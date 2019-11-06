Страховщики назвали главные угрозы дачам зимой

Больше всего дачникам в осенне-зимний период стоит опасаться пожаров, краж и замерзания жидкости в инженерных системах. Об этом сообщают эксперты "Сбербанк страхования".

Больше всего страховых выплат, по оценкам экспертов компании, приходится на возмещение ущерба от пожаров в загородных домах. Средняя сумма выплат по данной категории риска составляет около 400 тысяч рублей.

С отъездом хозяев в город существенно повышаются риски проникновения в дома посторонних. Среди наиболее распространенных примеров нанесения ущерба загородному имуществу - взлом дверей, бой стекол, поломка мебели, кража имущества. Средняя страховая сумма по таким случаям оценивается экспертами в 200 тысяч рублей.

Еще один риск, вероятность которого существенно возрастает с наступлением холодов, - замерзание жидкости в инженерных системах из-за низких температур, что может привести к разрыву труб. Однако защиту от такого риска пока предлагают только несколько компаний.

Поэтому эксперты советуют тщательно проверять перед отъездом с дачи все инженерные устройства, выключать электричество, обогревательные приборы. Одним словом основательно "консервировать" дачу на зиму. А если человек оформляет страховку, то предусмотреть в ней такой пункт, как ответственность перед третьими лицами. Например, как рассказывает руководитель управления страхования имущества "Сбербанк страхования" Валерия Юрова, в дачном доме одного их клиента из-за короткого замыкания произошел пожар, причем огонь распространился на баню соседа. Страховая компания полностью возместила ущерб, в том числе за сгоревшую баню, поскольку полис клиента включал в себя страхование ответственности перед третьими лицами.