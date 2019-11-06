Законопроект Ростовской области "Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Статья 1. Основные характеристики областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2020 год, определенные с учетом уровня инфляции, не превышающего 3,8 процента (декабрь 2020 года к декабрю 2019 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме 176 225 129,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов областного бюджета в сумме 184 255 690,4 тыс. рублей;

3) верхний предел государственного внутреннего долга Ростовской области на 1 января 2021 года в сумме 41 665 003,3 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Ростовской области в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) объем расходов на обслуживание государственного долга Ростовской области в сумме 2 292 307,3 тыс. рублей;

5) прогнозируемый дефицит областного бюджета в сумме 8 030 561,2 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на плановый период 2021 и 2022 годов, определенные с учетом уровня инфляции, не превышающего 4,0 процента (декабрь 2021 года к декабрю 2020 года) и 4,0 процента (декабрь 2022 года к декабрю 2021 года) соответственно:

1) прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на 2021 год в сумме 184 327 574,4 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 165 009 024,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов областного бюджета на 2021 год в сумме 181 099 308,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 4 025 000,0 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 165 346 983,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 8 300 000,0 тыс. рублей;

3) верхний предел государственного внутреннего долга Ростовской области на 1 января 2022 года в сумме 38 270 045,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Ростовской области в сумме 0,0 тыс. рублей, и верхний предел государственного внутреннего долга Ростовской области на 1 января 2023 года в сумме 38 441 312,5 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Ростовской области в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) объем расходов на обслуживание государственного долга Ростовской области на 2021 год в сумме 2 458 130,5 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 2 473 665,9 тыс. рублей;

5) прогнозируемый профицит областного бюджета на 2021 год в сумме 3 228 265,8 тыс. рублей и прогнозируемый дефицит областного бюджета на 2022 год в сумме 337 959,9 тыс. рублей.

3. Учесть в областном бюджете объем поступлений доходов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 1 к настоящему Областному закону.

4. Утвердить источники финансирования дефицита областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 2 к настоящему Областному закону.

Статья 2. Нормативы распределения доходов между областным бюджетом и бюджетами муниципальных образований на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. В соответствии с пунктом 2 статьи 1841 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить нормативы распределения доходов между областным бюджетом и бюджетами муниципальных образований на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 3 к настоящему Областному закону.

2. Установить дополнительные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов и городских округов от налога на доходы физических лиц, за исключением налога на доходы физических лиц, уплачиваемого иностранными гражданами в виде фиксированного авансового платежа при осуществлении ими на территории Российской Федерации трудовой деятельности на основании патента, подлежащего зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в областной бюджет, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 4 к настоящему Областному закону.

3. Установить, что доходы от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, поступающие в консолидированный бюджет Ростовской области в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации, подлежат зачислению:

1) в областной бюджет - по нормативу 90 процентов;

2) в бюджеты муниципальных образований - по нормативу 10 процентов.

4. Установить дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, исходя из зачисления в местные бюджеты 10 процентов налоговых доходов консолидированного бюджета Ростовской области от указанного налога, подлежащих зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 5 к настоящему Областному закону.

Статья 3. Главные администраторы доходов областного бюджета и главные администраторы источников финансирования дефицита областного бюджета

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов областного бюджета - государственных органов Ростовской области согласно приложению 6 к настоящему Областному закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов доходов областного бюджета - органов государственной власти Российской Федерации согласно приложению 7 к настоящему Областному закону.

3. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета согласно приложению 8 к настоящему Областному закону.

Статья 4. Бюджетные ассигнования областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств Ростовской области на 2020 год в сумме 1 460 747,6 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 1 466 793,8 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 1 474 521,5 тыс. рублей.

2. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Ростовской области на 2020 год в сумме 14 027 692,1 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 15 210 447,9 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 13 165 662,2 тыс. рублей.

Предусмотреть в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов в составе бюджетных ассигнований дорожного фонда Ростовской области бюджетные ассигнования на осуществление расходов по обслуживанию долговых обязательств в соответствии с дополнительным соглашением от 15 апреля 2015 года № 2 к соглашению от 26 апреля 2010 года № 01-01-06/06-123 о предоставлении бюджету Ростовской области из федерального бюджета бюджетного кредита для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) в сумме 3 055,8 тыс. рублей ежегодно.

3. Утвердить:

1) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Ростовской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 9 к настоящему Областному закону;

2) ведомственную структуру расходов областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 10 к настоящему Областному закону;

3) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам Ростовской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 11 к настоящему Областному закону;

4) перечень субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов, предоставляемых из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 12 к настоящему Областному закону;

5) распределение бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 13 к настоящему Областному закону.

Статья 5. Особенности использования бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности государственных органов Ростовской области

Установить, что размеры должностных окладов лиц, замещающих государственные должности Ростовской области, окладов денежного содержания по должностям государственной гражданской службы Ростовской области, должностных окладов технического персонала и ставок заработной платы обслуживающего персонала государственных органов Ростовской области индексируются с 1 октября 2020 года на 3,8 процента, с 1 октября 2021 года на 4,0 процента, с 1 октября 2022 года на 4,0 процента.

Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности государственных учреждений Ростовской области

Установить, что размеры должностных окладов руководителей, специалистов и служащих, ставок заработной платы рабочих государственных учреждений Ростовской области индексируются с 1 октября 2020 года на 3,8 процента, с 1 октября 2021 года на 4,0 процента, с 1 октября 2022 года на 4,0 процента.

