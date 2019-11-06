Россияне уступили во второй игре хоккейной Суперсерии

Молодежная сборная России провела второй матч против команды юниорской лиги Квебека (QMJHL) в рамках традиционной Суперсерии. Канадцы, уступившие день назад 3:4, на этот раз взяли верх с тем же счетом, но в овертайме.

Учитывая тот факт, что подопечные Валерия Брагина вынуждены играть после тяжелой дороги, да еще и на фоне акклиматизации, второй матч россияне тоже могут занести себе в актив, даже несмотря на поражение.

Сборная Квебека по ходу игры дважды выходила вперед, но наши оба раза настигали соперника. Как и в предыдущей встрече, у россиян блистало первое звено, организовавшее обе шайбы. Отличились Егор Соколов и Дмитрий Завгородний. Еще один гол, который позволил уже российской команде повести в счете, организовал Максим Грошев из четвертого звена. Увы, удержать минимальное преимущество наши не смогли. Канадцы перевели игру в овертайм, а там дожали соперника.

Хотя это, пожалуй, не самое худшее, что произошло в дополнительное время. До того, как Рафаэль Лавуа забросил победную шайбу, повреждение получил один из лидеров российской "молодежки" Василий Подколзин, ударившийся об штангу при выходе один на один. Хоккеист покинул лед самостоятельно, но вопрос с его участием в следующем матче открыт.

"Несмотря на то что проиграли сегодня, впечатления остались хорошие. Парни боролись, видно, что чувствуют себя лучше. Думаю, что и дальше будут добавлять от игры к игре", - отметил наставник россиян Валерий Брагин.

Следующим соперником наших станет сборная лиги Онтарио (OHL). Встреча пройдет ночью с 7 на 8 ноября.