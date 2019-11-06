В 2019 году по госпрограмме "Развитие промышленного комплекса" крымские заводы смогут получить шесть субсидий на общую сумму 29,4 миллиона рублей. Выплаты предоставляются частным компаниям и индивидуальным предпринимателям. Они должны стимулировать модернизацию действующих заводов и создание абсолютно новых конкурентоспособных предприятий.

- В ноябре 2019 года запланировано выдать полтора миллиона рублей субсидий на сертификацию систем менеджмента, чтобы они соответствовали национальным и международным стандартам, - рассказал министр промышленности Крыма Андрей Васюта. - Четыре миллиона рублей будет выдано бизнесу на участие в российских конгрессах и выставках. Один миллион выделяется на охрану авторских прав и защиту наименований мест происхождения товаров. И еще один - на участие в российских выставках-ярмарках в сфере народно-художественных промыслов и ремесел.

В 2020 году из бюджета Крыма планируется выдать четыре субсидии на общую сумму 97 миллионов рублей, добавил чиновник.

Руководители предприятий, уже получившие в этом году государственные деньги, по достоинству оценили их значение для производства.

- Нам выделили два миллиона. Предприятие интенсивно развивается, мы выходим на российский и международный рынок, а субсидия как раз направлена на модернизацию производства и приобретение нового оборудования. То есть на повышение конкурентоспособности, - рассказал директор являющегося флагманом эфиромасличной отрасли республики комбината "Крымская роза" Иван Гладун. - Мы планируем приобрести специальное упаковочное оборудование, позволяющее производить парфюмерную продукцию, к примеру, розовую или лавандовую воду, в аэрозольных баллонах без добавления пропеллентов. Такая технология является инновацией не только для Крыма, но и для всей России. В нашей стране очень мало компаний, выпускающих продукцию в такой упаковке.

На закупку нового оборудования направляет субсидию и завод "Фиолент".

- Чтобы промышленные предприятия Крыма были конкурентоспособны, нужно обновлять оборудование, - убежден его директор, глава Крымского регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Баталин. - К полученным 7,5 миллиона рублей мы добавили собственные средства (чуть больше этой суммы) и приобрели два обрабатывающих центра. Станки задействованы на производстве.

Впрочем, по мнению Баталина, сегодняшних денег недостаточно для активного импортозамещения и диверсификации производства.

- Для перехода на гражданскую продукцию нам нужно как минимум 100 миллионов рублей субсидий, - уточняет он. - Тогда мы выйдем на должную производительность труда и такое качество, что наша продукция будет востребована на мировом рынке.

Кстати

Промышленный комплекс Крыма формирует не менее трети консолидированного бюджета республики и обеспечивает работой около 70 тысяч человек.