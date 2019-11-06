В Екатеринбурге из 54-этажного небоскреба эвакуировали 2900 человек

Высотное деловое здание в центре Екатеринбурга эвакуировали сегодня из-за угрозы возгорания.

"Вовремя обнаружить задымление и организовать эвакуацию людей из бизнес-центра "Высоцкий" позволила автоматическая пожарная сигнализация. Из здания вывели 2900 человек - никто не пострадал", - сообщили "РГ" в пресс-службе МЧС Свердловской области.

Спасатели провели разведку 54-этажного небоскреба и выяснили, что причиной дыма была пыль: ее отложения в подъемном механизме пассажирского лифта на 35-ом этаже начали тлеть.

Пыль потушили водой от внутреннего пожарного крана.