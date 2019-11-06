На максимальную доходность вкладов Сбербанка для массового сегмента вкладчиков повлияет и прекращение с 31 октября приема акционного вклада "Онлайн Плюс", ставка по которому предлагалась на уровне 5,75%.
На действия Сбербанка повлияло снижение Банком России ключевой ставки до 6,5% годовых. Такое решение в ЦБ объясняли тем, что инфляция замедляется быстрее, чем планировалось.
Снижение ставок наблюдается не только в Сбербанке. Как следует из материалов ЦБ, в третьей декаде октября средняя максимальная ставка вкладов в 10 крупнейших банках России по объему депозитов физлиц достигла 6,36% годовых. По сравнению со второй декадой она опустилась на 0,12%. Во многом уменьшение ставок связано со снижением ключевой ставки ЦБ 28 октября 2019 года до 6,5% годовых.
Сбербанк в июле уже снижал ставки по рублевым и валютным вкладам базовой линейки. В начале октября глава Сбербанка Герман Греф даже заявлял, что руководство банка обсуждает возможность введения отрицательных ставок по депозитам юридических лиц, номинированным в евро и долларах.