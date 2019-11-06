Монумент "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане в Волгограде полностью освободился от строительных лесов, установленных в мае для реставрации памятника. Строители приступили к работам по благоустройству территории и ремонту внутри 52-метровой скульптуры. Окончательно закончить реставрацию обещают к 75-летию Победы. Специалистам удалось самое главное - "вылечить" бетон и вернуть символу первозданный цвет.

- За полвека существования памятник покрылся сетью трещин. Там "поселились" мхи и лишайники, а копоть и грязь сделали монумент намного темнее, чем он был первоначально, - рассказал "РГ" представитель компании-подрядчика по ремонту памятника Сергей Сирота.

О масштабах проделанной работы красноречивее всего говорят цифры. Реставраторам пришлось заделать 180 тысяч трещин и деформаций. В работах участвовали 150 монтажников, строителей, инженеров, ученых-химиков и искусствоведов. Наибольшую трудность доставила сложная геометрия фигуры. Пришлось разработать специальный проект, чтобы вплотную установить строительные леса. Кстати, их длина составила 46 километров, а вес - 200 тонн. Реставраторам нужно было вскрыть каждую трещину, выдолбить верхний слой и промыть дефект. Затем в трещину вводился разработанный для гидробетона "ремонтный состав" и только после этого ставилась "пломба" и площадь обрабатывалась специальным раствором. Она убережет памятник от пыли, влаги и ветряной эрозии.

Пользователи интернета могут наблюдать за реставрацией с помощью онлайн-камер

В 2020 году у основания монумента будет смонтирована и новая система освещения, которая позволит и ночью показать во всей красе легендарную скульптуру.