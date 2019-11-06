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06.11.2019 19:16
Рубрика: Происшествия

Недосмотрели

Семью Проказовых не будут лишать родительских прав
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск № 251(8009)
Мосгорсуд в среду отклонил апелляционную жалобу прокуратуры, которая была не согласна с отказом суда лишить родительских прав семью Проказовых. Кроме того, столичный суд не удовлетворил и жалобу защиты, которая просила отменить вынесенное родителям предупреждение.

Ранее, в начале сентября, Лефортовский суд отказал прокуратуре Москвы в иске о лишении Проказовых родительских прав. По данным надзорного ведомства, супруги 27 июля во время несанкционированной акции в центре Москвы "передали малолетнего ребенка, находящегося в силу возраста в беспомощном состоянии, третьему лицу, что подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика". Таким образом, по мнению прокуратуры, "супруги, эксплуатируя ребенка, злоупотребили своими родительскими правами в ущерб интересам сына". Сами Проказовы заявили в суде, что не участвовали в акции, а просто гуляли неподалеку, а ребенка взял на руки не посторонний человек, а двоюродный брат матери - Сергей Фомин. Сам Фомин сейчас находится под арестом как фигурант дела о массовых беспорядках.

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В итоге суд не стал лишать супругов родительских прав, но вынес им предупреждение, согласно которому им необходимо изменить отношение к воспитанию детей. После решения районного суда Следственный комитет прекратил уголовное дело об "оставлении ребенка в опасности", свидетелями по которому проходили Дмитрий и Ольга Проказовы.

В центре Москвы 27 июля и 3 августа прошли не согласованные с городскими властями массовые акции в поддержку незарегистрированных кандидатов на сентябрьские выборы в депутаты Мосгордумы. После акции 27 июля Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках и несколько дел о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов.

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