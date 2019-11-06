Поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) теперь будут рассматриваться парламентом только при наличии отзыва правительства. Соответствующий закон в среду одобрен Совфедом. Как пояснил глава Комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, по поручению председателя правительства готовится, по сути, новый КоАП, потому что "латать" действующий кодекс уже бессмысленно.

"Если равномерно по году "размазать" все поправки, то получится, что мы с вами правим КоАП примерно один раз в две недели", - отметил Андрей Клишас.

Параллельно с работой над новым кодексом законодатели получают предложения по поправкам в действующий. "У нас есть договоренность с правительством, что мы останавливаем этот поток поправок от органов исполнительной власти за редким исключением", - сообщил Клишас. В тех случаях, где решения были приняты ранее и все согласовано с профильными ведомствами, парламентарии примут поправки к рассмотрению. В остальных случаях надо будет заручиться поддержкой правительства.

Над новым КоАП работает большой авторский коллектив. Туда вошли представители федеральных органов государственной власти, в том числе Совета Федерации и Государственной Думы. Кроме того, подчеркнул Клишас, к подготовке документа привлечены регионы.

Также на пленарном заседании сенаторы повторно рассмотрели и в этот раз одобрил закон, касающийся передачи информации о должниках. В январе этого года сенаторы отклонили этот закон с созданием согласительной комиссии. В ходе доработки из него были исключены положения, допускающие третьих лиц к сведениям о просроченной задолженности граждан. Кроме того, в новой редакции предусмотрено предоставление любой информации через личный кабинет.

Поток поправок решили остановить в связи с подготовкой нового кодекса

Также из закона исключены положения, допускавшие неоднократное обжалование судебных актов по делу о банкротстве разными конкурсными кредиторами и уполномоченными органами.

Еще одним решением Совфед поддержал закон о сокращенной рабочей неделе для тружениц села. Для них устанавливается продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю, однако оплата останется такой же, как и при полной, 40-часовой рабочей неделе. Кроме того, закон гарантирует сохранение повышенной оплаты на тех производствах, где рабочий день разделен на части.

Между тем

Глава Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев в среду был избран вице-спикером верхней палаты парламента. На этом посту он заменит Евгения Бушмина, скончавшегося месяц назад после продолжительной болезни.

Как подчеркнула спикер СФ Валентина Матвиенко, Николай Журавлев прошел все ступени "социального лифта" в верхней палате парламента. За восемь лет работы в СФ он последовательно занимал посты заместителя, первого заместителя и председателя Комитета по бюджету и финансовым рынкам. Кроме того, он "проявил себя как очень ответственный, добросовестный, принципиальный человек, им было многое сделано по законодательному обеспечению в финансовой, экономической и банковской сфере", отметила глава Совфеда. Новый вице-спикер СФ будет курировать вопросы экономики и финансов, как и его предшественник на этом посту.