Статья 7. Особенности использования бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам и некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями

1. Установить, что субсидии из областного бюджета предоставляются следующим категориям юридических лиц (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальных предпринимателей, физических лиц - производителей товаров (работ, услуг), некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями:

1) сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой

формы, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, - на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе в рамках подпрограммы "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" государственной программы Ростовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия";

2) сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) - на повышение продуктивности в молочном скотоводстве в рамках подпрограммы "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" государственной программы Ростовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия";

3) сельскохозяйственным товаропроизводителям и сельскохозяйственным потребительским кооперативам - на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса в рамках подпрограммы "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" государственной программы Ростовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия";

4) сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) и российским организациям - на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса в рамках подпрограммы "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" государственной программы Ростовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия";

5) сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) - на возмещение части затрат на приобретение оборудования, машин и механизмов для молочного скотоводства в рамках подпрограммы "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" государственной программы Ростовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия";

6) организациям потребительской кооперации (их союзам) и сельскохозяйственным потребительским кооперативам - на возмещение части затрат на уплату авансовых и текущих лизинговых платежей при приобретении в лизинг основных средств в части технологического, торгового и холодильного оборудования, транспортных средств, необходимых для закупки, переработки, хранения и сбыта сельскохозяйственной и пищевой продукции, в рамках подпрограммы "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" государственной программы Ростовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия";

7) организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим рыбоводство, - на возмещение части затрат на приобретение электрической энергии для подачи воды в целях выращивания рыбы в рамках подпрограммы "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" государственной программы Ростовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия";

8) организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим рыболовство, - на 1 килограмм добытых (выловленных) водных биологических ресурсов в рамках подпрограммы "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" государственной программы Ростовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия";

9) организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим рыбоводство, рыболовство, рыбопереработку, - на возмещение части затрат на приобретение и установку холодильного, рыбоперерабатывающего оборудования, оборудования для упаковки, на приобретение спецавтотранспорта, в том числе по импорту, в рамках подпрограммы "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" государственной программы Ростовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия";

10) организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим рыбоводство, рыболовство, рыбопереработку, - на возмещение части затрат на приобретение электрической энергии для переработки, охлаждения и хранения рыбы в рамках подпрограммы "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" государственной программы Ростовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия";

11) организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по рыборазведению и выращиванию рыбы во внутренних водах и прудовых хозяйствах на территории Ростовской области, - на возмещение части затрат на производство рыбопосадочного материала для зарыбления внутренних вод, расположенных в границах Ростовской области, в рамках подпрограммы "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" государственной программы Ростовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия";

12) организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим рыбоводство, - на возмещение части затрат на приобретение техники, оборудования, устройств, приборов и комплектующих к ним, используемых в рыбоводстве, в том числе по импорту, в рамках подпрограммы "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" государственной программы Ростовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия";

13) организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим рыбоводство, - на возмещение части затрат на выращивание и реализацию произведенной рыбы в рамках подпрограммы "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" государственной программы Ростовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия";

14) организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим рыболовство, - на возмещение части затрат на приобретение запасных частей, ремонт и (или) модернизацию судов, используемых в целях добычи (вылова) водных биологических ресурсов, в рамках подпрограммы "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" государственной программы Ростовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия";

15) организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, индивидуальным предпринимателям и организациям потребительской кооперации, осуществляющим деятельность в отраслях пищевой и перерабатывающей промышленности (мясной, молочной, хлебопекарной, мукомольной, крупяной и плодоовощной консервной), - на возмещение части затрат на приобретение технологического и холодильного оборудования, спецавтотранспорта, проведение мероприятий по продвижению продукции и внедрению стандартов качества в рамках подпрограммы "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" государственной программы Ростовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия";

16) сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) - на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники (кроме сельскохозяйственной техники импортного производства) в рамках подпрограммы "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" государственной программы Ростовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия";

17) сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) - на возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления по импорту в рамках подпрограммы "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" государственной программы Ростовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия";

18) организациям потребительской кооперации - на возмещение части затрат на приобретение оборудования, автотранспорта (автолавки, изотермические и хлебные фургоны), молоковозов и охладителей молока в рамках подпрограммы "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" государственной программы Ростовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия";

19) сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) - на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в рамках подпрограммы "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" государственной программы Ростовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия";

20) сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) - на возмещение части затрат на проведение уходных работ на виноградниках автохтонных сортов в плодоносящем возрасте в рамках подпрограммы "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" государственной программы Ростовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия";

21) сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) - на возмещение части затрат на производство мяса крупного рогатого скота, реализованного на перерабатывающие предприятия Ростовской области, в рамках подпрограммы "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" государственной программы Ростовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия";

22) крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам и центрам компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров - на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в рамках подпрограммы "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" государственной программы Ростовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия";

23) сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) - на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в рамках подпрограммы "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения" государственной программы Ростовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия";

24) сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) - на возмещение части затрат на оплату услуг по подаче воды для орошения и (или) затрат на оплату электроэнергии, потребляемой внутрихозяйственными насосными станциями при подаче воды для орошения сельскохозяйственных культур, в рамках подпрограммы "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения" государственной программы Ростовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия";

25) сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) - на возмещение части затрат на текущий ремонт и планировку оросительных систем, расчистку коллекторно-дренажной сети, приобретение и доставку фосфогипса, приобретение гербицидов, ленты капельного орошения, необходимого оборудования и специализированной техники для удаления сорной растительности на мелиоративных каналах, в рамках подпрограммы "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения" государственной программы Ростовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия";

26) автономной некоммерческой организации "Центр координации поддержки экспортоориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Ростовской области" - на обеспечение деятельности в рамках подпрограммы "Развитие международного, межрегионального сотрудничества и поддержка экспортной деятельности в Ростовской области" государственной программы Ростовской области "Экономическое развитие и инновационная экономика";

27) организациям независимо от их организационно-правовой формы - на возмещение части затрат по созданию объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры, являющихся неотъемлемой частью инвестиционного проекта, и (или) их подключению (технологическому присоединению) к инженерным системам электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения в рамках подпрограммы "Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Ростовскую область" государственной программы Ростовской области "Экономическое развитие и инновационная экономика";

