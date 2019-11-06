Российский турист пропал на турецком курорте

В турецком городе Сид (провинция Анталья) пропал россиянин Никита Василевский, передает РИА Новости сообщение посольства РФ в Турции. Он не выходил на связь уже пять дней.

"По информации Генерального консульства России в Анталье, сегодня в Генконсульство обратилась Юлия Коваленко с просьбой оказать содействие в поисках её сына Никиты Василевского, пропавшего в турецком городе Сиде 1 ноября", - процитировали в агентстве заявление посольства.

Сейчас информация о пропавшем россияне направлена в местные правоохранительные органы, а к поискам подключились волонтеры из российской диаспоры.