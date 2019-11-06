На Дону открылась ферма на 800 "молочных" коров

В колхозе имени Мясникяна Мясниковского района открылась молочно-товарная ферма на 800 голов скота. Как отметил первый замгубернатора Виктора Гончарова, это важное событие для региона. Ведь местные жители получат здесь дополнительные рабочие места, а область - дополнительный объем качественного молока. Строительство фермы велось с 2017 года, а инвестиции в проект составили 400 миллионов рублей.

- Губернатор Василий Голубев определил молочное животноводство как отрасль опережающего развития, - напомнил замглавы региона. - В последние годы на Дону ежегодно производится порядка 1,1 миллиона тонн молока, это пятое место в стране.

Причем, по словам Виктора Гончарова, сельхозорганизации и КФХ наращивают производство. На таких фермах используются новейшие инновационные технологии, животные имеют высокий генетический потенциал, большое значение уделяется кормопроизводству. Так что неизбежно растет качество сырья и повышается загрузка молокоперерабатывающих предприятий области.

- У нас в хозяйстве 1806 голов КРС, из них 864 коровы бурой швицкой породы. Мы закупили их в Австрии для новой фермы. Они будут давать не менее семи-восьми тысяч тонн молока в год, - рассказал руководитель хозяйства Матеос Хатламаджиян.

По данным минсельхозпрода Ростовской области, закупкой и переработкой молока занимаются в регионе два крупных и 12 средних молокоперерабатывающих предприятий, а также целый ряд небольших предприятий и цехов. Годовые мощности по переработке молока составляют 450 тысяч тонн.