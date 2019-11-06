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06.11.2019 16:35
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Диплом на удаленке

Дистанционное обучение выбирают целеустремленные и работающие студенты
Текст: Анна Шиллер (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 251(8009)
Поступив в вуз и начав учебу, часть студентов разочаровывается в выбранной программе. Часто это происходит из-за того, что теории там уделяют значительно больше внимания, чем практике, и дают уже неактуальные знания. При этом многим молодым людям приходится зарабатывать, что вынуждает перейти на заочное обучение либо вовсе на онлайн-формат, что к тому же гораздо дешевле. Каковы плюсы и минусы образования, получаемого удаленно, попытался выяснить корреспондент "РГ".
Фото: Татьяна Андреева/РГ Фото: Татьяна Андреева/РГ
Фото: Татьяна Андреева/РГ

Приятное с полезным

Отделения дистанционного обучения сегодня существуют во многих университетах, не исключение и уральские. Кстати, онлайн-курсы разных вузов России размещаются на платформе "Открытое образование" и они бесплатны. То есть любой человек может записаться и изучить некоторые интересующие его дисциплины. Онлайн-платформу активно используют и для обычного обучения студентов-дневников, например, первокурсники-экономисты Уральского федерального университета (УрФУ) проходят историю с ее помощью. Как сообщили в пресс-службе крупнейшего вуза, на онлайн-курсах, разработанных специалистами УрФУ и доступных как студентам университета, так и всем желающим, в прошлом году обучилось более 100 тысяч слушателей.

Фото: P_Ponomareva / iStock
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Программы исключительно дистанционного обучения как бакалавриата, так и магистратуры реализуются в специальном подразделении УрФУ - институте технологий открытого образования, где ежегодно обучается от тысячи до полутора тысяч человек. Такие курсы на 10-15 процентов дешевле традиционных. На первый взгляд, разница могла бы быть и больше, однако затраты на их создание и технологическое обеспечение онлайн-образования довольно высоки, особенно по техническим направлениям подготовки. Поэтому и цена пока тоже солидная. Но этот формат точно будет развиваться.

- На дистанционке учатся мотивированные ребята, которые знают, какие навыки им нужны для профессиональной деятельности. Один из основных плюсов - индивидуальный подход к каждому студенту: мы можем ускорить срок обучения, оптимизировать время, которое необходимо ему на работу и на учебу. Но наиболее эффективна смешанная модель учебного процесса, когда онлайн-технологии используются для изучения теории, а высвободившееся время преподавателей и другие ресурсы пойдут на закрепление практических навыков, - уверены эксперты УрФУ.

Зачастую под дистанционным образованием понимают просто обучение на расстоянии, хотя такого рода программы ведутся и в рамках обычного учебного процесса. Сотрудники Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) утверждают, что вместо этого термина в большинстве стран мира используют понятия "электронное обучение", "смешанное обучение", "информационно-коммуникационные технологии в образовании", и их следует разграничивать.

- В нашем институте непрерывного и дистанционного образования, к примеру, выпускники колледжей и техникумов могут получить диплом в ускоренные сроки - за три года, с применением электронного обучения. В настоящее время мы развиваем смешанное обучение. Оно включает участие преподавателя посредством вебинаров, видеоконференций и видеолекции, записанные профессорами вуза, - рассказывают в УрГЭУ.

Онлайн-курсы разных вузов России размещаются на платформе "Открытое образование", и они бесплатны для всех желающих

Цель развития таких форм - обеспечить доступность высшего образования для всех, в том числе и жителей глубинки. В малых городах Свердловской области и других субъектах РФ расположены центры территориального доступа УрГЭУ, где можно узнать все о поступлении в вуз. Сейчас высшее образование с применением технологий электронного обучения получают 6300 человек - 42 процента от числа всех студентов. К слову, стоимость заочной формы обучения в этом вузе составляет 49,6 тысячи рублей в год, а дневной - до 124 тысяч.

