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06.11.2019 13:33
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Подводный сюрприз

Сточные воды назвали главной проблемой экологии Черного моря
Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Российская газета - Крым № 249(8077)
О том, как воды Днепра убивают все живое в Каркинитском заливе Черного моря, и почему проблема стоков недооценена мировым сообществом, рассказал журналистам заместитель директора Морского гидрофизического института РАН Антон Георга-Копулос.

Ученые бьют тревогу. Дно Каркинитского залива - уникального природного объекта у северо-западного побережья полуострова - превращается в мертвую зону. Самой опасной тенденцией специалисты называют образование безжизненного сероводородного слоя даже на сравнительно небольших глубинах.

Фото: Александр Талипов
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Известно, что залив протяженностью 118 километров имеет максимальную глубину 36 метров. Причиной вымирания придонного слоя ученые считают сброс в акваторию избыточной днепровской воды, загрязненной коммунальными и промышленными отходами.

- Последние лет 30 в Каркинитском заливе происходит экологическая катастрофа, - рассказал Антон Георга-Копулос. - За 23 года пребывания Крыма в составе Украины проводились незаконные сбросы предприятий. Сейчас большая часть дна - это мертвая зона с различными видами загрязнений, в том числе радиоактивными.

Повышенный радиационный фон в отложениях придонного ила еще в 2008 году обнаружила комплексная экспедиция, проводившаяся у крымского побережья. С этого времени в лучшую сторону ничего не изменилось. Напротив, ситуация усугубилась, когда в 2014 году Украина перекрыла Северо-Крымский канал, тем самым увеличив сброс стоков в акваторию Черного моря. Сероводород, пояснил ученый, образуется в результате смешивания холодной, пресной днепровской воды с теплой морской. Пресная вода с более низкой температурой опускается на дно, убивая морскую биоту.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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- Могу сделать прогноз, что ситуация в заливе будет ухудшаться, - констатировал Георга-Копулос. - Позитивной перспективы пока не видно вообще.

Одновременно с этим в Азовском море отмечена другая опасная тенденция. Там вода становится более соленой, что также нарушает естественный природный баланс. Это связано с регулированием рек, строительством гидротехнических сооружений. Ученый предложил частично направить сброс вод Днепра в Азовское море.

Что же касается экологических проблем, якобы возникших в результате строительства Крымского моста, то об этом невозможно говорить без детального исследования. А его, как известно, еще не проводили. Ученый напомнил о том, что менее 100 лет назад остров Тузла и Таманский полуостров были единой территорией и соединялись песчаной косой.

- Что сделала Россия, построив мост? Восстановила ту ситуацию, которая существовала 100 лет назад, - подчеркнул Георга-Копулос. - Поэтому, когда мы говорим о каких-то негативных воздействиях, нужно учитывать тот фактор, что Россия восстановила ситуацию, которая существовала.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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В целом, по мнению экспертов, антропогенная нагрузка и загрязненные стоки сегодня возглавляют ТОП-10 экологических проблем Черного моря. В то же время опасное распространение микропластика, ставшее угрозой номер один для Балтийского моря, занимает лишь четвертую строчку в списке угроз Черноморскому бассейну.

- Человечеству нужно уделять больше внимания не борьбе с парниковыми газами, а с тем, что сбрасывается в мировой океан, - считает Антон Георга-Копулос. - 72 процента кислорода на планете вырабатывается фито- и зоопланктоном. Легкие планеты - не леса, а мировой океан.

Первоочередной задачей для Крыма ученый считает строительство новых канализационных очистных сооружений и замену труб глубоководных выпусков очищенных стоков.

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