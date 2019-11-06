По приговору Курганского городского суда исполнительному директору местного аэропорта Дмитрию Коваленко и главному энергетику Андрею Тябутову предстоит выплатить по 1,15 миллиона рублей штрафа за незаконную вырубку деревьев на территории воздушной гавани, а также возместить нанесенный ущерб в сумме почти 1,3 миллиона рублей. Фигуранты громкого дела виновными себя не признали, заявляют, что действовали по регламенту и обеспечивали безопасность полетов. По их мнению, решение суда может стать опасным прецедентом для всей России.

Напомним, уголовное дело возбудили по материалам городской административно-технической инспекции (АТИ). Как пояснил в суде директор АТИ Михаил Дубанич, осенью 2017 года из мэрии поступил сигнал, что возле административного здания аэропорта спилили деревья. Специалисты выехали на место, зафиксировали факт незаконной рубки и передали документы в полицию.

- Несмотря на то что территория аэропорта является федеральной собственностью, разрешение на вырубку деревьев все равно требуется, - заявил в суде Дубанич.

По мнению чиновника, деревья обогащали воздух кислородом и украшали территорию возле здания аэропорта. После их уничтожения благоустройство нарушено, городу нанесен ущерб. При этом Дубанич ссылался на утвержденные решением Курганской городской Думы правила, где прописаны порядок содержания, учета, охраны, получения разрешений на снос, а также методика оценки ущерба зеленых насаждений. Вместе с тем директор АТИ признался, что в городе на учете деревья не стояли: по закону это не требовалось.

Тем временем о своих правах в суде заявило Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению госимуществом (МТУ Росимущества) в Челябинской и Курганской областях, считающее себя потерпевшей стороной. По словам представителя ведомства Екатерины Ефимовой, земельный участок, на котором расположен аэропорт, является собственностью РФ, поэтому срубленные деревья принадлежат МТУ. Как оказалось, их вырубали трижды, всего уничтожено 34 клена, 13 карагачей и береза. При этом Ефимова сообщила, что Росимущество тоже не вело учет деревьев. Однако ущерб при этом подсчитали с точностью до копеек: он, по данным Росимущества, составил 1 289 979,05 рубля.

Ведомства, объявившие себя потерпевшими, не вели учет деревьев, однако ущерб от их вырубки подсчитали с точностью до копеек

Между тем, по мнению директора аэропорта, если уж искать потерпевшего, то таковым может быть признана только Росавиация, потому что часть земельного участка, о котором идет речь, передана ей в аренду - взлетно-посадочная полоса, рулежные дорожки, перрон, ограждения аэродрома и грунтовое летное поле. Во всяком случае, на совещании в минтрансе еще в феврале 2016 года выработан механизм взаимодействия между Росавиацией и Росимуществом: стороны договорились, что первое ведомство осуществляет полномочия в отношении тех участков, на которых расположены объекты воздушного транспорта федеральной собственности, а второе распоряжается прочими землями.

Кроме того, Коваленко напомнил об апелляционном определении Верховного суда по правилам благоустройства: муниципалитеты не могут ограничивать права владельцев земельных участков на поверхностно-растительный слой. Тем более в данном случае, когда федеральными авиационными правилами установлены особые условия его использования.

- Вопрос касается уже не только меня, а в принципе взаимоотношений по вырубке деревьев на аэродромах. Это первое такое уголовное дело. Принятое решение чревато тем, что муниципальные чиновники будут вмешиваться в процесс обеспечения безопасности полетов, - подчеркнул после суда Дмитрий Коваленко.

Кстати

Во время судебного процесса за Дмитрия Коваленко заступился уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте РФ Борис Титов. Он направил обращение Генпрокурору РФ, в котором отметил, что воздушное законодательство Российской Федерации обязывает оператора аэропорта поддерживать летное поле в постоянной эксплуатационной готовности, в том числе удалять растительность.

Справка "РГ"

Согласно Воздушному кодексу РФ, на приаэродромной территории запрещается размещать объекты, создающие помехи в работе различных аэродромных систем, в том числе деревья, высота которых превышает установленные ограничения. Кроме того вблизи аэропортов не должно быть объектов, способствующих привлечению и массовому скоплению птиц.