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06.11.2019 07:33
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Думать сердцем

Текст: Татьяна Казанцева (Екатеринбург)
Российская газета - Неделя - Урал № 250(8008)
Более тысячи участников фестиваля молодежной журналистики Time Code из 80 российских городов представили в екатеринбургском Дворце молодежи свои работы, точнее, свой взгляд на мир. У юных журналистов он особенный - иногда немного наивный, но почти всегда искренний и честный. Не случайно девизом команды победителей стало "Не думайте логично - думайте сердцем".
Фото: Пресс-служба Time Code Гран-при фестиваля увезла в Санкт-Петербург студия творческого мышления YOUMEDIA . Фото: Пресс-служба Time Code
Гран-при фестиваля увезла в Санкт-Петербург студия творческого мышления YOUMEDIA . Фото: Пресс-служба Time Code

- Мир в этом возрасте часто выглядит предельно простым: кажется, стоит назвать черное черным, как все плохое тут же исчезнет. Но эта вера порой дороже опыта, - поделился в кулуарах один из взрослых участников фестиваля.

При этом речь не идет об излишней самоуверенности и самолюбовании. Школьники и студенты уже знают, что для журналиста умение слушать важнее, чем умение говорить. И, по мнению ведущих мастер-классов из федеральных и региональных СМИ, делают они это прекрасно. Но при всем уважении к авторитетам их "внутренняя оптика" сохраняла свою "критическую настройку".

- Лекции интересные, но хотелось больше примеров из практики. Я хочу быть режиссером, но считаю очень полезным окунуться в эту атмосферу, - заявил старшеклассник из Каменска-Уральского Всеволод Смоленцев.

Школьники уже знают, что для журналиста умение слушать важнее, чем умение говорить

У его землячки Ксении Черновой за плечами опыт работы в местном телецентре дополнительного образования. Ее интересуют проблемы образования и экологии. Говорит, на фестивале смогла найти новые повороты знакомых сюжетов.

Что изменилось за годы проведения фестиваля? Общее мнение: его уровень стал выше, контент острее, подход более творческий. Не зря слоган Time Code-2019 "Твое время. Твоя тема". Председатель жюри, директор департамента "Факультет журналистики" УрФУ Борис Лозовский видит явное "приращение мастерства" в выборе жанра, темы, героев.

Фото: Предоставлено коллективом M&M Dance
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- Чего только мы не прочли и не увидели! Расскажу, что зацепило. Снимок в одной из подборок про известные события в екатеринбургском сквере: задумчивая женщина в форме ОМОН. Сразу думаешь: о чем ее мысли? Может быть, переживает, что не успела покормить ребенка... - поделился мэтр уральской журналистики.

Это фото Анны Плюсниной из Екатеринбурга победило в номинации "Фоторепортаж". Кстати, обилие номинаций удивило - в их числе не только "Текст", "Интервью", "Журналы", но и "Новые медиа", "Мультимедийная история", "Официальный аккаунт СМИ в соцсетях", "Видеорепортаж" и так далее…

Фаворитом девятого Time Code стала студия творческого мышления YOUMEDIA из Санкт-Петербурга. Кроме побед в номинациях, одиннадцать питерских школьников увезли домой Гран-при за проект "Мультимедийная история" - "Петроградка ONE LOVE". Это рассказ о трех коммуналках, точнее, о жизни их обитателей, самых разных - от музыканта до блогера.

- Ехали из Петербурга поездом. Почти четыре дня в пути, но не пожалели. В Екатеринбурге испытали столько эмоций! - рассказали победители.

Кстати

Самым юным журналистом фестиваля стала семиклассница Кира Сизова из Екатеринбурга. Директор Дворца молодежи Константин Шевченко вручил ей подарок - самокат.

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