28) Автономной некоммерческой организации - микрофинансовой компании "Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства" - на обеспечение деятельности в целях функционирования Ростовского бизнес-инкубатора в рамках подпрограммы "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Ростовской области" государственной программы Ростовской области "Экономическое развитие и инновационная экономика";

29) Автономной некоммерческой организации - микрофинансовой компании "Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства" - на создание и (или) развитие центра поддержки предпринимательства для оказания комплекса информационно-консультационных услуг, направленных на содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства, в рамках подпрограммы "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Ростовской области" государственной программы Ростовской области "Экономическое развитие и инновационная экономика";

30) Автономной некоммерческой организации - микрофинансовой компании "Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства" - на развитие программы микрофинансирования в рамках подпрограммы "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Ростовской области" государственной программы Ростовской области "Экономическое развитие и инновационная экономика";

31) Автономной некоммерческой организации - микрофинансовой компании "Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства" - на создание и обеспечение деятельности пространства коллективной работы "Точка кипения" в рамках подпрограммы "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Ростовской области" государственной программы Ростовской области "Экономическое развитие и инновационная экономика";

32) некоммерческой организации "Гарантийный фонд Ростовской области" - в целях обеспечения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, к кредитным и иным финансовым ресурсам в рамках подпрограммы "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Ростовской области" государственной программы Ростовской области "Экономическое развитие и инновационная экономика";

33) Автономной некоммерческой организации - микрофинансовой компании "Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства" - на создание и (или) развитие проекта "Мой бизнес" в рамках подпрограммы "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Ростовской области" государственной программы Ростовской области "Экономическое развитие и инновационная экономика";

34) Автономной некоммерческой организации - микрофинансовой компании "Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства" - на реализацию программы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в целях их ускоренного развития в моногородах для предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории моногородов, в рамках подпрограммы "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Ростовской области" государственной программы Ростовской области "Экономическое развитие и инновационная экономика";

35) Автономной некоммерческой организации - микрофинансовой компании "Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства" - на реализацию комплексных программ по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества, в рамках подпрограммы "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Ростовской области" государственной программы Ростовской области "Экономическое развитие и инновационная экономика";

36) субъектам малого и среднего предпринимательства - на создание и (или) обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества в рамках подпрограммы "Инновационное развитие Ростовской области" государственной программы Ростовской области "Экономическое развитие и инновационная экономика";

37) Автономной некоммерческой организации по поддержке инноваций "Агентство инноваций Ростовской области" - в целях содействия развитию инновационной деятельности в Ростовской области, в том числе на создание и (или) обеспечение деятельности регионального интегрированного центра, центра грантовых программ и регионального центра компетенций в сфере производительности труда, в рамках подпрограммы "Инновационное развитие Ростовской области" государственной программы Ростовской области "Экономическое развитие и инновационная экономика";

38) Автономной некоммерческой организации "Агентство по развитию туризма Ростовской области" - на обеспечение деятельности в рамках подпрограммы "Туризм" государственной программы Ростовской области "Развитие культуры и туризма";

39) телерадиокомпаниям - на финансовое обеспечение затрат по распространению социально значимых программ с использованием электронных средств массовой информации в рамках подпрограммы "Развитие цифровых технологий" государственной программы Ростовской области "Информационное общество";

40) организациям, осуществляющим производство, выпуск и распространение средств массовой информации, включенных в областной реестр средств массовой информации, - на возмещение части затрат на производство, выпуск и распространение периодических печатных изданий - газет по иным непрограммным мероприятиям в рамках обеспечения деятельности Правительства Ростовской области;

41) организациям, осуществляющим производство и выпуск средств массовой информации, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности - гранты на возмещение затрат, связанных с реализацией социально значимых проектов в средствах массовой информации, по иным непрограммным мероприятиям в рамках обеспечения деятельности Правительства Ростовской области;

42) социально ориентированным некоммерческим организациям - на возмещение затрат на арендную плату за аренду нежилых помещений; на возмещение затрат на подготовку, дополнительное профессиональное образование работников и добровольцев (волонтеров) социально ориентированных некоммерческих организаций; на реализацию общественно значимых (социальных) программ в рамках подпрограммы "Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Ростовской области" государственной программы Ростовской области "Региональная политика";

43) организациям и индивидуальным предпринимателям - на возмещение части затрат, понесенных в связи с организацией наставничества при трудоустройстве молодых специалистов, в рамках подпрограммы "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" государственной программы Ростовской области "Содействие занятости населения";

44) поставщикам социальных услуг - на компенсацию затрат при получении гражданами социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой предоставления социальных услуг, в рамках подпрограммы "Старшее поколение" государственной программы Ростовской области "Социальная поддержка граждан";

45) социально ориентированным некоммерческим организациям - на обеспечение затрат, связанных с оказанием социальных услуг гражданам, нуждающимся в социальном обслуживании на дому, в рамках подпрограммы "Старшее поколение" государственной программы Ростовской области "Социальная поддержка граждан";

46) некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере социальной реабилитации больных наркоманией, - на оказание гражданам, больным наркоманией и прошедшим лечение от наркомании, услуг по социальной реабилитации с использованием сертификата в рамках подпрограммы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" государственной программы Ростовской области "Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений";

47) организациям, кроме некоммерческих организаций, осуществляющим деятельность в сфере социальной реабилитации больных наркоманией, - на возмещение затрат по оказанию гражданам, больным наркоманией и прошедшим лечение от наркомании, услуг по социальной реабилитации с использованием сертификата в рамках подпрограммы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" государственной программы Ростовской области "Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений";

48) организациям и индивидуальным предпринимателям - на возмещение части затрат, понесенных в связи с организацией профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста, состоящих с ними в трудовых отношениях, в рамках подпрограммы "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" государственной программы Ростовской области "Содействие занятости населения";

