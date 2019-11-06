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06.11.2019 16:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Миассе уволят главврача больницы, где пациентку умыли половой тряпкой

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)
В правительстве Челябинской области озвучили первые выводы комиссии минздрава по факту взорвавшего интернет видео, на котором санитарка умывает пациентку грязной тряпкой, смочив ее в тазике на полу.
Фото: istockphoto.com Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

- По результатам проверки выявлены нарушения, подтверждающие факты на видео, - сообщила "РГ" первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.  - Главный врач больницы будет уволен.

На первый взгляд, на видео ничего странного не происходит. В больнице для лежачих пациентов предусмотрены водные процедуры - уход за больным входит в круг обязанностей младшего медицинского персонала. Однако потом становится понятно, что санитарка выполняет их с явным раздражением: она покрикивает на пациентку и в сердцах рассказывает, как она ее достала. А больная крутит головой из стороны в сторону, пытаясь избежать умывания тряпкой.

В самой больнице ничего предосудительного в действиях санитарки не усмотрели. По словам главврача медучреждения, пациентка с рядом хронических заболеваний, в силу которых она не может контролировать свое поведение, поступила к ним 31 октября. На четвертые сутки пребывания возникла необходимость в проведении полного туалета. Для обмываний таких пациентов используются чистые одноразовые тряпки.

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Заведующий отделением считает, что она действовала профессионально - "так и следует делать". По его словам, пациентка сложная, "вымазалась с ног до головы", и санитарке пришлось повторно ей заниматься. Какие уж тут сантименты? Но версия о том, что она делала это половой тряпкой, по его мнению, бездоказательна.

Соседка по палате так не считает. Она заявила, что с женщиной, которая из-за тяжелого состояния не могла сама за собой ухаживать, в больнице не церемонились и обращались грубо. В ответ администрация лечебного учреждения уже заявила о намерении привлечь возмутительницу спокойствия к ответственности за нарушение врачебной тайны.

- А в чем тут врачебная тайна? - спорят южноуральцы. - В том чтобы подобное отношение к пациентам не предавать огласке? Чем дальше от контроля, тем больше безнаказанности для таких медработников.

По мнению Ирины Гехт, грубые нарушения этики очевидны. И для их пресечения необходимы самые жесткие меры. Прежде всего, в отношении главного врача, который даже не понимает всей меры ответственности, продолжая винить пациентку и направляя запросы в прокуратуру с требованием поиска и наказания автора видео. Увольнение - лучшая прививка от равнодушия и безответственности, отметила вице-губернатор.

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