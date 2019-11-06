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06.11.2019 08:29
Рубрика: В мире

Суд Южной Кореи вынес приговор контрабандистам антрацита из КНДР

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
Региональный суд южнокорейского города Тэгу вынес приговор по громкому делу о незаконном ввозе в Южную Корею северокорейского антрацита (угля) и чугуна, которые выдавались за российские, чтобы обойти запреты по линии ООН, а также южнокорейские законы. Преступники получили наказание от крупных штрафов до нескольких лет тюремного заключения.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Напомним, что скандал разгорелся летом прошлого года. В СМИ со ссылкой на доклад группы экспертов ООН были озвучены подозрения, что ряд южнокорейских компаний несколько раз ввозили в страну северокорейский уголь (антрацит) и чугун, которые с использованием поддельных сертификатов о происхождении выдавались за российские. Закупки угля и стальных изделий из КНДР в настоящий момент запрещены на основе резолюций Совета Безопасности ООН. Кроме того, законодательство Республики Корея (РК) запрещает какие-либо контакты и сотрудничество с Северной Кореей без специального разрешения со стороны правительства РК.

Фото: REUTERS/Heo Ran
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Как следует из вердикта Регионального суда города Тэгу, подтверждены восемь случаев ввоза в страну 38118 тонн северокорейского антрацита и 2010 тонн северокорейского чугуна. Это произошло в период апреля по октябрь 2017 года. Схема была следующей: уголь и чугун из северокорейских портов ввозился в российские порты Дальнего Востока Находка, Холмск и другие. Там на него импортеры сумели получить поддельные сертификаты происхождения, что позволило углю и чугуну "стать российским" по документации. Для таможни РК предоставлялись фотокопии сертификатов, где были поддельные печати Торгово-промышленной палаты РФ. В этой связи первоначально подозрений не возникло, что позволило судам зайти в порты Южной Кореи и разгрузиться. Организаторами и исполнителями этой преступной схемы были признаны пять компаний и четыре физических лица Южной Кореи.

Фото: РИА Новости
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В результате рассмотрения дела судом Тэгу 46-летняя гражданка Южной Кореи, которая в СМИ названа только по первой букве фамилии - А, приговорена к четырем годам лишения свободы, штрафу в 912 миллионов вон (около 800 тысяч долларов) и "дополнительному сбору" в пользу государства в 874 миллиона вон (около 750 тысяч долл.). А была импортером северокорейского антрацита и чугуна.

Ее сообщник, 46-летний представитель компании морских перевозок, чье имя тоже названо только одной буквой - Б, приговорен также к четырем годам тюрьмы и 591 миллиону вон штрафа. Еще два сообщника - бизнесмены С и Д, которым по 57 лет - приговорены к одному году тюрьмы с отсрочкой исполнения приговора на два года и 10 миллионов вон штрафа соответственно. Пять компаний, которыми руководили осужденные, приговорены к штрафам в размере от пяти до пятнадцати миллионов вон.

Оглашая приговор, судья заявил, что в Республике Корея ввоз любой северокорейской продукции и сотрудничество с Северной Корее возможны лишь при условии получения специального разрешения за подписью министра объединения РК. Преступники, чтобы иметь возможность с большой выгодой ввезти и продать в Южной Корее северокорейский антрацит и чугун, получили поддельные сертификаты происхождения, где продукция значилась как российская. СМИ не сообщают, будут ли наказанные пытаться оспорить приговор или нет.

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