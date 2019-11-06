Челябинские орнитологи спасли подстреленного браконьерами лебедя-шипуна. Подранка подобрали жители одного из сел под Челябинском, кормили и пытались лечить. А когда стало ясно, что без помощи специалистов не обойтись, обратились в минэкологии региона.

- У самки краснокнижного лебедя-шипуна оказался открытый перелом левого крыла с обширным некрозом тканей. На рентгеновском снимке была видна металлическая дробь в области груди и в суставе, - пояснили в пресс-службе ведомства. - Ее извлекут в приюте Карена Даллакяна "Спаси меня". Сейчас птица чувствует себя хорошо и плавает в бассейне с сородичами.

Это уже второй лебедь, не сумевший с наступлением холодов покинуть Челябинскую область. 21 октября жители сообщили о молодом шипуне, который барахтался в полынье и не мог подняться в воздух из-за вывиха крыла.

Всех, кто обнаружит травмированных птиц, орнитологи просят обращаться в минэкологии региона по телефону (351) 264-74-41, фонд "Спаси меня" (351) 792-95-78 или Челябинское орнитологическое общество 950-749-44-09.