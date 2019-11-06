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06.11.2019 07:28
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Трактор помог стать дипломатом

Немецкий механизатор представляет интересы южноуральцев в Евросоюзе
Текст: Евгений Китаев (Челябинская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 250(8008)
В одном из писем на Челябинский тракторный завод механизатор из Саксонии Ян Хофман назвал себя представителем предприятия в Европе. Не являясь штатным сотрудником службы сбыта, он тем не менее старается продвигать заводской бренд на Западе. У Яна есть знакомые в немецкой строительной фирме, которым время от времени требуется новая дорожно-строительная техника, и он предлагает им присмотреться к той, что выпускают на Урале. И делает это по зову сердца.

Так откуда у парня "российская грусть"? Все началось в далекие годы, когда челябинцы поставляли свои гусеничные агрегаты странам социалистического лагеря. Отец Яна, тоже механизатор, работал тогда в бывшей ГДР на тракторе Т-100. Это была одна из самых массовых и удачных моделей. В Союзе она участвовала в огромном количестве строек, помогала восстанавливать страну в послевоенные годы - поднимать целину, развивать промышленность.

История "сотки" хорошо отражена в отечественном кинематографе. Нет, наверное, ни одного фильма о героике будней той поры, где бы не фигурировал трактор-труженик. В одном из сюжетов "Операции "Ы" агрегат трудится на московских стройках, в "Карьере Димы Горина" помогает тянуть ЛЭП в глухой сибирской тайге, попадая в один кадр с Владимиром Высоцким…

Фото: Саратовский аграрный университет
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Полюбилась эта машина и Хофману-старшему. В знак уважения к ее создателям он посоветовал своему сыну заняться восстановлением ретротрактора, купленного по случаю в одной германской фирме, - отслужившую свой срок машину собирались сдавать в металлолом. На запрос немецких энтузиастов из Челябинска пришла техническая литература, руководство по эксплуатации, запчасти. По истечении некоторого времени Ян взялся за реставрацию второй "сотки", которую выменял у товарища. Так немецкий механизатор стал владельцем еще одного ржавого "сокровища". Работы шли прямо во дворе его дома, а после их окончания Хофманы с семейным парком тракторов участвовали в слетах и на выставках ретротехники. Использовал энтузиаст челябинские машины и по прямому назначению, помогая убирать территорию железнодорожного музея города Хемница.

"Мой отец очень гордится тем, что у нас сохраняется контакт с заводом, - написал Ян на ЧТЗ. - Посылаю вам фотографии моих информационных планшетов, которые всегда показываю на выставках вместе с тракторами. Сведения о вашем заводе, его истории и продукции вызывают большой интерес у посетителей, люди задают много вопросов".

Если опубликовать избранное из переписки Яна с друзьями, получится солидный том. Хофман сообщает заводчанам о своих делах, интересуется их жизнью, современными моделями дорожно-строительных машин. Он опытный механизатор, работающий на технике, которая в ходу в странах Евросоюза. Поэтому как практик дает ненавязчивые, но дельные советы, как южноуральским коллегам сделать гусеничные агрегаты лучше и конкурентоспособнее.

Хофман поддерживает связь с предприятием не только в переписке. Ян лично побывал в Челябинске, чтобы принять участие в торжествах по случаю юбилея завода.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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"Я очень горд нашей дружбой, - сообщил, вернувшись на родину. - Это был сильный эмоциональный порыв. Так хотелось увидеть место, где была собрана техника, на которой работал мой отец!"

Через пять лет Хофман вновь посетил Южный Урал. В подарок тракторостроителям привез напечатанную в типографии книгу с фоторепортажем о том, как восстанавливал "сотку". А когда заводчане вместе с корпорацией, в которую входят, оказались под санкциями Запада, высказался следующим образом: "Сложно понять политику европейских стран. Иногда складывается впечатление, что текущая политическая ситуация - это всемирный детский сад. Только споры и взаимное недоверие. Но ни у кого нет разумного решения. Кажется, у маленьких детей больше благоразумия, чем у взрослых. Но надо надеяться, что скоро ситуация между Европой и Россией разрядится".

Послание это тракторостроители восприняли как слова поддержки и ободрения со стороны гражданина Евросоюза, имеющего свою точку зрения на происходящие в мире события, взгляд человека, уверенного в том, что противостояние наконец закончится.

Дружба Хофмана с заводчанами стала примером народной дипломатии. По традиции перед рождественскими праздниками он присылает на Южный Урал собственноручно изготовленную компьютерную открытку, в которой желает успехов и процветания. Наверняка все повторится и на этот раз.

За дружину в ответе

Полпред Челябинского тракторного завода в ЕС - благополучный по европейским меркам человек. У Яна Хофмана свой дом в местечке Амтсберг. Семья - жена и две дочери. Постоянная работа. И увлечения тоже есть. Много лет он заместитель начальника пожарной дружины Амтсберга, старейшей в Саксонии. Даже исполнял обязанности начальника команды, когда шеф, также работающий в строительной компании, уехал в Берлин. Под началом Хофмана тогда было 90 пожарных из трех близлежащих городков. Жена Яна, кстати, тоже состоит в дружине, отвечает за финансы, хотя по основной профессии служащая банка. По словам механизатора, дружина работает на безвозмездной основе. Если потребуется, команда будет трудиться по 36 часов, и это не предел.

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