49) студенческим отрядам в Ростовской области - на возмещение затрат по оплате проезда членов студенческих отрядов к месту работы и обратно, а также на дополнительное обучение членов студенческих отрядов по специальностям, необходимым для работы в студенческом отряде, в рамках подпрограммы "Развитие инфраструктуры государственной молодежной политики" государственной программы Ростовской области "Молодежь Ростовской области";

50) молодежным и детским общественным объединениям, входящим в областной реестр молодежных и детских общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой, - на возмещение части затрат, связанных с осуществлением и развитием деятельности общественного объединения, в рамках подпрограммы "Развитие инфраструктуры государственной молодежной политики" государственной программы Ростовской области "Молодежь Ростовской области";

51) некоммерческим организациям - на возмещение части затрат по расходам, связанным с участием команд Клуба Веселых и Находчивых и их болельщиков в телевизионных, центральных, межрегиональных, региональных лигах Клуба Веселых и Находчивых телевизионного творческого объединения "Александр Масляков и компания", Международном фестивале команд КВН "КиВиН", в рамках подпрограммы "Развитие инфраструктуры государственной молодежной политики" государственной программы Ростовской области "Молодежь Ростовской области";

52) коммерческим организациям, - гранты на финансовое обеспечение части затрат, связанных с обеспечением подготовки и участия во всероссийских и международных соревнованиях команд Ростовской области в составе клубов по игровым видам спорта, в рамках подпрограммы "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва в Ростовской области" государственной программы Ростовской области "Развитие физической культуры и спорта";

53) социально ориентированным некоммерческим организациям, - гранты на финансовое обеспечение части затрат, связанных с обеспечением подготовки и участия во всероссийских и международных соревнованиях команд Ростовской области в составе клубов по игровым видам спорта, в рамках подпрограммы "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва в Ростовской области" государственной программы Ростовской области "Развитие физической культуры и спорта";

54) частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, для финансового обеспечения получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования - на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в соответствии с нормативами на реализацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов и нормативами на реализацию образовательных программ дошкольного образования в частных общеобразовательных организациях на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденными Правительством Ростовской области;

55) частным дошкольным образовательным организациям для финансового обеспечения получения дошкольного образования - на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в соответствии с нормативами на реализацию образовательных программ дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденными Правительством Ростовской области;

56) организациям железнодорожного транспорта - на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров, являющихся обучающимися общеобразовательных организаций старше 7 лет, а также обучающимися по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, которым устанавливается льгота по тарифам на проезд железнодорожным транспортом общего пользования в поездах пригородного сообщения в виде скидки в размере 50 процентов от действующего тарифа при оплате проезда на железнодорожных станциях, находящихся на территории Ростовской области;

57) некоммерческой организации "Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту" - на осуществление деятельности, направленной на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в рамках подпрограммы "Развитие жилищного хозяйства в Ростовской области" государственной программы Ростовской области "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области";

58) некоммерческой организации "Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту" - на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках подпрограммы "Развитие жилищного хозяйства в Ростовской области" государственной программы Ростовской области "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области";

59) организациям, осуществляющим деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, - на создание, ведение, обслуживание, сопровождение, наполнение и интеграцию баз данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области и их программного обеспечения, и на создание цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития в рамках подпрограммы "Применение и развитие геоинформационных технологий и систем" государственной программы Ростовской области "Информационное общество";

60) организациям, осуществляющим перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, - на возмещение недополученных доходов в связи с государственным регулированием тарифов на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация функций иных государственных органов Ростовской области";

61) объединениям участников долевого строительства - на завершение строительства и ввод в эксплуатацию проблемных объектов с высокой степенью строительной готовности (65 процентов и более) в рамках подпрограммы "Стимулирование развития рынка жилья" государственной программы Ростовской области "Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области";

62) кредитным организациям - на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением гражданам ипотечных кредитов (займов) на приобретение жилья на условиях льготного ипотечного кредитования в рамках подпрограммы "Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан" государственной программы Ростовской области "Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области";

63) региональным и местным национально-культурным автономиям - на возмещение части затрат, направленных на обеспечение мероприятий по созданию условий для сохранения, возрождения и развития национальной культуры, реализацию национально-культурных прав граждан Российской Федерации, относящих себя к определенным этническим общностям, в рамках подпрограммы "Развитие культуры" государственной программы Ростовской области "Развитие культуры и туризма";

64) Адвокатской палате Ростовской области - на возмещение затрат, связанных с оказанием гражданам бесплатной квалифицированной юридической помощи, в рамках обеспечения деятельности Правительства Ростовской области;

65) телекомпаниям - на финансовое обеспечение затрат по организации трансляций матчей Футбольного клуба "Ростов" на телеканалах в рамках проведения чемпионата России по футболу по иным непрограммным мероприятиям в рамках обеспечения деятельности Правительства Ростовской области.

