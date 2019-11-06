В Свердловской области электронные ипотечные закладные начали выдавать с 4 сентября 2019 года. За два месяца региональный Росреестр оформил уже 493 бездокументарные ценные бумаги. По их количеству Средний Урал - в числе лидеров.

Как рассказали в пресс-службе свердловского управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, электронная закладная составляется путем заполнения формы на едином портале Росреестра. По сути, это электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной подписью. Электронная закладная хранится в депозитарии, как и ценные бумаги, что исключает риск утраты или мошенничества. Помимо обязательных сведений она содержит номер счета депо первоначального владельца, наименование депозитария, его электронную почту, а также иную необходимую информацию, установленную действующим законодательством.

- Электронная закладная сэкономит клиентам банков время и силы при оформлении кредита, а в будущем позволит полностью перейти на оформление ипотеки в электронном формате, - прогнозирует Ирина Семкина, замруководителя управления.

Речь идет о перспективах федерального проекта "Ипотека", входящего в состав нацпроекта "Жилье и городская среда". В частности, предполагается переход на обслуживание заемщиков в режиме онлайн - от выдачи кредита до регистрации прав на недвижимость.

По данным на 30 октября в целом по России выдано более 3,4 тысячи электронных закладных. Темпы цифровизации ипотеки зависят от того, насколько быстро к сервису подключатся банки. А это обусловлено их технической готовностью. Уже предоставляют такую услугу клиентам Сбербанк, ВТБ, Банк ДОМ.РФ, Русский Народный Банк, Райффайзенбанк, АК БАРС БАНК, Газпромбанк, Совкомбанк.

Участники рынка недвижимости отмечают, что за последние три года Росреестр существенно продвинулся в оказании электронных госуслуг, сроки регистрации недвижимости и размещения схем участков на кадастровом плане сократились, электронные выписки из единого реестра (ЕГРН) стали обыденностью. Более того, до конца 2019 года жители Среднего Урала получат возможность оформлять их всего за восемь минут - регион включили в соответствующий пилотный проект.

Причем востребованы электронные сервисы не только населением, но и бизнесом. В частности, девелоперы до 80 процентов первичной информации для анализа будущих стройплощадок получают именно с помощью портала.

- Как застройщику нам интересны ограничения, наложенные на земли. Решения надо принимать быстро, а для этого необходимо получить объективные сведения - от местоположения и конфигурации участка до выписки из ЕГРН, где содержатся данные о зарегистрированных договорах долевого участия. По ним можно сделать вывод о темпах продаж у конкурентов, а также о том, какой продукт быстро сбывается, - поясняет Владимир Борисов, начальник управления компании "Синара-Девелопмент". - В перспективе хотелось бы получать от Росреестра аналитическую выписку по территории, реальным ценам сделок, потому что маркетологи делают выводы по ценам предложения, а значит, могут ошибаться. При этом в эконом-сегменте погрешность в 10-15 процентов существенно сказывается на проекте.

По словам первого заместителя министра по управлению госимуществом Свердловской области Елены Николаевой, чтобы предоставлять инвесторам комплексный анализ данных об участках, сведения из ЕГРН необходимо соединить со сведениями из муниципальных информсистем обеспечения градостроительной деятельности на основе единой геоинформационной платформы. Подготовка к ее созданию в регионе уже началась.