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06.11.2019 11:54
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Города Югры вошли в российский топ самых благоустроенных

Текст: Елена Панова
Объявлены результаты первого индекса качества городской среды в России. Это оценка города в баллах, которая складывается из анализа различных шести типов городских пространств: жилье, общественно-деловая, социально-досуговая и уличная инфраструктура, озеленение территорий, общегородское пространство. Каждый из них оценивается по шести критериям: безопасность, комфорт, экологичность, идентичность и разнообразие, современность среды, эффективность управления. Таким образом, индекс представляет собой комплексную оценку состояния городской среды.
Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости Ханты-Мансийск. Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости
Ханты-Мансийск. Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости

Минстрой России рассчитал индекс состояния городской среды в 1114 населенных пунктах за 2018 год.

Фото: iStock
К 2024 году три города Югры будут полностью умными и безопасными

- Они были расформированы по десяти размерно-климатическим группам для корректного составления шкал оценки индекса городской среды и сравнения. Методика включает 36 индикаторов. Каждый из индикаторов оценивался по десятибалльной шкале. Значения суммировались и составили итоговый индекс качества городской среды. Таким образом, города могли набрать максимум 360 баллов. Соответственно в городах, набравших более 180 баллов, городская среда считается благоприятной, - отмечает министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев.

Югра заняла третье место в УрФО и 27-е в России, получив 168 баллов. Об этом "РГ" сообщили в департаменте общественных и внешних связей региона.

Города округа распределены в климатических группах 8, 9, 10, то есть с тяжелыми климатическими условиями. Ханты-Мансийск набрал 187 баллов и занял третье место в своем регионе. Границу благоприятности также преодолели Лангепас (190), Радужный (190), Когалым (184) и Мегион (180).

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Города Югры не только комфортные, умные, но еще и безопасные. Как один из наглядных успешных и, главное, уже реализованных проектов система "Безопасный город", которая действует в Ханты-Мансийске. Сотни видеокамер, установленных в городе: возле магазинов, вокзалов, крупных торговых центров и общественных зданий, - объединены в одну сеть. Их управлением занят искусственный разум. Система, которая проводит аналитику, может обрабатывать любое количество данных. При этом внешнее, уличное, оборудование рассчитано на морозы, которые в Югре могут достигать и 50 градусов ниже нуля.

Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры
Две трети бюджета Югры пойдут на социальное развитие

Камеры видеонаблюдения подключены к системе мониторинга критических ситуаций. Диспетчер видит информационное сообщение о том, например, что человек находится в запрещенной зоне, адрес, время происшествия. Вся информация прикладывается к сообщению, и человек за пультом понимает, что происходит: ребенок залез за ограждение, за которым стоит газовое оборудование. Он тут же сообщает о произошедшем необходимым службам. Событие фиксируется, информация передается в единый центр оперативного реагирования.

Камера стоит на входе в Ледовый дворец и способна распознавать лица посетителей. Она реагирует, если видит человека из федеральной базы разыскиваемых преступников. Или агрессивного спортивного фаната, который имеет судебный запрет на посещение мероприятий. Такого человека охрана сразу попросит покинуть дворец. Отметим, пилотными площадками в Югре по внедрению технологий цифровой трансформации стали Ханты-Мансийск и Сургут. Сегодня внедрением умных технологий по примеру Югры заинтересовались и в других регионах.

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