2. Установить, что:

1) субсидии, указанные в части 1 настоящей статьи, предоставляются:

при условии, что получатели субсидий - юридические лица не находятся в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;

при условии, что получатели субсидий - индивидуальные предприниматели не прекратили деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

при условии государственной регистрации или постановки на учет в налоговом органе получателей субсидий на территории Ростовской области, за исключением субсидий, указанных в пунктах 43, 46, 47 части 1 настоящей статьи;

при отсутствии у получателей субсидий неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, в случае возмещения части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования и получателей субсидий, указанных в пунктах 52, 53, 64 части 1 настоящей статьи;

при отсутствии у получателей субсидий просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий и иной просроченной задолженности перед областным бюджетом;

при условии, что получатели субсидий, указанные в пунктах 1 - 25, 27, 36, 39 - 44, 47-53, 59, 60, 62, 65 части 1 настоящей статьи, не являются иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

при условии, что получатели субсидий не должны получать средства из областного бюджета, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом Правительства Ростовской области, на основании иных нормативных правовых актов Правительства Ростовской области на цели, указанные в части 1 настоящей статьи, за исключением субсидий, указанных в пунктах 26, 28 - 35, 37, 38, 44-46, 49-51, 57, 58, 61, 64 части 1 настоящей статьи;

2) субсидии, указанные в пунктах 1-25 части 1 настоящей статьи, предоставляются при осуществлении получателями субсидий производственной деятельности, или ведения личного подсобного хозяйства, или оказания услуг на территории Ростовской области;

3) субсидии, за исключением субсидий, указанных в пунктах 1 - 4, 19, 22, 23, 42, 49-53, 57, 58, 61, 62, 63, 64 части 1 настоящей статьи, предоставляются в случаях:

отсутствия у получателей субсидий просроченной задолженности по заработной плате;

среднемесячной заработной платы работников получателей субсидий (в расчете на одного работника):

для сельскохозяйственных товаропроизводителей (кроме крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица) и организаций агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы - не ниже 1,4 минимального размера оплаты труда;

для иных юридических лиц (за исключением государственных учреждений) - не ниже 1,5 минимального размера оплаты труда, за исключением субсидий, указанных в пунктах 44-47 части 1 настоящей статьи;

для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, крестьянских (фермерских) хозяйств, организаций потребительской кооперации, сельскохозяйственных потребительских кооперативов - не ниже 1,2 минимального размера оплаты труда;

4) субсидии, указанные в пункте 2 части 1 настоящей статьи, предоставляются в случаях, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящей части, а также при соблюдении следующих условий:

наличия у сельскохозяйственных товаропроизводителей поголовья коров и (или) коз на 1 число месяца их обращения в уполномоченный орган за получением средств;

обеспечения сохранности поголовья коров в отчетном финансовом году по отношению к уровню года, предшествующего отчетному финансовому году, за исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые начали хозяйственную деятельность по производству молока в отчетном финансовом году;

5) субсидии, указанные в пункте 3 части 1 настоящей статьи, предоставляются в случаях, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящей части, а также:

в случае предоставления грантов на поддержку начинающих фермеров и на развитие семейных животноводческих ферм при соблюдении следующих условий:

приобретения основных средств, за исключением недвижимого имущества и сельскохозяйственных животных, срок производства (эксплуатации) которых не ранее года, предшествующего году приобретения основного средства получателем субсидии;

приобретения у гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство и (или) граждан, осуществляющих совместное ведение личного подсобного хозяйства, сельскохозяйственных животных общей численностью не более 5 условных голов в одном личном подсобном хозяйстве;

осуществления расходов гранта по договорам, заключенным с физическими лицами (кроме индивидуальных предпринимателей), не состоящими в родстве (дети, супруги и родители) с главой и (или) членами крестьянского (фермерского) хозяйства;

неотчуждения приобретаемых основных средств и сохранения численности поголовья сельскохозяйственных животных в течение пяти лет с даты заключения соглашения о предоставлении гранта;

выполнения показателей эффективности, установленных соглашением о предоставлении государственной поддержки;

страхования имущества и сельскохозяйственных животных, приобретаемых по грантовой поддержке, на срок действия соглашений;

в случае предоставления грантов на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов при соблюдении следующих условий:

приобретения основных средств, срок производства которых не ранее года, предшествующего году приобретения основного средства получателем субсидии;

неотчуждения приобретаемых основных средств в течение пяти лет с даты заключения соглашения о предоставлении гранта;

включения в неделимый фонд кооператива имущества, приобретаемого с участием средств государственной поддержки;

выполнения показателей эффективности, установленных соглашением о предоставлении государственной поддержки;

страхования имущества, приобретаемого по грантовой поддержке, на срок действия соглашений;

в случае предоставления субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на содержание товарного маточного поголовья крупного рогатого скота мясных пород и их помесей при соблюдении следующих условий:

соответствия и (или) увеличения объемов производства животноводческой продукции за месяц, предшествующий месяцу подачи документов для получения субсидии, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года;

неснижения численности маточного поголовья по итогам первого полугодия текущего года и получения от коровы и (или) нетели теленка;

в случае предоставления субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на поддержку приобретения племенного молодняка сельскохозяйственных животных (кроме приобретенного по импорту) при соблюдении условия неотчуждения приобретенного племенного поголовья крупного рогатого скота в течение трех лет с даты его приобретения;

6) субсидии, указанные в пункте 5 части 1 настоящей статьи, предоставляются в случаях, предусмотренных пунктами 1 - 3 настоящей части, а также при соблюдении следующих условий:

соответствия и (или) увеличения объемов производства молока в отчетном финансовом году по отношению к уровню года, предшествующего отчетному финансовому году, за исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые начали хозяйственную деятельность по производству молока в отчетном и текущем финансовых годах;

неотчуждения приобретаемых оборудования, машин и механизмов в течение трех лет с даты заключения соглашения о предоставлении субсидии;

7) субсидии, указанные в пунктах 6 и 18 части 1 настоящей статьи, предоставляются в случаях, предусмотренных пунктами 1 - 3 настоящей части, а также при соблюдении следующих условий:

приобретения основных средств, срок производства которых не ранее года, предшествующего году приобретения основного средства получателем субсидии;

неотчуждения приобретаемых основных средств в течение трех лет с даты заключения соглашения о предоставлении субсидии;

включения в неделимый фонд кооператива имущества, приобретаемого с участием средств государственной поддержки;

выполнения показателей эффективности, установленных соглашением о предоставлении государственной поддержки;

