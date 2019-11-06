Названы победители кинофестиваля "Человек, познающий мир"

На церемонии закрытия X Всероссийского кинофестиваля художественного и документального кино "Человек, познающий мир" назвали имена победителей.

Кинофестиваль в 2014 году одним из первых среди российских получил крымскую прописку и с тех пор старается демонстрировать современные игровые и неигровые фильмы, не идущие в широком прокате.

Пять лет он проходил в Симферополе, но одновременно творческие встречи, мастер-классы и показы проводились в клубах и аудиториях учебных заведений Бахчисарая, Белогорска, Евпатории и Ялты.

В этот раз отобранные на фестиваль работы, снятые за последний год, увидели жители восточного Крыма. Основные мероприятия проходили в Керчи. Участники фестиваля - ведущие российские кинематографисты провели шесть дней не только в городе-герое, но также и в Ленино, Щелкино и Феодосии.

- Прежде всего мы показали современные дебютные картины, не получившие широкого проката, - отметил директор фестиваля, кинопродюсер и гендиректор кинокомпании "Мастер-фильм" Александр Герасимов. - Найдя таких замечательных партнеров в лице Минкультуры РК и крымского "Киномедиацентра", наш фестиваль планомерно отбирает лучшие фильмы, планирует их показы и освещение в СМИ, заботясь о возвращении нашего зрителя (а это школьники и молодежь 25+), в кинотеатры. Это цель, которую мы каждый раз достигаем.

Традиционно в конкурсную программу включаются работы известных и молодых режиссеров, а также студенческие фильмы. В этом году на конкурс прислали более 300 фильмов, из которых отборочная комиссия выбрала 30, отражающих актуальные темы.

- Это любовь к Родине, сохранение памяти о ключевых событиях нашей великой истории, любовь к родной культуре, уважение к традициям, - рассказывает директор "Киномедиацентра" Светлана Косарич. - Фестивальная неделя была насыщена многочисленными событиями. Это и творческие встречи с известными российскими кинематографистами, и мастер-классы для начинающих кинолюбителей.

- Наша мечта и цель - вернуть на экраны кино, которое в первую очередь формирует гражданскую позицию и социальную активность. Кино, на котором воспитывалось не одно поколение, - отметила член дирекции фестиваля, заместитель директора "Киномедиацентра" Елена Куценко.

В течение года эти фильмы покажут в остальных регионах Крыма: показы пройдут в социальных кинозалах и киноклубах, учебных заведениях, домах культуры.

Приз "За лучший художественный полнометражный фильм" жюри присудило фильму "Надо мною солнце не садится" режиссера Любови Борисовой. Лучшим документальным фильмом стал "Учитель для Глазка" режиссера Натальи Саврас. Специальный приз "Российской газеты" - "За яркий жизнеутверждающий призыв к молодежи" - получил короткометражный художественный фильм "Москва-Владивосток" режиссера Ивана Соснина.

Кстати

Полный список фильмов-лауреатов фестиваля: www.чпм-фест.рф.