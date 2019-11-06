Число погибших при пожарах в Крыму за год выросло на 50 процентов

В Крыму по сравнению с прошлым годом участились случаи гибели и травматизма людей при пожарах. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РК.

- С начала года в Крыму при пожарах погибло 66 человек. При этом эвакуировано 783 человека, спасено - 104 человека. Количество погибших по сравнению с аналогичным периодом 2018 года увеличилось на 50 процентов - это 22 случая, - рассказал министр МЧС РК Сергей Шахов.

Он отметил, что большинство пожаров происходит в жилом секторе осенью и зимой с началом отопительного сезона. Наибольшее количество происшествий с гибелью людей зафиксировано в Белогорском, Советском районах, а также в Ялте.

- Как правило, основной причиной пожаров в жилье является человеческий фактор: пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности, перегрузка электросетей, эксплуатация ветхой электропроводки, несоблюдение требований пожарной безопасности при использовании электрооборудования и печей, - напомнили в ведомстве.