8) субсидии, указанные в пунктах 9 и 12 части 1 настоящей статьи, предоставляются в случаях, предусмотренных пунктами 1 - 3 настоящей части, а также при условии неотчуждения приобретенных техники, оборудования, устройств, приборов и комплектующих к ним, используемых в рыбоводстве, холодильного, рыбоперерабатывающего оборудования, оборудования для упаковки, спецавтотранспорта, используемых в рыбоводстве, рыболовстве, рыбопереработке, в течение трех лет с даты их приобретения;

9) субсидии, указанные в пункте 15 части 1 настоящей статьи, предоставляются в случаях, предусмотренных пунктами 1 - 3 настоящей части, а также при условии неотчуждения приобретенного технологического и холодильного оборудования, спецавтотранспорта, соблюдения запрета на передачу в аренду, безвозмездное пользование, иное временное владение и пользование в течение трех лет с даты заключения соглашения о предоставлении субсидии;

10) субсидии, указанные в пункте 16 части 1 настоящей статьи, предоставляются в случаях, предусмотренных пунктами 1 - 3 настоящей части, а также:

в случае предоставления субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) на приобретение сельскохозяйственной техники, работающей на газомоторном топливе (метане), (кроме сельскохозяйственной техники импортного производства) при условии ее неотчуждения, соблюдения запрета на передачу в аренду, безвозмездное пользование, иное временное владение и пользование в течение трех лет с даты заключения соглашения о предоставлении субсидии;

в случае предоставления субсидии на приобретение сельскохозяйственной техники (кроме сельскохозяйственной техники, работающей на газомоторном топливе (метане), и импортного производства) при соблюдении следующих условий:

для сельскохозяйственных организаций, занимающихся животноводством (мясное, молочное скотоводство, молочное козоводство, птицеводство):

неотчуждения приобретенной сельскохозяйственной техники, соблюдения запрета на передачу в аренду, безвозмездное пользование, иное временное владение и пользование в течение трех лет с даты заключения соглашения о предоставлении субсидии;

наличия поголовья крупного рогатого скота свыше 200 голов молочного направления, или свыше 500 голов мясного направления продуктивности, или наличия поголовья коз молочного направления свыше 100 голов, или осуществления производства продукции птицеводства;

предоставления информации о полях, используемых в сельскохозяйственном производстве;

для индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, занимающихся животноводством (мясное, молочное скотоводство, молочное козоводство):

неотчуждения приобретенной сельскохозяйственной техники, соблюдения запрета на передачу в аренду, безвозмездное пользование, иное временное владение и пользование в течение трех лет с даты заключения соглашения о предоставлении субсидии;

наличия поголовья крупного рогатого скота свыше 50 голов молочного направления, или свыше 100 голов мясного направления продуктивности, или наличия поголовья коз молочного направления свыше 50 голов;

предоставления информации о полях, используемых в сельскохозяйственном производстве;

для сельскохозяйственных товаропроизводителей (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающихся садоводством или виноградарством:

неотчуждения приобретенной сельскохозяйственной техники, соблюдения запрета на передачу в аренду, безвозмездное пользование, иное временное владение и пользование в течение трех лет с даты заключения соглашения о предоставлении субсидии;

предоставления информации о полях, используемых в сельскохозяйственном производстве;

для сельскохозяйственных товаропроизводителей (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающихся растениеводством в районах с наименьшим уровнем плодородия почв:

неотчуждения приобретенной сельскохозяйственной техники, соблюдения запрета на передачу в аренду, безвозмездное пользование, иное временное владение и пользование в течение трех лет с даты заключения соглашения о предоставлении субсидии;

предоставления информации о полях, используемых в сельскохозяйственном производстве;

11) субсидии, указанные в пункте 17 части 1 настоящей статьи, предоставляются в случаях, предусмотренных пунктами 1 - 3 настоящей части, а также при условии неотчуждения приобретенного племенного поголовья крупного рогатого скота в течение трех лет с даты его приобретения;

12) субсидии, указанные в пункте 21 части 1 настоящей статьи, предоставляются в случаях предусмотренных пунктами 1 - 3 настоящей части, а также при соблюдении следующих условий:

соответствия и (или) увеличения объемов производства животноводческой продукции за месяц, предшествующий месяцу подачи документов для получения субсидии, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года;

обеспечения сохранности поголовья крупного рогатого скота в отчетном финансовом году по отношению к уровню года, предшествующего отчетному финансовому году, за исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые начали хозяйственную деятельность по производству мяса крупного рогатого скота в отчетном финансовом году;

13) субсидии, указанные в пункте 22 части 1 настоящей статьи, предоставляются в случаях, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящей части, а также:

в случае предоставления грантов "Агростартап" при соблюдении следующих условий:

приобретения основных средств, за исключением недвижимого имущества и сельскохозяйственных животных, срок производства которых не ранее года, предшествующего году приобретения основного средства получателем субсидии;

приобретения у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственных животных общей численностью не более 5 условных голов;

осуществления расходов гранта по договорам, заключенным с физическими лицами (кроме индивидуальных предпринимателей), не состоящими в родстве (дети, супруги и родители) с главой и (или) членами крестьянского (фермерского) хозяйства;

неотчуждения приобретаемых основных средств и сохранения численности поголовья сельскохозяйственных животных в течение пяти лет с даты заключения соглашения о предоставлении гранта;

выполнения показателей эффективности, установленных соглашением о предоставлении государственной поддержки;

страхования имущества и сельскохозяйственных животных, приобретаемых по грантовой поддержке, на срок действия соглашений;

в случае предоставления субсидий на создание и развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов при соблюдении следующих условий:

приобретения основных средств, срок производства которых не более трех лет с даты производства;

неотчуждения приобретаемых основных средств, за исключением случаев их приобретения для последующей передачи членам сельскохозяйственного потребительского кооператива, в течение трех лет с даты заключения соглашения о предоставлении субсидии;

