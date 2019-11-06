Новости

Минкультуры предложило ужесточить "антипиратский" закон 05.11.2019
Правительство не поддержало проект о единой квитанции на коммуналку 05.11.2019
Меркель рассказала, как мечтала о поездке в США 05.11.2019
Исследование: Вирус кори снижает иммунитет к другим болезням 05.11.2019
Эпическое проседание асфальта в центре Киева попало на видео 05.11.2019
Сергею Лаврову подарили там-там 05.11.2019
Кроссоверы BMW попали под отзыв в России из-за проблем с подвеской 05.11.2019
США прислали в Киев главу ЧВК для покупки компании "Мотор-Сич" 05.11.2019
Россия передаст Индии технологии по производству военной техники 05.11.2019
Аудиторская палата создана в Беларуси 05.11.2019
Skoda выпустила бюджетный купе-кроссовер Kamiq GT 05.11.2019
Аксенов назначил председателя Госкомнаца Крыма 05.11.2019
Путин указал навести порядок с бюджетными местами в магистратурах 05.11.2019
Путин сравнил главу стройотрядов с Брежневым 05.11.2019
В Адыгее пропавшая школьница найдена мертвой 05.11.2019
Найдена машина убийцы майора Эльджаркиева 05.11.2019
В Беларуси разрабатывают План обороны до 2024 года 05.11.2019
Маргарита Грачева выиграла турнир киборгов 05.11.2019
В Москве ребенок умер после визита к стоматологу 05.11.2019
На Крите найдены руины некогда процветавшего города 05.11.2019
Украину признали одной из самых опасных для журналистов стран 05.11.2019
Toyota начала продажи кроссовера за 1 млн рублей 05.11.2019
Путин вновь посетовал на недостатки разделения властей 05.11.2019
Стало известно, какие украшения были в моде у неандертальцев 05.11.2019
Fiat решил избавиться от популярной модели 05.11.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Работу разведки показали на видео
Работу разведки показали на видео
Синоптики дали прогноз на предстоящую зиму
Синоптики дали прогноз на предстоящую зиму
В "РГ" обсудят разработку федеральной программы по редким болезням
В "РГ" обсудят разработку федеральной программы по редким болезням
06.11.2019 00:01
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Десять тысяч новоселов

Регионы России на четверть перевыполнили годовой план по переселению граждан из аварийного жилья
Текст: Алена Баталова
Российская газета - Неделя № 250(8008)
В стране в начале 2019 года стартовал федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", входящий в нацпроект "Жилье и городская среда". О первых итогах в интервью "РГ" рассказал заместитель генерального директора Фонда содействия реформированию ЖКХ Олег Рурин.
Олег Рурин: Фонд ЖКХ дал регионам возможность подавать заявки на досрочное финансирование последующих этапов программы. Фото: Предоставлено Фондом ЖКХ Олег Рурин: Фонд ЖКХ дал регионам возможность подавать заявки на досрочное финансирование последующих этапов программы. Фото: Предоставлено Фондом ЖКХ
Олег Рурин: Фонд ЖКХ дал регионам возможность подавать заявки на досрочное финансирование последующих этапов программы. Фото: Предоставлено Фондом ЖКХ

Олег Станиславович, как вы оцениваете темпы выполнения программы?

Олег Рурин: Напомню, что в рамках федерального проекта в регионах расселяется жилье, признанное аварийным до 1 января 2017 года: до 1 сентября 2025 года нужно переселить 666,7 тысячи человек из жилья площадью 11,98 миллиона квадратных метров. На это заложено 507,17 миллиарда рублей; 431,94 миллиарда из них - средства федерального бюджета, выделяемые через государственную корпорацию - Фонд содействия реформированию ЖКХ.

На 1 октября 2019 года из аварийного жилья уже переселено 10,33 тысячи человек, в то время как годовой целевой показатель - 8,2 тысячи человек, то есть план выполнен на 126 процентов. Освобождено аварийное жилье площадью 182,12 тысячи квадратных метров при плане в 141 тысячу: он выполнен на 129 процентов. По нашим прогнозам, до конца года расселят 200 тысяч квадратных метров: результат будет выше целевого показателя более чем на 40 процентов.

