заверил, что экипаж рыболовецкого сейнера, проведший семь месяцев в украинской неволе, "будет поддержан" и "никто на произвол судьбы людей не бросит: они и так натерпелись". В начале октября крымский Минтранс в очередной раз (уже третий!) провалил тендер на приобретение судна, которое предполагалось сдавать в аренду Рыболовецкому колхозу имени 1-го Мая. Взамен "Норда", который фактически кормил законопослушных рыбаков и их семьи и который отобрали украинские власти.

Неделю назад исполнился год, как и без того много пережившие в украинском плену рыбаки ожидают возможности снова выйти в море.

- Судно "Норд" у нас единственное... - говорит директор колхоза Сергей Лесков и тут же добавляет: - Было. После его угона мы не вели полноценную хозяйственную деятельность. Сергей Аксенов 31 октября 2018 года, на следующий день после обмена экипажа, обещал нам помочь и просил меня сохранить коллектив. Я свои обязательства выполнил.

Эмблема рыбколхоза напоминает о благополучных советских временах. Фото: Алексей Вакуленко/РГ

По словам руководителя предприятия, с момента захвата рыбаков он продолжал выплачивать членам экипажа зарплату. До сих пор оставаться на плаву колхозу позволяют два причала, которые арендуют для стоянки рыболовецкие суда. Но в сентябре этого года продолжать выплаты на фоне отсутствия адекватной поддержки со стороны крымских чиновников стало невозможно, и рыбаки ушли в неоплачиваемый отпуск.

- Я попросил людей не увольняться, - поясняет Лесков. - Они остаются сотрудниками предприятия и в случае необходимости готовы вернуться в колхоз.

Готов вернуться, утверждает директор, и капитан "Норда" Владимир Горбенко, несмотря на предложения трудоустройства на Дальнем Востоке. Было бы судно!

- Вместо законодательного решения вопроса о компенсации потери один за другим обсуждаются тендеры, - удивляется директор колхоза. - А по их условиям, "Морская дирекция" за 22 миллиона бюджетных рублей приобретает судно, чтобы затем предложить нашим рыбакам на нем временно поработать, а впоследствии - сдавать нашему предприятию в аренду.

Ссылаясь на конституционную норму об охране права частной собственности, директор рассматривает возможность просить российские власти о компенсации финансовых потерь с учетом упущенной выгоды, которые колхоз, выражаясь казенным языком, понес после изъятия судна третьими лицами.

- Такого прецедента еще не было в мировой истории, - уверяет Лесков. - Ни я, ни рыбаки судна не виноваты в том, что возникло недопонимание между государствами, в результате которого мы оказались заложниками ситуации. Живя в правовом государстве, мы имеем право рассчитывать на покупку судна за государственный счет.

Выступающая от имени семей членов экипажа Татьяна Савельева, чей супруг старпом Юрий Савельев чудом сохранил развевавшийся на "Норде" российский флаг, сетует, что вопреки публичным обещаниям от крымских властей финансовой поддержки они не дождались. За исключением материальной помощи, выданной в то время, когда кормильцев удерживали на Украине: дважды по 100 тысяч рублей от республики и один раз 50 тысяч рублей от муниципалитета.

- Зато наши чиновники взыскали с наших мужей все и вся за оформление документов! - возмущается она. - Будто те сами потеряли паспорта, а их не отобрали насильно украинские военные (до возвращения в Россию в генконсульстве РФ в Харькове им выдали российские загранпаспорта. - Прим. ред.). Каждый новый паспорт обошелся в полторы тысячи рублей. Все российские документы пришлось восстанавливать за свой счет. Никаких скидок и поблажек не было.

Жена старпома рассказывает, что семь месяцев нахождения рыбаков на Украине не прошли бесследно.

- У кого-то началась депрессия, у кого-то распались семьи, капитан пережил предынфарктное состояние, - перечисляет она. - Мирные люди потеряли здоровье от пережитого шока и, вернувшись домой, не получили даже психологической помощи!

Супруга старпома "Норда" Татьяна Савельева демонстрирует флаг РФ, сохраненный моряками в украинском плену. Фото: Алексей Вакуленко/РГ

Не иначе как издевательством выглядит история с предложением рыбакам лечения в противотуберкулезном санатории.

- Когда ребята обратились в администрацию здравницы, там удивились и заявили, что с легкими у них все в порядке, - точно несмешной анекдот, пересказывает Татьяна Юрьевна скверную историю. - То есть вместо санаториев неврологического или кардиологического профиля их направили туда, где заведомо не примут, поскольку с легкими у ребят действительно нет особых проблем.

Власти отмахнулись от рыбаков "Норда" "как от назойливых мух", убеждена Савельева.

- На протяжении года нам приходится вспоминать весь этот ужас и пропускать снова и снова через себя, - признается она. - Муж - оптимист, говорит, что надежда умирает последней. Мы уже не знаем, в какие двери стучать и кому верить.

Тем временем директор колхоза Сергей Лесков предложил главе Крыма продать предприятию принадлежащий республике рыболовецкий траулер "Гриф".

- Судно проектировалось как рыболовное, но никогда не использовалось в этом качестве, - поясняет он. - Мы готовы выкупить и восстановить это судно. У нас есть инвестор, готовый вложить средства в его восстановление (речь идет как минимум о 15 миллионах рублей). Сейчас ждем ответа от Сергея Валерьевича и надеемся, что в выкупе судна нам не откажут.

История

Рыболовецкий сейнер "Норд" с пятью тоннами выловленной в нейтральных водах Азовского моря тюльки на борту незаконно задержали украинские пограничники 25 марта 2018 года. Только двум рыбакам удалось покинуть Украину: они воспользовались авиарейсом на Минск и новыми заграничными паспортами, выданными российским консульством. Более чем через полгода, 30 октября, на пункте пропуска "Армянск" состоялся обмен экипажей задержанного за браконьерство украинского судна "ЯМК-0041" и крымского "Норда".