Новости

ФСИН выступила возвращения смертной казни 17:22
ФСИН: Животных используют в качестве наркокурьеров в тюрьмах 17:19
В Перми сотрудников социального медцентра заподозрили в хищении пенсий 17:02
В Петербурге открылась выставка, на которой можно строить "халабуды" 17:01
Мединский: Выставка "Память поколений" может быть показана заграницей 17:00
Около тысячи кадет и юнармейцев примут участие в параде 7 ноября 16:57
Росстат: Годовая инфляция в октябре снизилась до 3,8% 16:54
Уникальную икону XVI века покажут в Переславль-Залесском музее 16:51
Режиссер Тодд Филлипс раскрыл одну из самых главных загадок "Джокера" 16:50
В Чувашии на шамана из Москвы завели дело о контрабанде наркотиков 16:48
В Миассе уволят главврача больницы, где пациентку умыли половой тряпкой 16:45
Ученые вывели правило, которое быстро приведет к успеху во время обучения 16:40
Всероссийское казачье общество объединит 1,5 млн человек 16:38
Зеленский раскритиковал завод в Харькове за выпуск одного танка за 10 лет 16:34
В Музее Победы пройдет вахта Почетного караула 16:32
Киевский суд отложил рассмотрение дела Вышинского до 14 января 16:30
В Греции раскопали огромный акрополь Микенской цивилизации 16:30
Врачи-диетологи рассказали, кому противопоказана хурма 16:28
Число погибших при пожарах в Крыму за год выросло на 50 процентов 16:27
Вышел трейлер "Двух пап" с Энтони Хопкинсом 16:26
Москвич пойдет под суд за кражу картин и иконы на 9 млн рублей 16:12
START объявил о сотрудничестве с крупнейшим в РФ документальным кинотеатром 16:07
Лукашенко провел переговоры с наследным принцем Абу-Даби 16:02
Новая Kia Optima поразит красотой 16:00
Анджелина Джоли не хочет жить в США 15:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если в клинике поставили ошибочный диагноз
Что делать, если в клинике поставили ошибочный диагноз
Чем МЦД будут отличаться от обычных электричек
Чем МЦД будут отличаться от обычных электричек
В "РГ" обсудят разработку федеральной программы по редким болезням
В "РГ" обсудят разработку федеральной программы по редким болезням
06.11.2019 16:32
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

"Фармация" сменит формат

Государственная аптечная сеть станет бюджетным учреждением
Текст: Мария Лисина (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 251(8009)
Государственное унитарное предприятие "Фармация", принадлежащее Свердловской области, преобразуют в бюджетное учреждение. Такое решение было принято совместно с минздравом и правительством региона. Как утверждают чиновники, смена организационной формы не простая формальность.
Фото: Татьяна Андреева/РГ В крупных городах аптеки буквально на каждом углу и ГУПу непросто конкурировать с крупными частными сетями. Фото: Татьяна Андреева/РГ
В крупных городах аптеки буквально на каждом углу и ГУПу непросто конкурировать с крупными частными сетями. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Предприятие работает с 1992 года и сегодня включает более 70 аптек и аптечных пунктов, расположенных в муниципалитетах региона. Однако, несмотря на обширную сеть, в последние годы организация работала на грани рентабельности, более того, эксперты прочили ей банкротство едва ли не в следующем году - конкурировать с сетевыми бизнес-игроками, которые заполонили регион, ГУПу просто невозможно.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Дистанционную продажу со временем распространят на рецептурные лекарства

Дело в том, что единственной задачей унитарного предприятия согласно уставу является извлечение прибыли, однако государственные аптеки выполняют и важную социальную миссию. В ассортименте "Фармации" - около 3000 препаратов, причем треть из них стоимостью до 50 рублей - это самые востребованные, но столь же невыгодные товары. Кроме того, именно эта организация осуществляет поставки сильнодействующих обезболивающих, наркотических и психотропных препаратов для тяжелобольных жителей региона (частные аптеки не имеют на это права).

- Несмотря на большое количество конкурентов, рынок низкомаржинальный. Рентабельность, по всем экспертным заключениям, для локальных сетей, работающих в пределах одного региона, - 1-3 процента, что с учетом инфляции просто минус, ну или в лучшем случае стагнация, - пояснил директор ГУПа Андрей Попов.

В случае банкротства госпредприятия его уход с рынка могли бы не почувствовать в столице региона - здесь на каждый квартал приходится по три, а то и более аптеки. А вот отдаленные населенные пункты таким изобилием похвастать не могут. Так, в 16 поселениях "Фармация" - единственная, коммерсанты в глубинку не идут все по той же причине - из-за отсутствия выгоды. Еще в 14 населенных пунктах государственная аптека - единственное место, где жители могут по рецепту приобрести наркотические вещества.

Бюджетное учреждение переориентируется на другие задачи и будет не состязаться с коммерсантами, а выполнять государственный заказ

Со сменой организационной формы ставшее бюджетным учреждением предприятие переориентируется на другие задачи и будет не состязаться с коммерсантами, а выполнять государственный заказ - осуществлять обеспечение льготников, хранение лекарственных препаратов. Впрочем, розничная торговля также сохранится, правда, теперь она станет лишь сопутствующей услугой. В отдаленных поселениях, где нет аптечных пунктов, лекарства тоже станут доступнее - их поставку организуют через фельдшеров под конкретные нужды.

К слову, сама реорганизация ГУПа каких-либо затрат не потребует: есть склады, которые на данный момент пустуют, есть готовая инфраструктура. Для решения задач нового учреждения в бюджете Свердловской области предназначено около 450 миллионов рублей. Возможность использовать эту сумму без дополнительной бюрократии с проведением торгов - еще один плюс изменений, считают чиновники.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

"Газпром" назвал условия для заключения контракта с Киевом на транзит газа
Песков прокомментировал слова Путина о бакалавриате и магистратуре
На Украине возбудили дело против мэра Киева Виталия Кличко
Набиуллина: ЦБ усилит надзор за банками в сфере защиты персональных данных
Росстат: Годовая инфляция в октябре снизилась до 3,8%