Капитан БК "Локомотив-Кубань" пропустит матчи из-за травмы

Игрок сборной России и капитан профессионального баскетбольногого клуба "Локомотив-Кубань" Виталий Фридзон из-за травмы не примет участие в матчах своей команды в течение как минимум двух месяцев. Об этом сообщили в пресс-службе краснодарской команды.

Серьезное повреждение популярный российский баскетболист получил во вчерашнем домашнем поединке шестого тура Еврокубка против литовского "Ритаса". Эта встреча, в которой железнодорожники на долгое время потеряли своего ведущего игрока, завершилась неожиданной победой гостей со счетом 87:82.

Таким образом, кубанцы оказались в очень сложной ситуации: один из фаворитов турнира теперь имеет на своем счету всего две победы и рискует не выйти в следущий раунд престижного соревнования.

По информации краснодарского клуба, точные сроки восстановления 34-летнего Виталия Фридзона (он заслуженный мастер спорта, бронзовый призер Олимпийских игр, победитель Евролиги) пока неизвестны, но капитан в этом году уже точно не выйдет на площадку.

"После детального осмотра игрока было принято решение отправить Фридзона на обследование. К сожалению, опасения подтвердились. Компьютерная томография показала, что у Виталия перелом пястной кости левой руки. Заключение экспертов - необходима операция. Срок восстановления после подобных травм - не менее двух месяцев", - прокомментировал ситуацию врач ПБК "Локомотив-Кубань" Константин Шубин.