В Севастополе изменили политику приватизации госпредприятий

Власти Севастополя решили отказаться от приватизации государственных предприятий в сфере транспорта и коммунальных услуг. Они останутся под контролем города. И продажа других ГУПов тоже приостановлена, чтобы они не ушли с молотка задешево. Новый план, по словам вице-губернатора Севастополя Дениса Солодовникова, будет подготовлен к апрелю. Ожидается, что список госимущества на продажу будет очень коротким.

- Если продавать предприятия в сегодняшнем виде, то мы недополучим деньги в бюджет. Поэтому разработан комплекс мероприятий для их оздоровления и дополнительной капитализации. Нужно продавать по максимальной цене, - говорит Солодовников. - В списке несколько предприятий, потенциально готовых к продаже, но сначала мы оценим их финансовое состояние.

Бюджетный дефицит планировалось частично компенсировать за счет продажи госпредприятий. Теперь чиновникам придется вносить правки в проект городского бюджета на 2020 - 2022 год, который только на прошлой неделе прошел публичные слушания.

- Теперь источники доходов будут пересмотрены, - сказал директор департамента финансов Севастополя Владимир Штоп.

Вектор изменился после назначения в июле этого года врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева и формирования нового состава городского правительства.

- Инфраструктурные монополии, которые обеспечивают жизнедеятельность города, лучше держать под контролем государства, - считает врио губернатора. - Это касается, в первую очередь, газа, энергетики и общественного транспорта. Можно было бы передать квалифицированному и ответственному инвестору. Но сейчас, когда экономика региона только формируется, доверять кому-то эти сферы неправильно. Некоторые называют подобные действия попыткой вернуть советскую модель, но это не совсем корректно. Мне кажется, в условиях санкций это наиболее приемлемый вариант.

Так, государственными планируется оставить Севэлектроавтотранс и Севморпорт, в ведении которых находится львиная доля наземного и морского общественного транспорта. Также город оставит за собой управляющие компании в сфере ЖКХ. Сейчас Севастополю принадлежат девять УК, к которым приписано большинство многоквартирных домов по всему городу, а также Единый информационно-расчетный центр оплаты коммунальных услуг.

- Приватизация не поможет компаниям работать лучше и качественнее, я в это не верю, - заявил Развожаев. - Посмотрим, как навести порядок. Возможно, одно юрлицо будет контролировать работу компаний во всей районах и задавать единые стандарты.

Из ГУПов, которые можно продать, глава города назвал Севастопольский винзавод и "Пансионаты Севастополя". Последний после смены власти оказался в центре скандала. Неделю назад в Ижевске был задержан бывший директор "Пансионатов" Артемий Грязнов, который возглавлял предприятие с сентября 2017 по сентябрь 2019 года. В полиции Севастополя на него завели уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями, повлекшего тяжкие последствия (часть 3 статьи 285 УК РФ). Суд отправил Грязнова под домашний арест на два месяца.

Развожаев привел примеры, как велось хозяйство в ГУПе. В забитом под завязку пансионате "Изумруд" кафе платило за аренду территории мизерную цену, 16 тысяч рублей в месяц.

- На подготовку предприятий к продаже потребуется до трех лет, - сказал врио губернатора. - Сначала нужно навести порядок в хозяйственной деятельности, добиться получения прибыли и за счет этого обновлять объекты. Затем подумать о привлечении инвестора, причем с сохранением государственного пакета, чтобы у нас оставалась возможность отправлять туда людей по льготным путевкам.

Есть и пример продажи ГУПа за долги. Городской автозаправочный комплекс, который власти Севастополя открыли в конце 2014 года для сдерживания цен на топливо, в результате обанкротился. Восемь заправок в начале 2019 года были проданы на аукционе коммерческой фирме за 100 миллионов рублей. Новое руководство города рассчитывает отыграть эту сделку и снова открыть государственные заправки.

- Вызывает сомнения продажа всего комплекса по цене одной заправочной станции, - поделился Денис Солодовников. - Департаменту имущественных и земельных отношений поручено проработать материалы с правоохранительными органами в части защиты прав государства.

Между тем

Приватизация ГУПов была камнем преткновения для предыдущих составов правительства и Заксобрания Севастополя. С 2018 года чиновники пять раз вносили прогнозный план приватизации в ЗС, и ни разу он не был принят.

Первый список приватизации депутаты утвердили в начале 2017 года. Он включал 11 ГУПов. Среди них - регоператор по обращению с отходами "Благоустройство города Севастополя", "Севастополь Телеком", Центр землеустройства и геодезии, Севастопольский винодельческий завод и четыре управляющие компании в сфере ЖКХ. За прошедшее время почти все стали ООО или АО, однако по-прежнему принадлежат городу Севастополю. Вторая редакция списка включала еще 12 предприятий, в том числе "Пансионаты Севастополя", Севэлектроавтотранс, Севастопольский морской порт, Управляющая компания оптово-розничных, торговых комплексов Севастополя, Единый информационно-расчетный центр и пять управляющих компаний в сфере ЖКХ. Но этот документ так и не был утвержден.