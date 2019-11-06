Поступив в вуз и начав учебу, часть студентов разочаровывается в выбранной программе. Часто это происходит из-за того, что теории там уделяют значительно больше внимания, чем практике, и дают уже неактуальные знания. При этом многим молодым людям приходится зарабатывать, что вынуждает перейти на заочное обучение либо вовсе на онлайн-формат, что к тому же гораздо дешевле. Каковы плюсы и минусы образования, получаемого удаленно, попытался выяснить корреспондент "РГ".

Приятное с полезным

Отделения дистанционного обучения сегодня существуют во многих университетах, не исключение и уральские. Кстати, онлайн-курсы разных вузов России размещаются на платформе "Открытое образование" и они бесплатны. То есть любой человек может записаться и изучить некоторые интересующие его дисциплины. Онлайн-платформу активно используют и для обычного обучения студентов-дневников, например, первокурсники-экономисты Уральского федерального университета (УрФУ) проходят историю с ее помощью. Как сообщили в пресс-службе крупнейшего вуза, на онлайн-курсах, разработанных специалистами УрФУ и доступных как студентам университета, так и всем желающим, в прошлом году обучилось более 100 тысяч слушателей.

Программы исключительно дистанционного обучения как бакалавриата, так и магистратуры реализуются в специальном подразделении УрФУ - институте технологий открытого образования, где ежегодно обучается от тысячи до полутора тысяч человек. Такие курсы на 10-15 процентов дешевле традиционных. На первый взгляд, разница могла бы быть и больше, однако затраты на их создание и технологическое обеспечение онлайн-образования довольно высоки, особенно по техническим направлениям подготовки. Поэтому и цена пока тоже солидная. Но этот формат точно будет развиваться.

- На дистанционке учатся мотивированные ребята, которые знают, какие навыки им нужны для профессиональной деятельности. Один из основных плюсов - индивидуальный подход к каждому студенту: мы можем ускорить срок обучения, оптимизировать время, которое необходимо ему на работу и на учебу. Но наиболее эффективна смешанная модель учебного процесса, когда онлайн-технологии используются для изучения теории, а высвободившееся время преподавателей и другие ресурсы пойдут на закрепление практических навыков, - уверены эксперты УрФУ.

Зачастую под дистанционным образованием понимают просто обучение на расстоянии, хотя такого рода программы ведутся и в рамках обычного учебного процесса. Сотрудники Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) утверждают, что вместо этого термина в большинстве стран мира используют понятия "электронное обучение", "смешанное обучение", "информационно-коммуникационные технологии в образовании", и их следует разграничивать.

- В нашем институте непрерывного и дистанционного образования, к примеру, выпускники колледжей и техникумов могут получить диплом в ускоренные сроки - за три года, с применением электронного обучения. В настоящее время мы развиваем смешанное обучение. Оно включает участие преподавателя посредством вебинаров, видеоконференций и видеолекции, записанные профессорами вуза, - рассказывают в УрГЭУ.

Онлайн-курсы разных вузов России размещаются на платформе "Открытое образование", и они бесплатны для всех желающих

Цель развития таких форм - обеспечить доступность высшего образования для всех, в том числе и жителей глубинки. В малых городах Свердловской области и других субъектах РФ расположены центры территориального доступа УрГЭУ, где можно узнать все о поступлении в вуз. Сейчас высшее образование с применением технологий электронного обучения получают 6300 человек - 42 процента от числа всех студентов. К слову, стоимость заочной формы обучения в этом вузе составляет 49,6 тысячи рублей в год, а дневной - до 124 тысяч.

С практической целью

Однако многие студенты выбирают исключительно онлайн-формат. Такое обучение длится дольше и не предполагает бюджетных мест, но у него есть свои плюсы: можно самому планировать график учебы и совмещать его с работой. По оценке аналитиков, наиболее популярным направлением у россиян в таком формате является бизнес-образование.

- Мне нравилась студенческая внеучебная жизнь, в которой я получил опыт организации крупных мероприятий, но актуальных знаний по моему предмету на дневном отделении не хватало. После третьего курса я ушел из вуза, начав онлайн-обучение по специальности "ивент-менеджмент". Теперь меня обучают преподаватели-практики, и я могу сразу использовать полученные знания в деле, - делится опытом Кирилл Дрягин, который изучает программу в одном из московских вузов, работая организатором бизнес-событий в Екатеринбурге.

По его мнению, качество образования зависит от университета и мотивации человека. Онлайн-лекции длятся столько же, сколько обычные пары. С учащимися работают кураторы, которые ориентируют их по срокам сдачи контрольных работ и сессий. Поскольку тестирование тоже проводится онлайн, ответственность за эффективность обучения ложится на студента.

На ивент-менеджменте плата за обучение онлайн составляет 50 тысяч рублей в год (для сравнения: на дневном отделении такая же цена за семестр). Стоимость программ зачастую зависит от спроса на специальность: в среднем на бакалавриате один семестр обходится от 18 до 35-40 тысяч рублей. Среди самых дорогих направлений - дизайн, экономика и юриспруденция. Полный учебный курс занимает 3-4,5 года.

Анатомичка только офлайн

Уральские вузы ежегодно обновляют число учебных программ, реализуемых дистанционно. Так, в этом году УрФУ открыл набор на направление по жилищному хозяйству и коммунальной инфраструктуре. Как рассказали в вузе, онлайн-студенты могут посещать университет и лично, например, если им нужно воспользоваться лабораторным оборудованием. Но встречаются и такие профессии, которые нельзя получить онлайн.

- С 2008-го мы используем дистанционные технологии в дополнительном профессиональном образовании врачей, а в последние годы и в основных образовательных программах высшего образования. Однако для медиков существуют ограничения: электронное обучение по федеральным госстандартам разрешается использовать в объеме не более 50 процентов от общего объема лекций, - сообщили в Уральском государственном медицинском университете (УГМУ).

Тем не менее в медуниверситете приветствуют дистанционные программы, отмечая, что они помогают изучать передовой мировой опыт, инновации в сфере медицины. Тем более что сегодня и в самой системе оказания медпомощи активно развиваются цифровые технологии - внедряются роботизированные медицинские комплексы, телемедицина и т.д.

На образовательных порталах вуза размещены онлайн-курсы по профильным дисциплинам. Нынешней весной УГМУ вступил в Ассоциацию развития электронного медицинского образования, которая была организована по инициативе института электронного медицинского образования Первого Московского медуниверситета. К слову, УГМУ является головным вузом в Уральском научно-образовательном медицинском кластере, онлайн-подготовка студентов пока на стадии апробации.

Между тем

Считается, что онлайн учат более востребованным специальностям, к тому же цифровое портфолио о прохождении курсов повышает ценность кадров на рынке труда. Также дистанционка будет наращивать популярность за счет доступа к ограниченным ресурсам: лекциям таких специалистов, к которым не удалось попасть вживую. Она позволяет выстроить индивидуальный подход к обучению студентов, однако лишает их возможности получать стипендию и жить активной студенческой жизнью, которая для большинства россиян остается в памяти как лучшие годы. Кроме того, есть мнение, что студенты-дневники, в том числе из глубинки, выстраивают свои жизненные стратегии дальше университетского диплома, выбирая города, где более интересная жизнь, развитая городская среда, широкие возможности для трудоустройства.