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06.11.2019 13:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Екатеринбурге из 54-этажного небоскреба эвакуировали 2900 человек

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: Пресс-служба МЧС по Свердловской области Фото: Пресс-служба МЧС по Свердловской области
Фото: Пресс-служба МЧС по Свердловской области

Высотное деловое здание в центре Екатеринбурга эвакуировали сегодня из-за угрозы возгорания.

"Вовремя обнаружить задымление и организовать эвакуацию людей из бизнес-центра "Высоцкий" позволила автоматическая пожарная сигнализация. Из здания вывели 2900 человек - никто не пострадал", - сообщили "РГ" в пресс-службе МЧС Свердловской области.

В Сыктывкаре 34 человека эвакуировали из-за пожара в жилом доме

Спасатели провели разведку 54-этажного небоскреба и выяснили, что причиной дыма была пыль: ее отложения в подъемном механизме пассажирского лифта на 35-ом этаже начали тлеть.

Пыль потушили водой от внутреннего пожарного крана.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург
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