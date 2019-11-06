В Нижнем Тагиле должник облил пристава бензином

Житель Нижнего Тагила, накопивший многомиллионный долг, угрожал поджечь горючую жидкость в присутствии пришедших выселять его приставов.

ЧП случилось сегодня днем в доме на улице Дружинина, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Свердловской области. Начата проверка по факту инцидента.

В региональном управлении ФССП "РГ" рассказали, что еще в 2017 году было возбуждено три исполнительных производства, согласно которым трое проживающих в доме граждан должны освободить жилплощадь. При этом общая сумма долгов женщины разным взыскателям составляет 18 миллионов рублей, мужчины - 7 миллионов.

Ранее выселение было отложено из-за болезни должницы. Однако сейчас, говорят приставы, оснований оттягивать неизбежное больше нет. Тагильчане использовали все возможности для обжалования судебного решения - теперь оно подлежит безусловному исполнению.

Когда силовики пришли сегодня выселить семью, мужчина начал препятствовать этому. Он облил одного из приставов бензином и угрожал поджечь жидкость. Попасть в квартиру сотрудникам ФССП удалось при поддержке группы быстрого реагирования.

Сейчас решается вопрос о привлечении должника к уголовной ответственности по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).