неотчуждения членом сельскохозяйственного потребительского кооператива основных средств, приобретаемых с участием средств государственной поддержки и переданных ему сельскохозяйственным потребительским кооперативом, в течение трех лет с даты заключения соглашения о предоставлении субсидии;

включения в неделимый фонд кооператива имущества, приобретаемого с участием средств государственной поддержки, за исключением случаев их приобретения для последующей передачи членам сельскохозяйственного потребительского кооператива;

выполнения показателей эффективности, установленных соглашением о предоставлении государственной поддержки;

страхования имущества, приобретаемого с участием средств государственной поддержки, на срок действия соглашений, за исключением случаев их приобретения для последующей передачи членам сельскохозяйственного потребительского кооператива;

страхования членом сельскохозяйственного потребительского кооператива имущества, приобретенного с участием средств государственной поддержки и переданного ему сельскохозяйственным потребительским кооперативом;

в случае предоставления субсидий на осуществление текущей деятельности центрам компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров при условии соблюдения стандартов их деятельности, установленных Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, а также при выполнении показателей эффективности их деятельности;

14) субсидии, указанные в пункте 24 части 1 настоящей статьи, предоставляются в случаях, предусмотренных пунктами 1 - 3 настоящей части, а также при условии предоставления информации о полях, используемых в сельскохозяйственном производстве;

15) субсидии, указанные в пункте 25 части 1 настоящей статьи, предоставляются в случаях, предусмотренных пунктами 1 - 3 настоящей части, а также при условии:

неотчуждения приобретенного оборудования и специализированной техники для удаления сорной растительности на мелиоративных каналах в течение трех лет с даты заключения соглашения о предоставлении субсидии;

предоставления информации о полях, используемых в сельскохозяйственном производстве;

16) субсидии, указанные в пункте 27 части 1 настоящей статьи, предоставляются получателям субсидий, осуществляющим деятельность на территории Ростовской области, при условии государственной регистрации или постановки на учет в налоговом органе на территории Ростовской области;

17) субсидии, указанные в пункте 44 части 1 настоящей статьи, предоставляются поставщикам социальных услуг, включенным в Реестр поставщиков социальных услуг Ростовской области, не участвующим в выполнении государственного задания (заказа);

18) субсидии, указанные в пункте 45 части 1 настоящей статьи, предоставляются социально ориентированным некоммерческим организациям, включенным в Реестр поставщиков социальных услуг Ростовской области;

19) субсидии, указанные в пункте 43 части 1 настоящей статьи, предоставляются в случае заключения получателями субсидий договора с государственной службой занятости населения Ростовской области об организации наставничества при трудоустройстве молодых специалистов;

20) субсидии, указанные в пункте 48 части 1 настоящей статьи, предоставляются при условии, что лица предпенсионного возраста, состоящие с получателями субсидий в трудовых отношениях, прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование полностью;

21) субсидии, указанные в пункте 62 части 1 настоящей статьи, предоставляются в случаях, предусмотренных пунктом 1 настоящей части, а также при условии, что получатель субсидии осуществляет деятельность на территории Ростовской области.

3. Порядок определения объема и предоставления субсидий, указанных в пунктах 26, 28 - 35, 37, 38, 42, 45, 46, 49-51, 53 - 55, 57, 58, 61, 63, 64, 65 части 1 настоящей статьи, устанавливается Правительством Ростовской области.

4. Субсидии, указанные в пунктах 1 - 25, 27, 36, 39 - 41, 43, 44, 47, 48, 52, 56, 59, 60, 62 части 1 настоящей статьи, предоставляются в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Ростовской области.

Статья 8. Межбюджетные трансферты, предоставляемые другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

1. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, на 2020 год в сумме 91 310 849,2 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 91 478 333,4 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 79 413 923,5 тыс. рублей, в том числе:

1) межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на 2020 год в сумме 91 295 849,2 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 91 463 333,4 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 79 413 923,5 тыс. рублей, из них:

дотации на 2020 год в сумме 10 679 809,8 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 10 677 379,2 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 10 677 379,2 тыс. рублей;

субсидии на 2020 год в сумме 15 313 951,7 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 12 617 094,1 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 6 633 779,1 тыс. рублей;

субвенции на 2020 год в сумме 63 089 144,8 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 65 955 344,7 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 61 817 125,6 тыс. рублей;

иные межбюджетные трансферты на 2020 год в сумме 2 212 942,9 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 2 213 515,4 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 285 639,6 тыс. рублей;

2) межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов на 2020 год в сумме 15 000,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 15 000,0 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 14 к настоящему Областному закону.

3. Установить, что иные межбюджетные трансферты, указанные в настоящей части, предоставляются в порядке, установленном нормативными правовыми актами Ростовской области:

1) бюджетам муниципальных районов и городских округов на возмещение расходов, связанных с обеспечением депутатской деятельности в соответствии с Областным законом от 8 июня 1994 года № 1-ЗС "О статусе депутата Законодательного Собрания Ростовской области";

2) бюджетам муниципальных районов и городских округов на обеспечение исполнения членами казачьих обществ обязательств по оказанию содействия органам местного самоуправления в осуществлении задач и функций, предусмотренных договорами, заключаемыми в соответствии с Областным законом от 29 сентября 1999 года № 47-ЗС "О казачьих дружинах в Ростовской области" между органами местного самоуправления и казачьими обществами, внесенными в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации;

3) бюджету муниципального образования "Неклиновский район" на оплату услуг по проведению строительного контроля, иных функций заказчика, предусмотренных действующим законодательством и включенных в сводный сметный расчет, и авторского надзора на объектах муниципальной собственности, финансируемых за счет субсидий на строительство и реконструкцию объектов образования муниципальной собственности, включая газификацию;

4) бюджетам муниципальных образований "Город Гуково", "Город Донецк" на комплексное развитие моногородов и промышленных зон Ростовской области для софинансирования расходов областного бюджета, связанных со строительством и реконструкцией объектов водопроводно-канализационного хозяйства;

5) бюджетам муниципальных образований "Белокалитвинский район", "Тацинский район", "Город Гуково", "Город Донецк", "Город Новошахтинск" и "Город Шахты" на реализацию программ местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков;

6) бюджетам сельских поселений на приобретение пожарного оборудования и снаряжения;

7) бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

4. Утвердить критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на 2020 год в размере 6 037,5 рубля на человека, на 2021 год - 6 279,0 рублей на человека, на 2022 год - 6 530,2 рубля на человека.

