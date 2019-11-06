Состоялась жеребьевка полуфиналов волейбольного Кубка страны

В офисе Всероссийской федерации волейбола 6 ноября состоялась жеребьевка полуфинальных пар розыгрыша Кубка страны среди женских команд памяти великого наставника Гиви Ахвледиани.

Нехитрая процедура прошла на следующий день после завершения второго группового этапа соревнований. Победы в своих квартетах одержали "Уралочка-НТМК" (Свердловская обл.), "Локомотив" (Калининградская обл.) и действующий обладатель трофея столичное "Динамо". Причем если руководимые легендарным Николаем Карполем уралочки и "Локо" выполнили свою задачу на домашних площадках, то москвички выступали в Санкт-Петербурге, где в решающем матче одолели местную "Ленинградку" - 3:1 (22:25, 25:14, 25:20, 25:13).

Заранее было определено, что "Финал четырех" 25-26 декабря пройдет в столице Татарстана на домашней арене ВК "Динамо-Казань". По вчерашней жеребьевке динамовские коллективы оказались в разных парах полуфинала. Москвички сыграют с "Уралочкой", хозяйкам площадки будет противостоять "Локомотив".

Еще раньше, 16 ноября, в рамках тура чемпионата России состоится сражение за Суперкубок. Обладатель "золота" и Кубка столичное "Динамо" сыграет за трофей с серебряным призером Суперлиги "Локомотивом". По доброй традиции, установленной ВФВ, этот матч тоже будет именным. Он посвящен памяти чемпионки мира (1952), двукратной чемпионки Европы (1949, 1950) Валентины Иосифовны Свиридовой (Марчук). Она первой в нашем волейболе применила планирующую подачу.