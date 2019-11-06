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06.11.2019 08:00
Рубрика: Экономика

Роскачество нашло аллергены в ванильном зефире

Текст: Марина Гусенко
Фото: Наталия Федосенко/ТАСС Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Роскачество исследовало ванильный зефир 26 брендов, каждый образец - по 179 показателям. Цена "подопытной" сладости была от 12,90 рубля до 54,30 рубля за 100 граммов.

Фото: REUTERS
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По ГОСТу в зефире должно быть не меньше 11 процентов фруктового сырья. Так вот, в сладостях восьми брендов его было от 20 до 60 процентов.

Зефир ещё 11 брендов соответствовал по этому показателю ГОСТу. И в продукции семи торговых марок фруктового сырья было меньше.

В товаре трёх брендов эксперты нашли незаявленную в маркировке сорбиновую кислоту (Е200), одного - незаявленную бензойную кислоту, в зефире 13 торговых марок - сернистую кислоту.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
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Практически половина производителей, нарушив требования, не указала на этикетке, что в сладости содержится аллерген (диоксид серы), хотя техрегламент о маркировке пищевой продукции требует, чтобы на этикетке указывалось содержание этого вещества, если его больше 10 мг/кг продукта.

В Роскачестве отмечают, что диоксид серы - разрешенная добавка. Она предотвращает размножение грибов и бактерий, тормозит ферментативное потемнение овощей и фруктов, удлиняет срок годности сладости. Исследования показали, что в зефире всех проверенных брендов диоксида серы больше 10 мг/кг. Но известили об этом покупателей только 14 из них, 12 - умолчали.

Подробности и названия лучших производителей можно прочитать на сайте Роскачества.

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