В стране в начале 2019 года стартовал федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", входящий в нацпроект "Жилье и городская среда". О первых итогах в интервью "РГ" рассказал заместитель генерального директора Фонда содействия реформированию ЖКХ Олег Рурин.

Олег Станиславович, как вы оцениваете темпы выполнения программы?

Олег Рурин: Напомню, что в рамках федерального проекта в регионах расселяется жилье, признанное аварийным до 1 января 2017 года: до 1 сентября 2025 года нужно переселить 666,7 тысячи человек из жилья площадью 11,98 миллиона квадратных метров. На это заложено 507,17 миллиарда рублей; 431,94 миллиарда из них - средства федерального бюджета, выделяемые через государственную корпорацию - Фонд содействия реформированию ЖКХ.

На 1 октября 2019 года из аварийного жилья уже переселено 10,33 тысячи человек, в то время как годовой целевой показатель - 8,2 тысячи человек, то есть план выполнен на 126 процентов. Освобождено аварийное жилье площадью 182,12 тысячи квадратных метров при плане в 141 тысячу: он выполнен на 129 процентов. По нашим прогнозам, до конца года расселят 200 тысяч квадратных метров: результат будет выше целевого показателя более чем на 40 процентов.

Из выделенного нам на 2019 год правительством РФ лимита 35,4 миллиарда рублей в регионы уже направлено 19,09 миллиарда - по авансам и представленным реестрам контрактов.

В сентябре 2019 года в поселке Красная Поляна Кировской области 24 семьи переехали в новый дом из аварийного жилья. Фото: Фонд ЖКХ

Есть ли отстающие регионы?

Олег Рурин: Целевой показатель 2019 года выполнили 25 регионов, в 9 регионах план выполнен более чем на 50 процентов. К примеру, в УрФО годовой план перевыполнили все регионы, кроме Курганской области, а фактический показатель по расселенному аварийному жилью выше целевого показателя более чем в два раза: 59,99 тысячи квадратных метров, в то время как план - 22,39 тысячи. При плане 1,3 тысячи человек там переселено 3,74 тысячи.

На 1 октября 39 регионов отчитались о нулевом выполнении целевого показателя, но нужно учесть, что мониторинг реализации программы Фонд ЖКХ ведет именно по фактическому переселению граждан на указанную дату. В ряде регионов ситуация уже изменилась. К примеру, в Республике Татарстан, Чеченской Республике, Кабардино-Балкарской Республике и Карачаево-Черкесской Республике при нулевом выполнении целевого показателя фактически реестры контрактов на приобретение жилья были заключены на 100 процентов. Причем Чеченская Республика это сделала первой из всех субъектов РФ и полностью получила на это средства из Фонда ЖКХ. Получается, люди могли просто не успеть переехать к моменту формирования отчетности.

Что делают регионы, выполнившие план?

Олег Рурин: Реализация программы ускоренными темпами - хороший повод уже сейчас приступить к выполнению дальнейших ее этапов. Тем более Фонд ЖКХ дал регионам возможность подавать в госкорпорацию заявки на досрочное финансирование последующих этапов программы - 2020-2021 и 2021-2022 годов. На сегодняшний день Фонд ЖКХ одобрил заявки на реализацию этапов 2020-2021 годов от 5 регионов: Республики Саха (Якутии), Камчатского края, Пермского края, Амурской и Новосибирской областей. На получение финподдержки на реализацию этапа 2021-2022 годов Фонд ЖКХ одобрил заявки Камчатского края и Пермского края. Это почти 13 миллиардов рублей из федерального бюджета. Их направят на расселение более 230 тысяч квадратных метров аварийного жилья и переселение 15,17 тысячи человек.

В прошлом году в некоторых регионах при отсутствии федерального финансирования расселяли аварийное жилье своими силами. Есть ли такие программы в этом году?

Олег Рурин: Да, регионы реализуют программы расселения в том числе за счет своих бюджетов. На 1 октября 2019 года таким образом расселено 98,33 тысячи квадратных метров аварийного жилья, переселено 6,35 тысячи граждан. Среди таких регионов я бы отметил Воронежскую область, где переселено 630 человек, Пермский край (730 человек), ХМАО (840 человек), ЯНАО (1200 человек), Сахалинскую область (1070 человек).

В августе 2019 года губернатор Ямала Дмитрий Артюхов вручил ключи от 71 квартиры семьям из Нового Уренгоя, переезжающим по программе переселения из аварийного жилья. Фото: Правительство ЯНАО

Читатели часто задают нам вопросы по расселению аварийного жилья. Куда они могут обратиться?

Олег Рурин: Все данные размещены на нашем сайте "Реформа ЖКХ". В будни можно обращаться на "горячую линию" Фонда ЖКХ по телефону 8-800-700-89-89 с 7.00 до 18.00, звонки по России бесплатны. Также можно направить запрос через сайт или на почту fond@fondgkh.ru. Отмечу, только за 9 месяцев этого года специалистами госкорпорации было обработано 1655 письменных обращений граждан и 23 580 - устных.