5. Утвердить критерий выравнивания финансовых возможностей по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения:

городских поселений на 2020 год в размере 2 971,3 рубля на человека, на 2021 год - 3 090,0 рублей на человека, на 2022 год - 3 213,6 рубля на человека;

сельских поселений на 2020 год в размере 2 030,2 рубля на человека, на 2021 год - 2 111,4 рубля на человека, на 2022 год - 2 195,9 рубля на человека.

6. Установить, что Управлению Федерального казначейства по Ростовской области могут быть переданы на основании решений главных распорядителей средств областного бюджета полномочия получателя средств областного бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местных бюджетов, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты, в порядке, установленном Федеральным казначейством.

Статья 9. Предоставление бюджетных кредитов

1. Установить, что бюджетные кредиты в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов предоставляются из областного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита областного бюджета, муниципальным образованиям на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных образований, в сумме до 200 000,0 тыс. рублей ежегодно, с погашением в пределах соответствующего финансового года.

2. Установить плату за пользование бюджетными кредитами на цели, предусмотренные настоящей статьей, в размере 0,1 процента годовых.

3. Предоставление, использование и возврат муниципальными образованиями бюджетных кредитов, указанных в части 1 настоящей статьи, осуществляются в порядке, установленном Правительством Ростовской области.

Бюджетные кредиты предоставляются без предоставления муниципальными образованиями обеспечения исполнения своих обязательств по возврату указанных кредитов, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных договором о предоставлении бюджетного кредита.

Статья 10. Предоставление государственных гарантий Ростовской области

Утвердить Программы государственных гарантий Ростовской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 15 к настоящему Областному закону.

Статья 11. Государственные внутренние заимствования Ростовской области

1. Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Ростовской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 16 к настоящему Областному закону.

2. Министерство финансов Ростовской области вправе привлекать заемные средства в соответствии с Программой государственных внутренних заимствований Ростовской области на 2020 год и на плановый период 20201 и 2022 годов с учетом верхнего предела государственного внутреннего долга Ростовской области на 1 января 2021 года, 1 января 2022 года и 1 января 2023 года.

Статья 12. Особенности исполнения областного бюджета в 2020 году

1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 95 и пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что основанием для внесения в 2020 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи областного бюджета, в части расходов за счет средств дорожного фонда Ростовской области, является увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени Ростовской области государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели.

2. Установить в соответствии с абзацем вторым части 4 статьи 47 Областного закона от 3 августа 2007 года № 743-ЗС "О бюджетном процессе в Ростовской области", что основанием для внесения в 2020 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи областного бюджета являются:

1) в части неиспользованных бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Ростовской области, выделенных в порядке, установленном Правительством Ростовской области, распоряжения Правительства Ростовской области, предусматривающие:

уменьшение объема ранее выделенных бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Ростовской области на суммы неиспользованных средств;

признание утратившими силу ранее принятых распоряжений Правительства Ростовской области о выделении средств из резервного фонда Правительства Ростовской области;

2) перераспределение бюджетных ассигнований в связи с изменением и (или) уточнением бюджетной классификации Российской Федерации или в связи с необходимостью детализации целевой статьи расходов классификации расходов областного бюджета;

3) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов областного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств областного бюджета, на выполнение региональных проектов, направленных на реализацию федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов, не противоречащее бюджетному законодательству;

4) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов областного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств областного бюджета, для софинансирования расходных обязательств в целях выполнения условий предоставления субсидий и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, не противоречащее бюджетному законодательству.

3. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что основанием для внесения в 2020 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи областного бюджета является распределение зарезервированных в составе утвержденных статьей 4 настоящего Областного закона:

1) бюджетных ассигнований на 2020 год в объеме 2 054 101,4 тыс. рублей и на 2021 год в объеме 2 130 029,1 тыс. рублей, на 2022 год в объеме 2 285 284,6 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов, на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года";

2) бюджетных ассигнований на 2020 год в объеме 200 000,0 тыс. рублей, на 2021 год в объеме 200 000,0 тыс. рублей и на 2022 год в объеме 200 000,0 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов, на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляются средства из федерального бюджета;

3) бюджетных ассигнований на 2020 год в объеме 239 700,8 тыс. рублей, на 2021 год в объеме 263 233,9 тыс. рублей и на 2022 год в объеме 263 313,2 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджета, на неотложные и чрезвычайные мероприятия в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения в порядке, установленном Правительством Ростовской области;

4) бюджетных ассигнований на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в объеме 272 000,0 тыс. рублей ежегодно, предусмотренных по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов, на реализацию проектов инициативного бюджетирования в порядке, установленном Правительством Ростовской области;

5) бюджетных ассигнований на 2020 год в объеме 430 482,1 тыс. рублей, на 2021 год в объеме 430 373,8 тыс. рублей, на 2022 год в объеме 430 371,6 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов, на автотранспортное обслуживание органов государственной власти Ростовской области в связи с проведением мероприятий по созданию государственного бюджетного учреждения Ростовской области.

Статья 13. Вступление в силу настоящего Областного закона

Настоящий Областной закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Губернатор Ростовской области В.Ю.Голубев

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