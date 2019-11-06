Согласован проект новой Концепции развития СНГ

Проект концепции дальнейшего развития Содружества независимых государств и план основных мероприятий по ее реализации согласован на экспертном заседании в белорусской столице. Об этом сообщил источник в Исполкоме этой международной организации.

Участники встречи рассмотрели поступившие от государств предложения и замечания к проектам документов. Стало известно также, что работа над этим планом будет продолжена на следующем экспертном заседании, которое намечено на январь будущего года в Минске.

В заседании участвовали представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана, Межпарламентской Ассамблеи СНГ, Экономического Суда Содружества, Совета командующих пограничными войсками, Совета министров внутренних дел и Исполкома СНГ.

Как уже сообщал "СОЮЗ", концепция дальнейшего развития СНГ была принята еще 12 лет назад "с целью повышения практической отдачи от интеграционного сотрудничества". Документ предусматривает эволюционное совершенствование Содружества, сохранение его многопрофильного характера, гармоничное развитие всех имеющихся и новых областей взаимодействия.

Что касается решения о начале работы по актуализации документа, то оно было принято на заседании Совета министров иностранных дел в апреле прошлого года в Минске. При этом речь не идет о пересмотре документа, а только о необходимости адаптировать его "к современным реалиям и потребностям взаимодействия", пояснили в исполкоме СНГ.