Совфед поддержал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах

Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон, который предусматривает введение сокращенного рабочего дня для женщин, проживающих в сельской местности.

Для них устанавливается продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю, однако оплата труда останется такой же, как и при полной, 40-часовой рабочей неделе.

После принятия закона женщины на селе получат и еще одну гарантию, кроме сокращенного рабочего времени. А именно, повышенную оплату на работах, где по условиям труда рабочий день разделен на части. Согласно пояснению кабмина, в таких случаях установлено повышение в размере 30%.