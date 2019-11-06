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06.11.2019 10:29
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Крыму завели дело на адвоката-мошенника

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В Крыму задержан адвокат региональной адвокатской палаты, подозреваемый в покушении на мошенничество в особо крупном размере. За 20 тысяч долларов он пообещал своему клиенту минимально возможный срок за совершенное уголовное преступление. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК по Республике Крым.

Уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере) возбудил следственный отдел по Ялте. Спецоперацию, во время которой адвокат был задержан, провели совместно региональные управления ФСБ и СК.

Фото: Пресс-служба ГСУ СКР по Республике Крым
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В одном из кафе Ялты адвокат сообщил представителю подследственного, что может "порешать" в горсуде вопрос о назначении фигуранту дела наказания ниже низшего предела, предусмотренного статьей УК РФ. Но для гарантированного мягкого приговора нужны деньги - 20 тысяч долларов, которые якобы будут переданы полицейским ялтинского УМВД и судье.

- Таким образом адвокат для присвоения денег ввел представителя обвиняемого в заблуждение, - пояснили в СК. - На самом деле он не имел ни возможностей, ни полномочий повлиять на расследование уголовного дела и на приговор.

Спустя несколько дней адвокат получил часть оговоренной суммы - 12,5 тысячи долларов США. Но передача денег стала частью следственного сценария спецоперации ФСБ.

- Задержанный по статье 447 Уголовного кодекса РФ относится к перечню лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства, поэтому уголовное дело в отношении него возбуждалось лично и.о. руководителя ГСУ СК РФ по РК, - уточнили в следственном комитете.

Сейчас следователи готовятся предъявить обвинение фигуранту уголовного дела, а также выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения.

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