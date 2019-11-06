В Крыму до конца года детские сады и школы начнут маркировать QR-кодами. Они позволят родителям получать информацию о школьном меню, поставщиках, производителях продуктов и стоимости закупки. С такой инициативой выступило крымское отделение движения "Объединение потребителей России".

Называется проект "Хочу все знать". QR-код будет присвоен каждому учреждению и размещен в удобном для ознакомления родителей месте. Они смогут просканировать код камерой смартфона.

Общественники надеются, что их инициативу поддержат и заведения общественного питания.

- Проект поддержан на заседании Общественной палаты РК и рекомендован к использованию всеми учреждениями, участвующими в обороте продуктов: предполагается, что к нему присоединятся рестораны, - рассказала заместитель председателя совета организации Надежда Анельчук.

Сначала проект запустят на территории одного муниципалитета, а потом по всему Крыму.