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06.11.2019 16:09
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Субподрядчики работали бесплатно

Директор строительной компании обогащался за счет муниципальных контрактов
Текст: Татьяна Казанцева ( Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 251(8009)
Как установило следствие, Владимир Абраменко действовал, как правило, по одной и той же привычной схеме. Руководитель компании "Строймонтаж-Урал-2000" заключал муниципальные контракты на строительство или реконструкцию объектов - спортивных или детских, а затем, наняв субподрядчиков, просто переставал им платить.

Статус и социальное значение объектов при этом значения не имели. Например, реконструкция спорткомплекса "Синегорец" в поселке Баранчинском проводилась по поручению главы государства, но это не помешало Абраменко перекрыть строителям финансовый кислород. С апреля по декабрь 2017 года субподрядчики добросовестно укрепляли почти сорокалетние фундамент и стены, ремонтировали старый бассейн и вели отделку обшарпанных помещений. Но все деньги за работу, поступившие от кушвинского муниципального бюджетного учреждения, Абраменко перечислил на счет подконтрольного ему юрлица. Ущерб реальных строителей составил 32,2 миллиона рублей.

Фото: iStock
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Ту же схему он применил в Екатеринбурге в качестве генподрядчика по капремонту многоквартирных домов на улицах Старых Большевиков и Атмосферной. Средства регионального Фонда капремонта - свыше 3,8 миллиона рублей - субподрядчики так и не увидели. А выиграв торги на строительство детсада на 270 мест в Верхнем Тагиле, Абраменко "химичил" со справками о стоимости выполненных (а зачастую просто невыполненных) работ. Муниципалитет лишился более 32 миллионов рублей.

"Мошенничество в особо крупном размере. А также причинение имущественного ущерба", -- резюмировал Верх-Исетский райсуд, изучив детали всех эпизодов.

- Абраменко приговорили к пяти годам лишения свободы и штрафу в размере 330 тысяч рублей. Правда, на оглашение приговора подсудимый не явился, хотя находился под подпиской о невыезде. Объявлен розыск мошенника, после чего он будет  заключен под стражу, - сообщили в пресс-службе Свердловской областной прокуратуры.

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