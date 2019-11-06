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06.11.2019 13:54
Рубрика: Власть

СФ одобрил новую редакцию закона о порядке передачи долгов коллекторам

Текст: Галина Мисливская
Совет Федерации на пленарном заседании в среду вновь рассмотрел и в этот раз одобрил закон, направленный на обеспечение большей публичности сведений о деятельности юрлиц, а также об уведомлении должников о передаче их дел коллекторам.
Фото: Вячеслав Прокофьев/ ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

Документом уточняется перечень данных, подлежащих публичному раскрытию в едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юрлиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности.

Фото: iStock
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В январе этого года сенаторы отклонили закон с созданием согласительной комиссии. В ходе доработки по инициативе членов СФ из текста были исключены положения, допускающие третьих лиц к данным о просроченной задолженности граждан. Кроме того, в новой редакции предусмотрено предоставление любой информации через личный кабинет.

Из закона также были исключены положения, допускавшие неоднократное обжалование судебных актов по делу о банкротстве разными конкурсными кредиторами и уполномоченными органами.

Кроме того, закон обязывает кредиторов уведомлять граждан-должников о привлечении третьих лиц (а именно - коллекторов) к возврату просроченной задолженности путем размещения сведений в едином реестре. Сделать это кредитор должен в течение 30 рабочих дней с даты привлечения коллектора.

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