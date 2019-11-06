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06.11.2019 20:26
Рубрика: В мире

Сплоченности не получилось

Страны Евросоюза рассорились из-за денег на сокращение неравенства
Текст: Юрий Когалов
Российская газета - Федеральный выпуск № 251(8009)
Более половины стран Евросоюза выступили против планов Еврокомиссии срезать финансирование политики сплоченности, основная цель которой - сократить неравенство в Старом Свете. На встрече в Праге свои подписи под соответствующей декларацией поставили представители 16 из 28 членов союза, вступивших в сообщество в основном в последние 15 лет.

Всех их объединило негативное отношение к предложению Еврокомиссии сократить в бюджете ЕС на следующий семилетний период на 10 процентов объем средств, направляемых на реализацию так называемой политики сплоченности стран организации. Эта система мер, принятая уже после первого расширения Евросоюза, ставит целью повышение благосостояния регионов ЕС и сокращение межрегионального экономического разрыва. Выделяемые средства должны повысить конкурентоспособность наименее развитых членов сообщества, увеличить занятость населения, помочь в борьбе с изменением климата, энергетической зависимостью и социальными проблемами. На 2014-2020 годы в бюджете ЕС на эти цели было заложено 325 миллиардов евро. Эти средства получали все регионы, однако их объем зависел от размера ВВП по отношению к среднему по союзу.

Помимо призывов не сокращать финансирование данной политики в декларации прозвучало требование о пересмотре действующей системы отчислений стран ЕС в бюджет организации. Государства - получатели дотаций из фондов Евросоюза хотят иметь возможность более активно участвовать в процессе их распределения.

Бедные страны ЕС недовольны тем, что Брюссель урезает бюджет на сокращение неравенства

Проект бюджета ЕС подвергли критике также в Вышеградской группе, которая тоже собиралась в Праге. Там сочли, что документ является несправедливым, так как предусматривает значительное свертывание финансовой поддержки менее развитых стран ЕС.

Эксперты отмечают, что из-за такого разнообразия мнений шансов на согласование бюджета в этом году практически нет. Компромисс, скорее всего, будет найден только после того, как в 2020 году председательство в блоке перейдет к Германии.

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