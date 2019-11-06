Справятся ли таможня и почта с наплывом новогодних посылок россиян

Россияне начали готовиться к Новому году и заказывать товары за границей. Почтовики уже отметили увеличение объема импортных посылок. Взрывной рост ожидается после крупнейшей распродажи в Китае, которая стартует 11 ноября, сообщил "Российской газете" заместитель генерального директора по бизнесу "Почты России" Денис Ильин.

Пик посылок из-за рубежа приходится на ноябрь - январь. В это время каждый день поступает около одного миллиона отправлений. Больше всего новогодних посылок приходит в Россию из европейских стран, США, Сингапура, Гонконга, Японии, но основные объемы поступают из Китая. Около 70 процентов товаров, которые граждане покупают в зарубежных интернет-магазинах, приходится на мелкую бытовую технику, гаджеты и аксессуары к ним, одежду, обувь.

В Федеральной таможенной службе заверяют, что задержек посылок в новогодние и предновогодние дни не будет. Отлаженные технологии работы, как в части оформления международных почтовых отправлений, так и в части уплаты таможенных платежей, помогают справляться с наплывом товаров в пиковые периоды, рассказали "РГ" в ФТС.

Например, граждане сейчас могут оплачивать пошлины (при приобретении товаров в зарубежных интернет-магазинах на сумму больше 500 евро) прямо в момент покупки. На практике это выглядит так: потребитель заказывает товар на сайте с иностранной продукцией. После этого информация о покупке передается в реестр заказов покупателя, который формирует уполномоченный оператор - "Почта России". Если сумма или размер заказа превышает максимально допустимый порог, человек получает уведомление об этом в специальном всплывающем окошке. Пошлину можно оплатить сразу или позже. При выборе первого варианта покупатель перенаправляется на информационный ресурс уполномоченного оператора, где может совершить платеж. По прибытии посылок средства перечисляются на счет таможни.

Уполномоченный оператор также совершает предварительное декларирование. Таможня получает эти сведения, оценивает и затем - после прибытия товаров в Россию - сверяет их с реестром, определяя, правильно ли начислены платежи. После этого принимается решение о выпуске товара. Все это заметно ускоряет и упрощает процедуру оформления посылок и уплаты таможенных сборов.

Объемы заграничных интернет-покупок россиян постоянно растут. Если в 2015 году через российскую таможню прошло не больше 125,5 миллиона отправлений с товарами, заказанными по интернету, то в 2018-м - уже 343 миллиона: рост почти в три раза.

С ноября по январь в Россию каждый день приходит около миллиона интернет-посылок. Основной объем - из Китая

С 1 января 2019 года порог для беспошлинного ввоза интернет-посылок снизили вдвое: с 1000 до 500 евро. Вес посылок не должен быть больше 31 килограмма. После превышения этого лимита начинает действовать пошлина, размер ее составляет 30% от суммы сверх лимита и не менее 4 евро за килограмм.

В правительстве надеялись, что это поможет переключить покупателей на внутренний рынок и поддержать отечественных производителей.

Но снижение порога не уменьшило интереса граждан к шопингу на зарубежных площадках. По данным ФТС за январь - октябрь 2019 года число оформленных интернет-покупок составило 260 миллионов штук (343 миллиона - за весь 2018 год).

Сумма платежей за посылки, облагаемые пошлиной, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла практически в два раза - до 705,1 миллиона рублей.

Что делать с китайскими посылками?

Алексей Ведев, директор Центра структурных исследований РАНХиГС:

- Во-первых, мы живем в рыночной экономике: где покупать тот или иной товар - выбор потребителя. Во-вторых, заказы в китайских интернет-магазинах позволяют заметно сэкономить. В условиях снижения реальных доходов населения это - важный фактор. Государство может повлиять на ситуацию через улучшение делового климата, поддержав отечественных производителей, чтобы они могли выпускать адекватные по цене и качеству товары.

Артем Соколов, президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ):

- Люди должны иметь право и возможность заказывать все, что им хочется, там, где им нравится и в любых количествах. Специфика интернета как раз позволяет это делать - в нем нет границ и барьеров. Вводить здесь какие-то ограничения нельзя категорически.

В то же время нужно учитывать, что трафик, который сейчас идет с зарубежных площадок, это уже давно не какие-то единичные посылки для личных нужд. Это нормальный коммерческий оборот, который должен таковым признаваться и соответствующим образом регулироваться. В Китае, например, еще в 2016 году приняли циркуляр об электронной коммерции, где четко определен статус товаров, которые заходят в страну через интернет-посылки. По ним действует отдельный пласт регулирования.

Конечно, нужно развивать собственное производство. Сегодня интернет-площадки помогают тысячам предпринимателей и производителей находить своих клиентов. Но, если сравнивать российских и китайских производителей, то последние находятся в более выигрышном положении. С того, что они продают в Россию, не взимается НДС, нет необходимости платить таможенные пошлины, сертифицировать и маркировать товары, нести издержки, связанные с соблюдением законодательства о защите прав потребителей. Себестоимость товара, сделанного в России и в Китае, при одинаковых параметрах выше, как минимум, на 30%.