Из выделенного нам на 2019 год правительством РФ лимита 35,4 миллиарда рублей в регионы уже направлено 19,09 миллиарда - по авансам и представленным реестрам контрактов.

В сентябре 2019 года в поселке Красная Поляна Кировской области 24 семьи переехали в новый дом из аварийного жилья. Фото: Фонд ЖКХ

Есть ли отстающие регионы?

Олег Рурин: Целевой показатель 2019 года выполнили 25 регионов, в 9 регионах план выполнен более чем на 50 процентов. К примеру, в УрФО годовой план перевыполнили все регионы, кроме Курганской области, а фактический показатель по расселенному аварийному жилью выше целевого показателя более чем в два раза: 59,99 тысячи квадратных метров, в то время как план - 22,39 тысячи. При плане 1,3 тысячи человек там переселено 3,74 тысячи.

На 1 октября 39 регионов отчитались о нулевом выполнении целевого показателя, но нужно учесть, что мониторинг реализации программы Фонд ЖКХ ведет именно по фактическому переселению граждан на указанную дату. В ряде регионов ситуация уже изменилась. К примеру, в Республике Татарстан, Чеченской Республике, Кабардино-Балкарской Республике и Карачаево-Черкесской Республике при нулевом выполнении целевого показателя фактически реестры контрактов на приобретение жилья были заключены на 100 процентов. Причем Чеченская Республика это сделала первой из всех субъектов РФ и полностью получила на это средства из Фонда ЖКХ. Получается, люди могли просто не успеть переехать к моменту формирования отчетности.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
В России появится единый реестр объектов самовольного строительства

Что делают регионы, выполнившие план?

Олег Рурин: Реализация программы ускоренными темпами - хороший повод уже сейчас приступить к выполнению дальнейших ее этапов. Тем более Фонд ЖКХ дал регионам возможность подавать в госкорпорацию заявки на досрочное финансирование последующих этапов программы - 2020-2021 и 2021-2022 годов. На сегодняшний день Фонд ЖКХ одобрил заявки на реализацию этапов 2020-2021 годов от 5 регионов: Республики Саха (Якутии), Камчатского края, Пермского края, Амурской и Новосибирской областей. На получение финподдержки на реализацию этапа 2021-2022 годов Фонд ЖКХ одобрил заявки Камчатского края и Пермского края. Это почти 13 миллиардов рублей из федерального бюджета. Их направят на расселение более 230 тысяч квадратных метров аварийного жилья и переселение 15,17 тысячи человек.

В прошлом году в некоторых регионах при отсутствии федерального финансирования расселяли аварийное жилье своими силами. Есть ли такие программы в этом году?

Олег Рурин: Да, регионы реализуют программы расселения в том числе за счет своих бюджетов. На 1 октября 2019 года таким образом расселено 98,33 тысячи квадратных метров аварийного жилья, переселено 6,35 тысячи граждан. Среди таких регионов я бы отметил Воронежскую область, где переселено 630 человек, Пермский край (730 человек), ХМАО (840 человек), ЯНАО (1200 человек), Сахалинскую область (1070 человек).

В августе 2019 года губернатор Ямала Дмитрий Артюхов вручил ключи от 71 квартиры семьям из Нового Уренгоя, переезжающим по программе переселения из аварийного жилья. Фото: Правительство ЯНАО

Читатели часто задают нам вопросы по расселению аварийного жилья. Куда они могут обратиться?

Олег Рурин: Все данные размещены на нашем сайте "Реформа ЖКХ". В будни можно обращаться на "горячую линию" Фонда ЖКХ по телефону 8-800-700-89-89 с 7.00 до 18.00, звонки по России бесплатны. Также можно направить запрос через сайт или на почту fond@fondgkh.ru. Отмечу, только за 9 месяцев этого года специалистами госкорпорации было обработано 1655 письменных обращений граждан и 23 580 - устных.

Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Волга-Кама Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Пермский край Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Центральная Россия УрФО ПФО Татарстан СКФО Чеченская Республика СКФО Кабардино-Балкария СКФО Карачаево-Черкесия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин указал навести порядок с бюджетными местами в магистратурах
Песков заявил о неизменности позиции Кремля по транзиту газа
Андрей Келин назначен послом России в Великобритании
Лавров не нашел скрытых замыслов в соглашениях с Турцией по Сирии
Для смартфонов вводят обязательный российский софт