С практической целью

Однако многие студенты выбирают исключительно онлайн-формат. Такое обучение длится дольше и не предполагает бюджетных мест, но у него есть свои плюсы: можно самому планировать график учебы и совмещать его с работой. По оценке аналитиков, наиболее популярным направлением у россиян в таком формате является бизнес-образование.

Фото: iStock
Дополнительные испытания или ЕГЭ - что выбирают вузы

- Мне нравилась студенческая внеучебная жизнь, в которой я получил опыт организации крупных мероприятий, но актуальных знаний по моему предмету на дневном отделении не хватало. После третьего курса я ушел из вуза, начав онлайн-обучение по специальности "ивент-менеджмент". Теперь меня обучают преподаватели-практики, и я могу сразу использовать полученные знания в деле, - делится опытом Кирилл Дрягин, который изучает программу в одном из московских вузов, работая организатором бизнес-событий в Екатеринбурге.

По его мнению, качество образования зависит от университета и мотивации человека. Онлайн-лекции длятся столько же, сколько обычные пары. С учащимися работают кураторы, которые ориентируют их по срокам сдачи контрольных работ и сессий. Поскольку тестирование тоже проводится онлайн, ответственность за эффективность обучения ложится на студента.

На ивент-менеджменте плата за обучение онлайн составляет 50 тысяч рублей в год (для сравнения: на дневном отделении такая же цена за семестр). Стоимость программ зачастую зависит от спроса на специальность: в среднем на бакалавриате один семестр обходится от 18 до 35-40 тысяч рублей. Среди самых дорогих направлений - дизайн, экономика и юриспруденция. Полный учебный курс занимает 3-4,5 года.

Анатомичка только офлайн

Уральские вузы ежегодно обновляют число учебных программ, реализуемых дистанционно. Так, в этом году УрФУ открыл набор на направление по жилищному хозяйству и коммунальной инфраструктуре. Как рассказали в вузе, онлайн-студенты могут посещать университет и лично, например, если им нужно воспользоваться лабораторным оборудованием. Но встречаются и такие профессии, которые нельзя получить онлайн.

Фото: Александр Корольков/РГ
В российские вузы можно будет поступать через интернет

- С 2008-го мы используем дистанционные технологии в дополнительном профессиональном образовании врачей, а в последние годы и в основных образовательных программах высшего образования. Однако для медиков существуют ограничения: электронное обучение по федеральным госстандартам разрешается использовать в объеме не более 50 процентов от общего объема лекций, - сообщили в Уральском государственном медицинском университете (УГМУ).

Тем не менее в медуниверситете приветствуют дистанционные программы, отмечая, что они помогают изучать передовой мировой опыт, инновации в сфере медицины. Тем более что сегодня и в самой системе оказания медпомощи активно развиваются цифровые технологии - внедряются роботизированные медицинские комплексы, телемедицина и т.д.

На образовательных порталах вуза размещены онлайн-курсы по профильным дисциплинам. Нынешней весной УГМУ вступил в Ассоциацию развития электронного медицинского образования, которая была организована по инициативе института электронного медицинского образования Первого Московского медуниверситета. К слову, УГМУ является головным вузом в Уральском научно-образовательном медицинском кластере, онлайн-подготовка студентов пока на стадии апробации.

Между тем

Считается, что онлайн учат более востребованным специальностям, к тому же цифровое портфолио о прохождении курсов повышает ценность кадров на рынке труда. Также дистанционка будет наращивать популярность за счет доступа к ограниченным ресурсам: лекциям таких специалистов, к которым не удалось попасть вживую. Она позволяет выстроить индивидуальный подход к обучению студентов, однако лишает их возможности получать стипендию и жить активной студенческой жизнью, которая для большинства россиян остается в памяти как лучшие годы. Кроме того, есть мнение, что студенты-дневники, в том числе из глубинки, выстраивают свои жизненные стратегии дальше университетского диплома, выбирая города, где более интересная жизнь, развитая городская среда, широкие возможности для трудоустройства.

Общество Образование Экономика Бизнес Инновации Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Уральский федеральный университет
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