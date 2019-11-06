Как установило следствие, Владимир Абраменко действовал, как правило, по одной и той же привычной схеме. Руководитель компании "Строймонтаж-Урал-2000" заключал муниципальные контракты на строительство или реконструкцию объектов - спортивных или детских, а затем, наняв субподрядчиков, просто переставал им платить.

Статус и социальное значение объектов при этом значения не имели. Например, реконструкция спорткомплекса "Синегорец" в поселке Баранчинском проводилась по поручению главы государства, но это не помешало Абраменко перекрыть строителям финансовый кислород. С апреля по декабрь 2017 года субподрядчики добросовестно укрепляли почти сорокалетние фундамент и стены, ремонтировали старый бассейн и вели отделку обшарпанных помещений. Но все деньги за работу, поступившие от кушвинского муниципального бюджетного учреждения, Абраменко перечислил на счет подконтрольного ему юрлица. Ущерб реальных строителей составил 32,2 миллиона рублей.

Ту же схему он применил в Екатеринбурге в качестве генподрядчика по капремонту многоквартирных домов на улицах Старых Большевиков и Атмосферной. Средства регионального Фонда капремонта - свыше 3,8 миллиона рублей - субподрядчики так и не увидели. А выиграв торги на строительство детсада на 270 мест в Верхнем Тагиле, Абраменко "химичил" со справками о стоимости выполненных (а зачастую просто невыполненных) работ. Муниципалитет лишился более 32 миллионов рублей.

"Мошенничество в особо крупном размере. А также причинение имущественного ущерба", -- резюмировал Верх-Исетский райсуд, изучив детали всех эпизодов.

- Абраменко приговорили к пяти годам лишения свободы и штрафу в размере 330 тысяч рублей. Правда, на оглашение приговора подсудимый не явился, хотя находился под подпиской о невыезде. Объявлен розыск мошенника, после чего он будет заключен под стражу, - сообщили в пресс-службе Свердловской областной прокуратуры.