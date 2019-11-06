Олег Станиславович, как вы оцениваете темпы выполнения программы?
Олег Рурин: Напомню, что в рамках федерального проекта в регионах расселяется жилье, признанное аварийным до 1 января 2017 года: до 1 сентября 2025 года нужно переселить 666,7 тысячи человек из жилья площадью 11,98 миллиона квадратных метров. На это заложено 507,17 миллиарда рублей; 431,94 миллиарда из них - средства федерального бюджета, выделяемые через государственную корпорацию - Фонд содействия реформированию ЖКХ.
На 1 октября 2019 года из аварийного жилья уже переселено 10,33 тысячи человек, в то время как годовой целевой показатель - 8,2 тысячи человек, то есть план выполнен на 126 процентов. Освобождено аварийное жилье площадью 182,12 тысячи квадратных метров при плане в 141 тысячу: он выполнен на 129 процентов. По нашим прогнозам, до конца года расселят 200 тысяч квадратных метров: результат будет выше целевого показателя более чем на 40 процентов.
Из выделенного нам на 2019 год правительством РФ лимита 35,4 миллиарда рублей в регионы уже направлено 19,09 миллиарда - по авансам и представленным реестрам контрактов.
Есть ли отстающие регионы?
Олег Рурин: Целевой показатель 2019 года выполнили 25 регионов, в 9 регионах план выполнен более чем на 50 процентов. К примеру, в УрФО годовой план перевыполнили все регионы, кроме Курганской области, а фактический показатель по расселенному аварийному жилью выше целевого показателя более чем в два раза: 59,99 тысячи квадратных метров, в то время как план - 22,39 тысячи. При плане 1,3 тысячи человек там переселено 3,74 тысячи.
На 1 октября 39 регионов отчитались о нулевом выполнении целевого показателя, но нужно учесть, что мониторинг реализации программы Фонд ЖКХ ведет именно по фактическому переселению граждан на указанную дату. В ряде регионов ситуация уже изменилась. К примеру, в Республике Татарстан, Чеченской Республике, Кабардино-Балкарской Республике и Карачаево-Черкесской Республике при нулевом выполнении целевого показателя фактически реестры контрактов на приобретение жилья были заключены на 100 процентов. Причем Чеченская Республика это сделала первой из всех субъектов РФ и полностью получила на это средства из Фонда ЖКХ. Получается, люди могли просто не успеть переехать к моменту формирования отчетности.
Что делают регионы, выполнившие план?
Олег Рурин: Реализация программы ускоренными темпами - хороший повод уже сейчас приступить к выполнению дальнейших ее этапов. Тем более Фонд ЖКХ дал регионам возможность подавать в госкорпорацию заявки на досрочное финансирование последующих этапов программы - 2020-2021 и 2021-2022 годов. На сегодняшний день Фонд ЖКХ одобрил заявки на реализацию этапов 2020-2021 годов от 5 регионов: Республики Саха (Якутии), Камчатского края, Пермского края, Амурской и Новосибирской областей. На получение финподдержки на реализацию этапа 2021-2022 годов Фонд ЖКХ одобрил заявки Камчатского края и Пермского края. Это почти 13 миллиардов рублей из федерального бюджета. Их направят на расселение более 230 тысяч квадратных метров аварийного жилья и переселение 15,17 тысячи человек.
В прошлом году в некоторых регионах при отсутствии федерального финансирования расселяли аварийное жилье своими силами. Есть ли такие программы в этом году?
Олег Рурин: Да, регионы реализуют программы расселения в том числе за счет своих бюджетов. На 1 октября 2019 года таким образом расселено 98,33 тысячи квадратных метров аварийного жилья, переселено 6,35 тысячи граждан. Среди таких регионов я бы отметил Воронежскую область, где переселено 630 человек, Пермский край (730 человек), ХМАО (840 человек), ЯНАО (1200 человек), Сахалинскую область (1070 человек).
Читатели часто задают нам вопросы по расселению аварийного жилья. Куда они могут обратиться?
Олег Рурин: Все данные размещены на нашем сайте "Реформа ЖКХ". В будни можно обращаться на "горячую линию" Фонда ЖКХ по телефону 8-800-700-89-89 с 7.00 до 18.00, звонки по России бесплатны. Также можно направить запрос через сайт или на почту fond@fondgkh.ru. Отмечу, только за 9 месяцев этого года специалистами госкорпорации было обработано 1655 письменных обращений граждан и 23 580 - устных.