О том, как воды Днепра убивают все живое в Каркинитском заливе Черного моря, и почему проблема стоков недооценена мировым сообществом, рассказал журналистам заместитель директора Морского гидрофизического института РАН Антон Георга-Копулос.

Ученые бьют тревогу. Дно Каркинитского залива - уникального природного объекта у северо-западного побережья полуострова - превращается в мертвую зону. Самой опасной тенденцией специалисты называют образование безжизненного сероводородного слоя даже на сравнительно небольших глубинах.

Известно, что залив протяженностью 118 километров имеет максимальную глубину 36 метров. Причиной вымирания придонного слоя ученые считают сброс в акваторию избыточной днепровской воды, загрязненной коммунальными и промышленными отходами.

- Последние лет 30 в Каркинитском заливе происходит экологическая катастрофа, - рассказал Антон Георга-Копулос. - За 23 года пребывания Крыма в составе Украины проводились незаконные сбросы предприятий. Сейчас большая часть дна - это мертвая зона с различными видами загрязнений, в том числе радиоактивными.

Повышенный радиационный фон в отложениях придонного ила еще в 2008 году обнаружила комплексная экспедиция, проводившаяся у крымского побережья. С этого времени в лучшую сторону ничего не изменилось. Напротив, ситуация усугубилась, когда в 2014 году Украина перекрыла Северо-Крымский канал, тем самым увеличив сброс стоков в акваторию Черного моря. Сероводород, пояснил ученый, образуется в результате смешивания холодной, пресной днепровской воды с теплой морской. Пресная вода с более низкой температурой опускается на дно, убивая морскую биоту.

- Могу сделать прогноз, что ситуация в заливе будет ухудшаться, - констатировал Георга-Копулос. - Позитивной перспективы пока не видно вообще.

Одновременно с этим в Азовском море отмечена другая опасная тенденция. Там вода становится более соленой, что также нарушает естественный природный баланс. Это связано с регулированием рек, строительством гидротехнических сооружений. Ученый предложил частично направить сброс вод Днепра в Азовское море.

Что же касается экологических проблем, якобы возникших в результате строительства Крымского моста, то об этом невозможно говорить без детального исследования. А его, как известно, еще не проводили. Ученый напомнил о том, что менее 100 лет назад остров Тузла и Таманский полуостров были единой территорией и соединялись песчаной косой.

- Что сделала Россия, построив мост? Восстановила ту ситуацию, которая существовала 100 лет назад, - подчеркнул Георга-Копулос. - Поэтому, когда мы говорим о каких-то негативных воздействиях, нужно учитывать тот фактор, что Россия восстановила ситуацию, которая существовала.

В целом, по мнению экспертов, антропогенная нагрузка и загрязненные стоки сегодня возглавляют ТОП-10 экологических проблем Черного моря. В то же время опасное распространение микропластика, ставшее угрозой номер один для Балтийского моря, занимает лишь четвертую строчку в списке угроз Черноморскому бассейну.

- Человечеству нужно уделять больше внимания не борьбе с парниковыми газами, а с тем, что сбрасывается в мировой океан, - считает Антон Георга-Копулос. - 72 процента кислорода на планете вырабатывается фито- и зоопланктоном. Легкие планеты - не леса, а мировой океан.

Первоочередной задачей для Крыма ученый считает строительство новых канализационных очистных сооружений и замену труб глубоководных выпусков очищенных стоков.