Государственное унитарное предприятие "Фармация", принадлежащее Свердловской области, преобразуют в бюджетное учреждение. Такое решение было принято совместно с минздравом и правительством региона. Как утверждают чиновники, смена организационной формы не простая формальность.

Предприятие работает с 1992 года и сегодня включает более 70 аптек и аптечных пунктов, расположенных в муниципалитетах региона. Однако, несмотря на обширную сеть, в последние годы организация работала на грани рентабельности, более того, эксперты прочили ей банкротство едва ли не в следующем году - конкурировать с сетевыми бизнес-игроками, которые заполонили регион, ГУПу просто невозможно.

Дело в том, что единственной задачей унитарного предприятия согласно уставу является извлечение прибыли, однако государственные аптеки выполняют и важную социальную миссию. В ассортименте "Фармации" - около 3000 препаратов, причем треть из них стоимостью до 50 рублей - это самые востребованные, но столь же невыгодные товары. Кроме того, именно эта организация осуществляет поставки сильнодействующих обезболивающих, наркотических и психотропных препаратов для тяжелобольных жителей региона (частные аптеки не имеют на это права).

- Несмотря на большое количество конкурентов, рынок низкомаржинальный. Рентабельность, по всем экспертным заключениям, для локальных сетей, работающих в пределах одного региона, - 1-3 процента, что с учетом инфляции просто минус, ну или в лучшем случае стагнация, - пояснил директор ГУПа Андрей Попов.

В случае банкротства госпредприятия его уход с рынка могли бы не почувствовать в столице региона - здесь на каждый квартал приходится по три, а то и более аптеки. А вот отдаленные населенные пункты таким изобилием похвастать не могут. Так, в 16 поселениях "Фармация" - единственная, коммерсанты в глубинку не идут все по той же причине - из-за отсутствия выгоды. Еще в 14 населенных пунктах государственная аптека - единственное место, где жители могут по рецепту приобрести наркотические вещества.

Бюджетное учреждение переориентируется на другие задачи и будет не состязаться с коммерсантами, а выполнять государственный заказ

Со сменой организационной формы ставшее бюджетным учреждением предприятие переориентируется на другие задачи и будет не состязаться с коммерсантами, а выполнять государственный заказ - осуществлять обеспечение льготников, хранение лекарственных препаратов. Впрочем, розничная торговля также сохранится, правда, теперь она станет лишь сопутствующей услугой. В отдаленных поселениях, где нет аптечных пунктов, лекарства тоже станут доступнее - их поставку организуют через фельдшеров под конкретные нужды.

К слову, сама реорганизация ГУПа каких-либо затрат не потребует: есть склады, которые на данный момент пустуют, есть готовая инфраструктура. Для решения задач нового учреждения в бюджете Свердловской области предназначено около 450 миллионов рублей. Возможность использовать эту сумму без дополнительной бюрократии с проведением торгов - еще один плюс изменений, считают чиновники.