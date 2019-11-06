В Ростове-на-Дону чествовали трехкратного чемпиона мира по спортивной гимнастике, ростовчанина Никиту Нагорного. В городе он навестил родную ДЮСШ № 2, где когда-то начинал тренироваться. А накануне мы встретились с первым наставником Никиты, заслуженным тренером России Ольгой Ивановной Нечепуренко. Встретились не только для того, чтобы поздравить с высокими достижениями талантливого ученика, но и чтобы узнать, как привить ребенку любовь к спорту и что нужно родителям для того, чтобы воспитать настоящего чемпиона.

Ольга Ивановна, прежде всего - с победой! Как болели, как поддерживали?

Ольга Нечепуренко: Спасибо! Изо всех сил! Смотрела трансляции в интернете дома, на даче. А один вечер поняла, что никуда не успеваю добраться, и приняла решение ехать к Никитиной бабушке и вместе с ней болеть, чтобы ему там в Штутгарте было комфортнее выступать. С ней вместе радовались "золоту" в опорном прыжке. Это сейчас Никита чемпион, но вы-то его совсем другим знали.

С чего началось ваше знакомство?

Ольга Нечепуренко: Его в спортивную школу привела другой тренер: она присмотрела Никиту в детском саду. На первую тренировку он попал не ко мне и сразу же заявил, что больше сюда не придет. Но его бабушка попросила меня взять Никиту к себе. Ему тогда было всего пять лет, а у меня занимались ребята постарше, 6 - 7-летние. Я решила попробовать. И на первом занятии вообще ничего не просила его делать. Сказала: сиди и смотри… И он сразу поразил меня своей какой-то внутренней сосредоточенностью. Действительно, присел рядышком и очень внимательно наблюдал за тренировкой. А потом спросил: можно и я попробую? Вот так и пошло.

Вы сразу разглядели в Никите талант? И вообще, можно с первых двух-трех тренировок определить, есть ли у ребенка будущее в спорте?

Ольга Нечепуренко: Уже через неделю, когда бабушка спросила, будет ли из него толк, я сказала, что гарантий никогда никаких не даю, но у мальчика прекрасная координация, отличные физические данные для этого вида спорта и несомненный талант. Но одного таланта мало. Нужны упорство и работоспособность. Один пример. Когда Никита учился в 6-м классе, мы в первый раз поехали на "Олимпийские надежды" в Дзержинск. Я привезла туда трех ребят и надеялась, что Никита будет где-то в первой десятке. Но по итогам обязательной программы он вышел на первое место. А вечером на тренировке увидел, как ребята делают проходку на коне, как ловко у них это получается, и тут же спрашивает: "А почему меня не учили проходку делать? Давайте сделаем это!" Дождавшись, когда все разойдутся, мы за два часа сделали-таки проходку. И он включил ее в свое выступление и попал в финал на коне.

Как вы смогли отдать такого перспективного ученика другому тренеру?

Ольга Нечепуренко: Непросто, очень непросто. Сразу после "Олимпийских надежд" начались сборы в подмосковной Малаховке. Мы съездили туда четыре раза, и нас уже взяли на карандаш. При этом я понимала, что мальчики растут, мне уже стало неудобно их тренировать, к тому же у меня заболела мама. И с 2014 года я перестала ездить с ними на сборы, попросив найти им хорошего тренера. Мне предлагали работать с Никитой и Димой (Дмитрий Ланкин, воспитанник Ольги Нечепуренко, также входит в состав сборной России по спортивной гимнастике) в Москве. Но мне не нужны были слава и почести, мне важно было, чтобы тренер, который их возьмет, также вложил в них свою душу, как я когда-то, достойно повел их дальше. Такой человек нашелся, их согласился взять Анатолий Забелин. К нему они и ушли уже кандидатами в мастера спорта.

А как вообще получилось, что вы стали тренировать мальчиков, ведь сами вы занимались художественной гимнастикой?

