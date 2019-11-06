Новости

Черышев получил травму в победном матче "Валенсии" в Лиге чемпионов 01:41
Сербия отказалась от покупки комплексов С-400 01:40
Футбольная ассоциация Англии отменила красную карточку Сона 00:54
На севере Мексики неизвестные убили девять американцев 00:47
Сирийские военные взял под контроль важный нефтепромысел 00:37
Минкультуры предложило ужесточить "антипиратский" закон 05.11.2019
Правительство не поддержало проект о единой квитанции на коммуналку 05.11.2019
Меркель рассказала, как мечтала о поездке в США 05.11.2019
Исследование: Вирус кори снижает иммунитет к другим болезням 05.11.2019
Эпическое проседание асфальта в центре Киева попало на видео 05.11.2019
Сергею Лаврову подарили там-там 05.11.2019
Кроссоверы BMW попали под отзыв в России из-за проблем с подвеской 05.11.2019
США прислали в Киев главу ЧВК для покупки компании "Мотор-Сич" 05.11.2019
Россия передаст Индии технологии по производству военной техники 05.11.2019
Аудиторская палата создана в Беларуси 05.11.2019
Skoda выпустила бюджетный купе-кроссовер Kamiq GT 05.11.2019
Аксенов назначил председателя Госкомнаца Крыма 05.11.2019
Путин указал навести порядок с бюджетными местами в магистратурах 05.11.2019
Путин сравнил главу стройотрядов с Брежневым 05.11.2019
В Адыгее пропавшая школьница найдена мертвой 05.11.2019
Найдена машина убийцы майора Эльджаркиева 05.11.2019
В Беларуси разрабатывают План обороны до 2024 года 05.11.2019
Маргарита Грачева выиграла турнир киборгов 05.11.2019
В Москве ребенок умер после визита к стоматологу 05.11.2019
На Крите найдены руины некогда процветавшего города 05.11.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Работу разведки показали на видео
Работу разведки показали на видео
Синоптики дали прогноз на предстоящую зиму
Синоптики дали прогноз на предстоящую зиму
В "РГ" обсудят разработку федеральной программы по редким болезням
В "РГ" обсудят разработку федеральной программы по редким болезням
06.11.2019 00:37
Рубрика: В мире

Сирийские военные взял под контроль важный нефтепромысел

В провинции Хасеке сирийские военные смогли взять под свой контроль важный нефтепромысловый объект, передает ТАСС со ссылкой на местную радиостанцию Sham FM.

Фото: REUTERS/Khalil Ashawi/File Photo
Россия и Турция завершили второе патрулирование в Сирии

Уточняется, что речь идет об объекте возле селения Мулла-Аббас к северо-западу от города Румейлана, который считается одним из основных центров нефтедобычи в Сирии.

Сообщается, что армия сначала разместились в девяти населенных пунктах в провинции Хасеке, продвинувшись на 60 км к востоку от города Камышлы, где находится курдская автономная администрация.

В мире Ближний Восток Сирия Ситуация в Сирии
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин указал навести порядок с бюджетными местами в магистратурах
Песков заявил о неизменности позиции Кремля по транзиту газа
Андрей Келин назначен послом России в Великобритании
Лавров не нашел скрытых замыслов в соглашениях с Турцией по Сирии
Для смартфонов вводят обязательный российский софт