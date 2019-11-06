Принят Государственной Думой 15 октября 2019 года

Одобрен Советом Федерации 23 октября 2019 года

Внести в пункт 1 статьи 1661 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2005, N 1, ст. 8; 2007, N 18, ст. 2117; 2010, N 19, ст. 2291; 2011, N 27, ст. 3873; 2013, N 19, ст. 2331; N 31, ст. 4191; N 52, ст. 6983; 2014, N 43, ст. 5795; 2016, N 27, ст. 4278; 2017, N 30, ст. 4458; 2018, N 1, ст. 18; 2019, N 30, ст. 4101) следующие изменения:

1) дополнить новым абзацем тридцать третьим следующего содержания:

"осуществляет размещение резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в порядке, установленном настоящим Кодексом для осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета;";

2) абзац тридцать третий считать абзацем тридцать четвертым.

Президент Российской Федерации В. Путин