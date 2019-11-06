Новости

Задержан подозреваемый в причастности к убийству майора из Ингушетии 20:13
СМИ: Власти Кипра аннулировали гражданство девяти россиян 19:58
АвтоВАЗ назвал самый популярный автомобиль в 2019 году 19:24
Украина ввела эмбарго на ввоз списанных вагонов из России 19:14
ЦБ ожидает роста доходов населения на фоне замедления инфляции 19:05
Правительство распространило льготную ипотеку на семьи с детьми-инвалидами 19:00
В Крыму суд арестовал задержанного за мошенничество адвоката 18:48
Стрельба с двух колес: китайский мотоспецназ сняли на видео 18:38
Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам 18:29
В Соликамске уволят руководство колонии, где погиб заключенный 18:27
В Крыму с теплохода "Жан Жорес" подняли 61 тысячу снарядов 18:25
В России стартовало производство нового Toyota RAV4 18:18
В Москве до конца года отремонтируют 1200 крыш жилых домов 18:10
Финская таможня три года неправильно конвертировала курс рубля 18:06
В Кемерове совершено покушение на известного адвоката 18:03
Капитан БК "Локомотив-Кубань" пропустит матчи из-за травмы 17:44
Диетологи рассказали, как есть все подряд и не толстеть 17:42
В Белгородской области неизвестный расстрелял собаку из арбалета 17:37
Сотрудник транспортной полиции Москвы попытался съесть взятку 17:32
На аукционе поднятый со дна Балтики царский алкоголь оценили в $6 млн 17:32
Великобритания впервые экстрадировала заключенных в Россию 17:27
ФСИН выступила против возвращения смертной казни 17:22
ФСИН: Животных используют в качестве наркокурьеров в тюрьмах 17:19
В Перми сотрудников социального медцентра заподозрили в хищении пенсий 17:02
В Петербурге открылась выставка, на которой можно строить "халабуды" 17:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если в клинике поставили ошибочный диагноз
Что делать, если в клинике поставили ошибочный диагноз
Чем МЦД будут отличаться от обычных электричек
Чем МЦД будут отличаться от обычных электричек
В "РГ" обсудят разработку федеральной программы по редким болезням
В "РГ" обсудят разработку федеральной программы по редким болезням
06.11.2019 19:39
Рубрика: Власть

Решили не латать

Одобрен закон о внесении поправок в КоАП только при наличии отзыва кабмина
Текст: Галина Мисливская
Российская газета - Федеральный выпуск № 251(8009)
Поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) теперь будут рассматриваться парламентом только при наличии отзыва правительства. Соответствующий закон в среду одобрен Совфедом. Как пояснил глава Комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, по поручению председателя правительства готовится, по сути, новый КоАП, потому что "латать" действующий кодекс уже бессмысленно.
Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости
Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости

"Если равномерно по году "размазать" все поправки, то получится, что мы с вами правим КоАП примерно один раз в две недели", - отметил Андрей Клишас.

Параллельно с работой над новым кодексом законодатели получают предложения по поправкам в действующий. "У нас есть договоренность с правительством, что мы останавливаем этот поток поправок от органов исполнительной власти за редким исключением", - сообщил Клишас. В тех случаях, где решения были приняты ранее и все согласовано с профильными ведомствами, парламентарии примут поправки к рассмотрению. В остальных случаях надо будет заручиться поддержкой правительства.

На сайте правительства опубликована концепция нового КоАП

Над новым КоАП работает большой авторский коллектив. Туда вошли представители федеральных органов государственной власти, в том числе Совета Федерации и Государственной Думы. Кроме того, подчеркнул Клишас, к подготовке документа привлечены регионы.

Также на пленарном заседании сенаторы повторно рассмотрели и в этот раз одобрил закон, касающийся передачи информации о должниках. В январе этого года сенаторы отклонили этот закон с созданием согласительной комиссии. В ходе доработки из него были исключены положения, допускающие третьих лиц к сведениям о просроченной задолженности граждан. Кроме того, в новой редакции предусмотрено предоставление любой информации через личный кабинет.

Поток поправок решили остановить в связи с подготовкой нового кодекса

Также из закона исключены положения, допускавшие неоднократное обжалование судебных актов по делу о банкротстве разными конкурсными кредиторами и уполномоченными органами.

Еще одним решением Совфед поддержал закон о сокращенной рабочей неделе для тружениц села. Для них устанавливается продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю, однако оплата останется такой же, как и при полной, 40-часовой рабочей неделе. Кроме того, закон гарантирует сохранение повышенной оплаты на тех производствах, где рабочий день разделен на части.

Между тем

Глава Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев в среду был избран вице-спикером верхней палаты парламента. На этом посту он заменит Евгения Бушмина, скончавшегося месяц назад после продолжительной болезни.

Как подчеркнула спикер СФ Валентина Матвиенко, Николай Журавлев прошел все ступени "социального лифта" в верхней палате парламента. За восемь лет работы в СФ он последовательно занимал посты заместителя, первого заместителя и председателя Комитета по бюджету и финансовым рынкам. Кроме того, он "проявил себя как очень ответственный, добросовестный, принципиальный человек, им было многое сделано по законодательному обеспечению в финансовой, экономической и банковской сфере", отметила глава Совфеда. Новый вице-спикер СФ будет курировать вопросы экономики и финансов, как и его предшественник на этом посту.

Власть Работа власти Внутренняя политика Власть Право Административное право Законодательная власть Совет Федерации Административное законодательство
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

СМИ: Власти Кипра аннулировали гражданство девяти россиян
"Газпром" назвал условия для заключения контракта с Киевом на транзит газа
Зеленский раскритиковал завод в Харькове за выпуск одного танка за 10 лет
Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам
Песков прокомментировал слова Путина о бакалавриате и магистратуре