Ольга Нечепуренко: Да, я действительно мастер спорта по художественной гимнастике. Много лет назад меня попросили временно заменить одного из тренеров. А после этого пригласили в спортивную школу в качестве хореографа, коим я и проработала 15 лет. А с 1991 года я тренер в спортшколе № 2. Все это время сама училась, много читала, смотрела, росла со своими детьми. Тренер, с которым я начинала работать, Анатолий Иванович Левшин когда-то сказал мне: "Если хочешь большую зарплату, набирай детей побольше и зарабатывай. Но если хочешь иметь результат и у тебя есть перспективные дети, откажись от чего-то, сосредоточься на главном и работай на победу. С тем и иду по жизни. Кстати, в этом году вот уже 50 лет как иду.

Кем, на ваш взгляд, должен быть тренер: психологом, воспитателем, мамой?

Ольга Нечепуренко: В первую очередь - артистом! Он должен уметь перевоплощаться. Конечно, тренер-женщина всегда немножко мама. Но у меня достаточно жесткий характер, я все решения всю жизнь принимаю сама. Вместо филфака выбрала факультет физвоспитания. Художественную гимнастику поменяла на спортивную. В работе бываю строга, да, могу даже выгнать из зала минут на 15, если вижу, что недорабатывает. Никита сказал мне недавно: "Ну вы артистка, Ольга Ивановна! Теперь, когда я сам окунулся в тренерскую работу, я это очень хорошо понимаю". Тренер должен уметь быть разным. На соревнованиях я могу стоять за спиной, поддерживать, а могу взять и уйти в другой конец зала. Спортсмен ищет меня глазами. А я делаю это вполне сознательно: он должен привыкать к тому, что я не всегда буду рядом. Нужно давать ребенку ошибаться, чтобы он знал, что так тоже может быть: поражение, травма. Он должен привыкать выдерживать психологический накал борьбы. Это очень важно.

Как вести себя родителям, когда ребенок плачет и говорит: "Я больше не могу, не справлюсь, мне больно"?

Ольга Нечепуренко: Это зависит от того, что именно вы хотите от своего ребенка. Если он ходит на тренировки просто ради физической подготовки, то можно его пожалеть и не выкладываться на все сто. Правда, не нужно забывать, что дети склонны преувеличивать, а еще у них очень развито чувство самосохранения, они очень жалеют себя. Когда ребенок устал или получил небольшую травму, он скажет: "Тренер - тиран! Я уже умираю, а она надо мною издевается. Я больше туда не пойду". Но, как правило, назавтра он уже забывает про свою обиду. Поэтому родителям не стоит сразу же паниковать и звонить тренеру или ругать его за глаза. Просто выслушайте ребенка и поддержите его, но не нужно вмешиваться в тренировочный процесс и давать советы тренеру.

Советы родителям будущих чемпионов от Ольги Нечепуренко

Воспитывайте своих детей добрыми и порядочными. Говорите с ними обо все, и говорите честно. Создайте им атмосферу дружелюбия и любви, пусть им будет комфортно. Научите своего ребенка самостоятельности, доверяйте ему. Но обязательно проверяйте потом результаты порученного и не забывайте хвалить. Научите ребенка никогда не желать плохого сопернику. Ни на соревнованиях, ни в жизни. Пусть сам он будет на три головы выше окружающих, и тогда ему это обязательно воздастся. Верьте в своего ребенка, в его таланты, в его успехи. Не хвалите напрасно, но обязательно верьте!

Прямая речь

Из интервью Никиты Нагорного:

Ольга Ивановна, особенно когда я был маленький - а у нас дети в Ростове-на-Дону энергичные, разгильдяи, делают, что хотят, - поставила мне спортивную дисциплину. Она очень сильно закалила мой характер, чтобы я выходил и был уверен в себе. Она была строгой с нами, хотя эта строгость не была искренней, она не хотела нам зла. Даже сейчас, когда приезжаю в Ростов-на-Дону, вижу, как она тренирует детей, воспитывает их. Когда кто-то делает что-то не так, она смотрит на него и словами пытается показать, что она злая. А на меня поворачивается - и улыбается. Это делается для воспитания, она умеет находить правильный подход к ученикам. И ко всем к нам, кто был у нее в группе, находила. Мы боялись ее все (смеется). Уважали, ценили, любили.