Севший на мель российский паром вернулся в Стокгольм

Паром "Принцесса Анастасия" российского оператора Moby SPL, выполнявший рейс из Стокгольма в Санкт-Петербург через Хельсинки, был вынужден вернуться в столицу Швеции.

По пути в Финляндию он, по сообщениям СМИ, сел на мель. Впрочем, оператор информацию не подтвердил. Сообщается лишь, что после перезапуска генераторов и восстановления энергоснабжения судно возвращается в Стокгольм.

"Капитан судна принял решение возвратиться в порт Стокгольма", - приводит РИА Новости слова представителя Moby SPL Анны Соловьевой.

Она добавила, что паром уже швартуется в шведском порту.

На борту "Принцессы Анастасии" - 866 человек. Пострадавших среди них нет. Ожидается, что портовые службы проведут проверку состояния судна, и оно отправится по своему маршруту.