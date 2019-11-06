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06.11.2019 04:15
Рубрика: Экономика

Составлен рейтинг профессий будущего

Текст: Марина Гусенко
Эксперты портала hh.ru составили рейтинг профессий будущего, спрос на которые может появиться в ближайшие десять лет.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В число самых перспективных профессий входят биоинженеры. Это специалисты, которые занимаются изучением и изменением свойств живого организма, что необходимо для развития медицины. Биофармакологи, которые создают новые биопрепараты - лечебные средства. Биоинформатики, изучающие и анализирующие с помощью компьютерных программ данные в биологии и фармакологии.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Названы самые востребованные у россиян профессии

Проектировщики "умной среды" - это ИТ-специалисты, которые разрабатывают технологии, способные самостоятельно получать и передавать информацию, необходимую для их функционирования, перенастраивать, контролировать и оптимизировать собственную работу. К примеру, "умные дома" могут сами обслуживать автоматику, из которой они состоят, вовремя включая нужное и отключая ненужное оборудование, делать онлайн-заказы продуктов питания и бытовых товаров, которые заканчиваются.

Также в рейтинг вошли специалисты по робототехнике, кибербезопасности, альтернативной энергетике, нейропсихологии, программисты, инженеры, в том числе - инженеры 3D-печати, архитекторы и дизайнеры виртуальной реальности.

Подробности, а также о том, как подготовиться к рынку труда будущего, читайте в ближайшем номере "РГ".

Экономика Работа Занятость
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