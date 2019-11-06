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6 ноября 2019 г.

Постановление правительства Сахалинской области от 31 октября 2019 года № 498 "Об установлении величины прожиточного минимума в Сахалинской области за III квартал 2019 года"

Дата подписания 31 октября 2019 г.
Опубликован 6 ноября 2019 г.

В соответствии со статьей 4 Закона Сахалинской области от 24.06.1998 № 67 "О прожиточном минимуме в Сахалинской области" Правительство Сахалинской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Сахалинской области за III квартал 2019 года в расчете на душу населения - 15 065 рублей, для трудоспособного населения - 16 050 рублей, пенсионеров - 12 082 рубля, детей - 16 345 рублей

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Губернские ведомости", на официальном сайте Губернатора и Правительства Сахалинской области, на "Официальном интернет-портале правовой информации".

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Сахалинской области С.Л.Байдаков

 

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