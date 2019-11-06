"Роскосмос" продолжает обнародовать закрытые прежде материалы, посвященные освоению космоса. Что ни страница, то колорит эпохи. Горячего времени первых. Все, что связано с теми полетами, долгие годы оставалось тайной.

4 октября 1957 года на орбиту был выведен первый искусственный спутник Земли. Люди кричали: "Вот спутник летит!". Но он был слишком мал, чтобы наблюдать визуально. Видели центральный блок ракеты, который вышел на ту же орбиту, что и спутник. Фото: РИА Новости

Документы раскрывались "малыми дозами". Так, к 50-летию полета Юрия Гагарина было рассекречено свыше 200 материалов и дел: чертежи, рисунки, расшифровки переговоров... Однако, как утверждают эксперты, некоторые до сих пор имеют секретный гриф. Будет ли он снят к 60-летию полета? Сейчас для широкой общественности открылись документы, связанные с советскими лунными экспедициями, с подготовкой и полетом первого в мире многоместного корабля "Восход-1".

1961-й: Гагарин как легенда

Нет-нет да всплывет "утка" о том, что Гагарин был не первым космонавтом. Чаще всего упоминается Валентин Бондаренко. Да, был в первом отряде, но погиб во время эксперимента в сурдобарокамере. Называется имя Петра Долгова, инструктора-испытателя парашютной техники. Он погиб во время прыжка из стратосферы. Муссировался слух, что первым космонавтом был летчик-испытатель Владимир Ильюшин. А правда в том, что в 1959 году на боевом самолете Ильюшин установил мировой рекорд, взяв высоту 28 857 метров. Удостоен звания Героя Советского Союза.

1959-й: Была ли Лунная гонка?

60 лет назад советская автоматическая межпланетная станция "Луна-2" впервые в мире достигла поверхности Луны. Это зарегистрировали все обсерватории. На борту "Луны-2" - три символических вымпела. Полые шары на манер футбольного мяча из небольших пятиугольников с надписями "СССР" и "СССР. Сентябрь 1959". При столкновении станции с Луной металлические вымпелы разлетелись по ее поверхности...

В июле 1969 года американцы высадились на Луне. И кое-кто сразу заговорил о том, что Советский Союз проиграл лунную гонку. "Это миф, - убежден бывший ведущий конструктор по пилотируемым ракетно-космическим комплексам для экспедиции на Луну и "Энергия-Буран" Владимир Бугров. - Заглянем в историю. В декабре 1959 года Совмин принял архиважный документ - постановление "О развитии исследований по космическому пространству". Это первая наша космическая программа, которая конкретизировалась еще одним постановлением. Приоритетной была определена межпланетная пилотируемая программа. Кроме первых полетов человека в космос предписывалось "создание ракетной системы со стартовым весом ракеты-носителя порядка 1000-2000 тонн, обеспечивающей вывод на орбиту вокруг Земли тяжелого межпланетного корабля (ТМК) весом до 60-80 тонн". И никаких упоминаний об экспедиции на Луну. Никакой "лунной гонки" с американцами.

Когда президент Кеннеди после полета Гагарина объявил высадку астронавтов на Луну национальной задачей, это был их реванш. А мы продолжали заниматься по своим планам. Заявляю совершенно ответственно: никаких проектов экспедиции на Луну до 1964 года не существовало. Как и соответствующих подразделений в ОКБ-1. Но, безусловно, реакция на американские замыслы была".

1970-й: Луноход родился

"Луноход-1" - первый в мире планетоход, успешно работавший на поверхности другого небесного тела. Был доставлен на Луну 17 ноября 1970 года советской межпланетной станцией "Луна-17". Когда стихли аплодисменты, возник вопрос: а что делать дальше? Ученые постоянно спорили со "штурманами", в какой кратер направить робот.

В состав каждого экипажа лунохода входили командир, водитель, бортинженер, штурман и оператор. Между Землей и Луной приблизительно 400 000 км. Радиосигнал проходил это расстояние за 1,5 секунды, а картинка с Луны формировалась от 3 до 20 секунд. Получалось, что пока формируется картинка, луноход продолжает движение. Изображение появлялось, а ровер - в кратере...

"Луноход-1", рассчитанный на три земных месяца работы, проработал на Луне 301 сутки. Проехал 10 540 метров, обследовал 80 000 квадратных метров, передал множество снимков и панорам.

Даже если образно говорить о лунной гонке, то по результатам исследований мы ее не проиграли, - подчеркивают космические аналитики. Наши автоматы собрали ничуть не меньше информации, чем американские астронавты. Максимальное время, которое американцы "щупали" Луну, было 75 часов. А два советских лунохода отработали по несколько месяцев. Причем и исследования, и доставка лунного грунта обошлись гораздо дешевле. Не говоря уже об отсутствии риска. Нашу программу приостановили по ресурсам и другим причинам. Но факт остается фактом: страна была готова отправить человека на Луну".

1975-й: Борщ вместо водки

Алексей Леонов был командиром корабля "Союз-19" по программе "Союз" - "Аполлон". Суперполет. Но Леонов не был бы Леоновым, если бы не придумал что-то эдакое: его розыгрыш американцев с водкой стал уже анекдотом.

"В ЦУПе об этом никто не знал, - рассказывал "РГ" сам космонавт. - Я достал этикетки: "Столичная", "Русская", "Старка" и "Московская". На орбите наклеил их на тюбики с борщом. После стыковки сели за стол, мы с Кубасовым достали "водку". За встречу! Американцы отказываются - и на телекамеры показывают. Говорю: "Я выключу, чтобы никто не видел". И выключил. А с Земли кричат: "Включай!" В общем, все открыли тюбики, а там... борщ! Дик Слейтон говорит: "Лучше бы была водка!" Но никто не верит, что мы не пили водку. Никто".

Кстати

1964-й: Первая тройка

Огромный интерес вызывает записка руководителей советской промышленности и науки, направленная в ЦК КПСС. Дата - 25 марта 1964 года. Ученые и специалисты обращали особое внимание руководства партии на необходимость обогнать США, где, как подчеркивалось, "интенсивно ведутся работы в области пилотируемой космической техники". Запуск трехместного корабля "Восход" должен был обеспечить "приоритет Советского Союза в осуществлении космических полетов многоместных кораблей и впервые в мире выхода человека из корабля в космос". Эскизный проект был утвержден 12 февраля 1964 года. А уже 12 октября "Восход-1" был запущен с Байконура. Впервые в мире на борту находились сразу трое - Владимир Комаров, Константин Феоктистов и Борис Егоров. Впервые космонавты полетели на орбиту без скафандров. Впервые вернулись в спускаемом аппарате: до этого для приземления использовалась система катапультирования. Феоктистов стал первым советским беспартийным космонавтом. Впервые в экипаж был включен и профессиональный врач.

Из-за секретности не было ни одного снимка корабля. И это вызвало самые невероятные домыслы. Известный американский сенатор Барри Голдуотер даже назвал "Восход" прототипом советского "космического линкора". А пилотируемый полет американского двухместного Gemini состоялся лишь 23 марта 1965 года.