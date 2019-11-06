Сборная России сыграет на Кубке Карьяла экспериментальным составом

Сборная России 5 ноября отправилась в Хельсинки, где в четверг проведет первый матч на финском этапе Евротура, Кубке Карьяла, против хозяев турнира.

Незадолго до выезда в аэропорт в Новогорске прошел день открытых дверей национальной команды. Как и в прошлом году, он начался с церемонии объявления, победителей премии "Герои хоккея" учрежденной Федерации хоккея России для игроков и членов штаба сборной.

Правда, половина лауреатов по итогам прошлого сезона по понятным причинам вчера в Новогорске отсутствовала. "Лидер страны" Александр Овечкин, лучший бомбардир, и самый ценный игрок сборной Никита Гусев, а также лучший новичок Михаил Сергачев нынче заняты в Национальной хоккейной лиге. А лучшего снайпера Михаила Григоренко из ЦСКА просто не стали лишний раз дергать: его возможности и без того всем хорошо известны.

В отсутствии привычных лидеров, шанс показать себя получили другие хоккеисты. Кстати, некоторые из них уже стали лауреатами премии "Герои хоккея", но пока в "авансовых" номинациях, названия которых говорят сами за себя: "дебют в сборной" (Павел Кудрявцев), "ставка на сезон" (Дамир Жафяров), "мой дом - Россия" (Никита Сошников).

Критерии, по которым формировался нынешний состав сборной, объяснил главный тренер Алексей Кудашов: "Игроки, вызванные в сборную, являются лидерами своих клубов. Они хорошо играют, набирают много очков. При формировании команды учитывались и возраст, и игра хоккеиста на данный момент, и клубные связки. Это не случайные люди, а лидеры своих команд".

О подборе игроков сборной красноречиво говорит тот факт, что капитаном команды назначен 28-летний форвард СКА Антон Бурдасов, который свой потенциал в сборной пока не реализовал.

Еще одну причину вызова новых игроков озвучил первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг. По его словам, уже есть понимание, что НХЛ не отпустит своих звезд на Олимпиаду-2022, а значит, придется обходиться силами игроков из КХЛ и их нужно проверять в сборной уже сейчас.