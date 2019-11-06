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Стали известны характеристики Samsung Galaxy A51

Текст:   Виктория Чернышева
06.11.2019,  
13:38
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Сети появились данные о том, каким будет новый смартфон Samsung - преемник модели Galaxy A50. Подробности опубликовал портал Droidshout.

Galaxy A51 получит 6,5-дюймовый Super AMOLED дисплей, основную камеру с 48-Мп сенсором, и селфи-камеру на 32 Мп (она разместится в каплевидном вырезе на экране).

Ожидается, что гаджет будет работать под управлением One UI 2.0 с Android 10. Скорее всего, его оснастят процессором 10нм FinFET Exynos 9611 SoC.

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Емкость аккумулятора смартфона - 4000 мАч.

Также у Samsung Galaxy A51 будет порт USB Type-C, 3,5-миллиметровый аудиоразъем и слота для карты microSD.

Источники утверждают, что Galaxy A51 уже находится в производстве, а потому появления гаджета на рынке можно ожидать в первом квартале 2020 года.

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