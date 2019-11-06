Сбербанк снова снизил ставки по рублевым вкладам. В частности, по депозиту "Сохраняй" максимальный доход теперь составит 4,65% годовых при размещении суммы от 400 тысяч рублей на срок от 6 месяцев до 2 лет. Ранее максимальная ставка по этому вкладу была 4,91%. При открытии вклада на срок от 6 до 12 месяцев на сумму от 400 тысяч рублей по вкладу "Пополняй" ставка в рублях уменьшилась с 4,6 до 4,25%, а максимальная ставка по вкладу "Управляй" снизилась с 4,3 до 3,95%.

На максимальную доходность вкладов Сбербанка для массового сегмента вкладчиков повлияет и прекращение с 31 октября приема акционного вклада "Онлайн Плюс", ставка по которому предлагалась на уровне 5,75%.

На действия Сбербанка повлияло снижение Банком России ключевой ставки до 6,5% годовых. Такое решение в ЦБ объясняли тем, что инфляция замедляется быстрее, чем планировалось.

Снижение ставок наблюдается не только в Сбербанке. Как следует из материалов ЦБ, в третьей декаде октября средняя максимальная ставка вкладов в 10 крупнейших банках России по объему депозитов физлиц достигла 6,36% годовых. По сравнению со второй декадой она опустилась на 0,12%. Во многом уменьшение ставок связано со снижением ключевой ставки ЦБ 28 октября 2019 года до 6,5% годовых.

Сбербанк в июле уже снижал ставки по рублевым и валютным вкладам базовой линейки. В начале октября глава Сбербанка Герман Греф даже заявлял, что руководство банка обсуждает возможность введения отрицательных ставок по депозитам юридических лиц, номинированным в евро и долларах.