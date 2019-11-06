Сирийские военные взял под контроль важный нефтепромысел

В провинции Хасеке сирийские военные смогли взять под свой контроль важный нефтепромысловый объект, передает ТАСС со ссылкой на местную радиостанцию Sham FM.

Уточняется, что речь идет об объекте возле селения Мулла-Аббас к северо-западу от города Румейлана, который считается одним из основных центров нефтедобычи в Сирии.

Сообщается, что армия сначала разместились в девяти населенных пунктах в провинции Хасеке, продвинувшись на 60 км к востоку от города Камышлы, где находится курдская автономная администрация.