Две разработки крымских ученых вошли в топ "100 лучших изобретений России - 2018". Еще четыре из Крыма и одну из Севастополя специалисты Роспатента признали перспективными. Но до внедрения в практику не всегда доходят даже самые выдающиеся достижения науки?

Все изобретения, вошедшие от Крыма в рейтинг 2018 года, который Роспатент ведет на протяжении последних 12 лет, принадлежат ученым и специалистам Крымского федерального университета (КФУ). Всего в число перспективных за минувший год в России включено 368 изобретений. Кроме того, еще 100 работ, вошедшие в отдельный топ-лист, признаны лучшими в стране по итогам года. От Крыма таковыми стали два изобретения. Это труд "Интеллектуальная информационная система технической диагностики состояния подвижных миксеров" Виталия и Наталии Емельяновых и "Способ проведения блокируемого интрамедуллярного остеосинтеза" группы авторов. Первое относится к компьютерным системам диагностики производственных процессов и позволяет определить степень износа внутренней облицовки промышленных миксеров, не выводя их из строя. Второе изобретение из области медицины, точнее хирургии. Ученые КФУ разработали способ предотвращения развития ишемических осложнений и воспалений, который также позволит уменьшить травматичность хирургического вмешательства при переломах.

- Особенность нашего метода в том, что фасциотомия проводится из тех же операционных доступов, которые необходимы для имплантации металлоконструкции, не увеличивая количество или размер послеоперационных ран, - рассказал один из авторов метода, профессор кафедры травматологии и ортопедии Медицинской академии КФУ Андрей Ткач.

Алгоритм, разработанный крымскими учеными-медиками, внедрен на базе городской больницы N6 Симферополя, являющейся клинической базой кафедры травматологии и ортопедии Медакадемии КФУ.

- На практике наш метод применялся уже в 27 случаях, и в каждом из них получен хороший результат, - рассказал "РГ" Андрей Ткач.

Еще одно перспективное изобретение крымских ученых находится на грани экологии и промышленности стройматериалов. Запатентованный способ производства композитных карбонатных изделий позволяет превратить отходы известняка, десятилетиями скапливавшиеся в карьерах, в первоклассный строительный материал. Над инновационной технологией группа ученых и специалистов трудилась на протяжении последних 10 лет. В результате предложенный ими способ позволяет не просто утилизировать, а внедрить в производство десятки тысяч тонн сырья, которое сегодня буквально лежит под ногами. Создаваемые при этом строительные блоки относятся к классу так называемых биопозитивных.

- Они не оказывают негативного воздействия на человека, не загрязняют природную среду при изготовлении, требуют минимальных затрат энергии в процессе производства и полностью рециклируемы после выполнения своих функций, - рассказал "РГ" один из соавторов изобретения, заместитель директора по научной работе Академии строительства и архитектуры КФУ Николай Любомирский. - Биопозитивные стройматериалы не являются источниками углекислого газа в процессе производства и обладают способностью поглощать этот газ из атмосферы в процессе эксплуатации.

Помимо решения целого ряда экологических проблем, технология производства композитных карбонатных стеновых блоков обладает колоссальной ресурсной базой, позволяющей выпускать значительно более дешевый строительный материал. В прошлом году ученые КФУ начали переговоры с рядом заинтересованных предприятий с целью внедрения своего изобретения в промышленное производство. В Крыму заинтересованность ноу-хау проявил Крымский содовый завод. Также обсуждалась возможность переработки отходов нефелинового шлама в Ленинградской области. Увы, до серийного производства дело так и не дошло. При относительно невысоких затратах на создание промышленной технологической линии, никто из бизнеса на этот шаг пока не решился.

- По нашим расчетам, производственная линия должна стоить около 50 миллионов рублей. Крымский содовый завод делал расчеты исходя из своего сырья, у них выходило 78 миллионов, - рассказал Николай Любомирский. - Мы готовы сделать проект, а стадия строительства не будет представлять никаких сложностей. Однако внедрять разработки отечественных ученых никто не хочет, и ничего для этого не делается.

Строительной отрасли, считает изобретатель, сегодня проще брать природные материалы либо завозить готовый импорт, чем заниматься внедрением отечественных инноваций. Сегодня в Крыму свыше 70 карьеров, на которых ведется добыча пильных известняков, песка, щебня и других ископаемых. Кроме того, у крупных строительных компаний полуострова уже есть собственное производство стеновых блоков из искусственных компонентов. Без целевой госпрограммы у бизнеса вряд ли возникнет желание инвестировать десятки миллионов рублей в новое производство, основанное на инновациях.